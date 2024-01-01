Hakan Tunçbilek

Vesaire Şarkı Sözleri
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Kabul et, artık aşkta çıkmaz yoldasın
Eline yüzüne bulaştırdın her şeyi
Ne eşin, ne dostun seni benden sormasın
Tükendi sayfalar, çöpe attım o defteri
***
Bugün yarın düzelir elbet diye
Boşu boşuna bekledim, durdum
Geç de olsa döndüm zarardan
Değerimi bileni buldum
***
Şimdi kapandı, saçma sapandı
Zaman kaybı bu hikaye (hikaye)
Ki sen iyi tanırsın beni
Söyle döner miyim geriye?
***
İstanbul küçük, yarın öbür gün
Karşılaşırız bir yerde
Lütfen görmezden gel beni
Sorma hal, hatır vesaire (vesaire)
***
Kabul et, artık aşkta çıkmaz yoldasın
Eline yüzüne bulaştırdın her şeyi
Bugün yarın düzelir elbet diye
Boşu boşuna bekledim, durdum
***
Geç de olsa döndüm zarardan
Değerimi bileni buldum
***
Şimdi kapandı, saçma sapandı
Zaman kaybı bu hikaye (hikaye)
Ki sen iyi tanırsın beni
Söyle döner miyim geriye?
***
İstanbul küçük, yarın öbür gün
Karşılaşırız bir yerde
Lütfen görmezden gel beni
Sorma hal, hatır vesaire
***
Vesaire
***
Şimdi kapandı, saçma sapandı
Zaman kaybı bu hikaye (hikaye)
Ki sen iyi tanırsın beni
Söyle döner miyim geriye?
***
İstanbul küçük, yarın öbür gün
Karşılaşırız bir yerde
Lütfen görmezden gel beni
Sorma hal, hatır vesaire
***
Şimdi kapandı, saçma sapandı
Zaman kaybı bu hikaye (hikaye)
Ki sen iyi tanırsın beni
Söyle döner miyim geriye?
***
İstanbul küçük, yarın öbür gün
Karşılaşırız bir yerde
Lütfen görmezden gel beni
Sorma hal, hatır vesaire