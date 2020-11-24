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7/24 Dinle
Hakan Vanlı
Ankebût suresi
Ankebût suresi
144 Bölüm | 40:42:34
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01
Ankebût suresi
Hakan Vanlı
15:06
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02
30. cüz
Nebe Suresi ile başlar Nâs Suresi ile biter
Hakan Vanlı
45:32
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03
29. cüz
Mülk Suresi | Kalem Suresi | Hâkka Suresi | Meâric Suresi | Nûh Suresi | Cin Suresi | Müzemmil Suresi | Müddessir Suresi | Kıyâmet Suresi | İnsân Suresi | Mürselât Suresi
Hakan Vanlı
44:51
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04
28. cüz
Mücade Suresi | Haşr Suresi | Mümtehine Suresi | Saf Suresi | Cuma Suresi | Minafikûn Suresi | Tegâbün Suresi | Talâk Suresi | Tahrîm Suresi
Hakan Vanlı
44:14
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05
27. cüz
Zâriyât Suresi (31. ayet ile başlayan sure 60. ayetle tamamlanır.) | Tûr Suresi | Necm Suresi | Kamer Suresi | Rahmân Suresi | Vâkıa Suresi | Hâdıd Suresi
Hakan Vanlı
45:00
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06
26. cüz
Câsiye Suresi (33. ayetle başlar ve sure 37. ayetle biter) | Ahkâf Suresi | Muhammed Suresi | Fetih Suresi | Hucurât Suresi | Kâf Suresi | Zâriyât Suresi (31. ayete kadar)
Hakan Vanlı
43:58
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07
25. cüz
Fussilet Suresi (47. ayetle başlayan sure 54. ayetle tamamlanır) | Şûrâ Suresi | Zuhruf Suresi | Duhân Suresi| Zuhruf Suresi | Câsiye Suresi (33. ayete kadar)
Hakan Vanlı
42:02
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08
24. cüz
Zümer Suresi (32. ayetle başlar ve sure 75. ayette tamamlanır) | Mü'min Suresi| Fussilet Suresi (47. ayete kadar)
Hakan Vanlı
38:56
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09
23. cüz
Yasin Suresi (28. ayet ile başlar sure 83. ayetle tamamlanır) | Sâffât Suresi| Sâd Suresi | Zümer Suresi (32. ayete kadar)
Hakan Vanlı
44:37
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10
22. cüz
Ahzâb Suresi (31. ayet ile başlar ve sure 73. ayet ile tamamlanır) | Sebe' Suresi | Fâtır Suresi | Yasin Suresi (28. ayete kadar okunur)
Hakan Vanlı
43:56
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