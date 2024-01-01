Hakan Yazıcıoğlu

Yıkıl, dökül, dağıl kendi harabende Geç kalmış, gün görmemiş gibi Yarattığın dünyanda, rüyanda kaybol Unutma her kalbin vardır bir sahibi *** Gücünün yettiği kadar Kalbinin ettiği kadarsın *** Ben ne ölümsüz aşklar Ne keskin bakışlar Ne isyan ne haykırışlar gördüm Pes etmedim *** Ne gidişler, dönüşler Ayrılığa yenilişler Ne özür dileyişler duydum Dönmedim *** Yıkıl, dökül, dağıl kendi harabende Geç kalmış, gün görmemiş gibi Yarattığın dünyanda, rüyanda kaybol Unutma her kalbin vardır bir sahibi *** Gücünün yettiği kadar Kalbinin ettiği kadarsın *** Ben ne ölümsüz aşklar Ne keskin bakışlar Ne isyan ne haykırışlar gördüm Pes etmedim *** Ne gidişler, dönüşler Ayrılığa yenilişler Ne özür dileyişler duydum Dönmedim Ben ne ölümsüz aşklar Ne keskin bakışlar Ne isyan ne haykırışlar gördüm Pes etmedim *** Ne gidişler, dönüşler Ayrılığa yenilişler Ne özür dileyişler duydum Dönmedim