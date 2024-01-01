Hakan Vreskala

Martılar ağlardı çöplüklerde Biz seninle gülüşürdük Martılar ağlardı çöplüklerde Biz seninle gülüşürdük *** Şehirlere bombalar yağardı her gece Biz durmadan sevişirdik Şehirlere bombalar yağardı her gece Biz durmadan sevişirdik *** Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi, dün gibi çekip gitme Bırak da dolanayım ayaklarına Kum gibi, kum gibi ezip de geçme *** Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi, dün gibi çekip gitme Bırak da dolanayım ayaklarına Kum gibi, kum gibi ezip de geçme *** Sonbahar damlardı damlarımıza Biz seninle sararırdık Sonbahar damlardı damlarımıza Biz seninle sararırdık *** Aydınlanlansın diye şu kirli yüzler Biz durmadan savaşırdık Aydınlanlansın diye şu kirli yüzler Biz durmadan savaşırdık *** Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi, dün gibi çekip gitme Bırak da dolanayım ayaklarına Kum gibi, kum gibi ezip de geçme *** Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi, dün gibi çekip gitme Bırak da dolanayım ayaklarına Kum gibi, kum gibi ezip de geçme *** Acımasız olma şimdi bu kadar Dün gibi, dün gibi çekip gitme Bırak da dolanayım ayaklarına Kum gibi, kum gibi ezip de geçme Acımasız olma şimdi bu kadar