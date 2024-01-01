Kalbinin Ettiği Kadar Şarkı Sözleri
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Hakan Yazıcıoğlu
Kalbinin Ettiği Kadar
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Yıkıl, dökül, dağıl kendi harabende
Geç kalmış, gün görmemiş gibi
Yarattığın dünyanda, rüyanda kaybol
Unutma her kalbin vardır bir sahibi
***
Gücünün yettiği kadar
Kalbinin ettiği kadarsın
***
Ben ne ölümsüz aşklar
Ne keskin bakışlar
Ne isyan ne haykırışlar gördüm
Pes etmedim
***
Ne gidişler, dönüşler
Ayrılığa yenilişler
Ne özür dileyişler duydum
Dönmedim
***
Yıkıl, dökül, dağıl kendi harabende
Geç kalmış, gün görmemiş gibi
Yarattığın dünyanda, rüyanda kaybol
Unutma her kalbin vardır bir sahibi
***
Gücünün yettiği kadar
Kalbinin ettiği kadarsın
***
Ben ne ölümsüz aşklar
Ne keskin bakışlar
Ne isyan ne haykırışlar gördüm
Pes etmedim
***
Ne gidişler, dönüşler
Ayrılığa yenilişler
Ne özür dileyişler duydum
Dönmedim
Ben ne ölümsüz aşklar
Ne keskin bakışlar
Ne isyan ne haykırışlar gördüm
Pes etmedim
***
Ne gidişler, dönüşler
Ayrılığa yenilişler
Ne özür dileyişler duydum
Dönmedim