Hakan Tunçbilek

Kabul et, artık aşkta çıkmaz yoldasın Eline yüzüne bulaştırdın her şeyi Ne eşin, ne dostun seni benden sormasın Tükendi sayfalar, çöpe attım o defteri *** Bugün yarın düzelir elbet diye Boşu boşuna bekledim, durdum Geç de olsa döndüm zarardan Değerimi bileni buldum *** Şimdi kapandı, saçma sapandı Zaman kaybı bu hikaye (hikaye) Ki sen iyi tanırsın beni Söyle döner miyim geriye? *** İstanbul küçük, yarın öbür gün Karşılaşırız bir yerde Lütfen görmezden gel beni Sorma hal, hatır vesaire (vesaire) *** Kabul et, artık aşkta çıkmaz yoldasın Eline yüzüne bulaştırdın her şeyi Bugün yarın düzelir elbet diye Boşu boşuna bekledim, durdum *** Geç de olsa döndüm zarardan Değerimi bileni buldum *** Şimdi kapandı, saçma sapandı Zaman kaybı bu hikaye (hikaye) Ki sen iyi tanırsın beni Söyle döner miyim geriye? *** İstanbul küçük, yarın öbür gün Karşılaşırız bir yerde Lütfen görmezden gel beni Sorma hal, hatır vesaire *** Vesaire *** Şimdi kapandı, saçma sapandı Zaman kaybı bu hikaye (hikaye) Ki sen iyi tanırsın beni Söyle döner miyim geriye? *** İstanbul küçük, yarın öbür gün Karşılaşırız bir yerde Lütfen görmezden gel beni Sorma hal, hatır vesaire *** Şimdi kapandı, saçma sapandı Zaman kaybı bu hikaye (hikaye) Ki sen iyi tanırsın beni Söyle döner miyim geriye? *** İstanbul küçük, yarın öbür gün Karşılaşırız bir yerde Lütfen görmezden gel beni Sorma hal, hatır vesaire