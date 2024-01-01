Seyduna Türküleri Şarkı Sözleri
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Hakan Yeşilyurt
Seyduna Türküleri
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Öpüyorsam ayrılığı gözünden
Söküyorsam yüreğimi göğsümden
Geçiyorsam gözlerinin içinden
Sana olan sevdamdandır bilesin
Geçiyorsam bir çiçeğin özünden
Sana olan sevdamdandır bilesin
***
Meğer ne yalnızız insan olmuşsak
Yaprak gibi dalda sessiz solmuşsak
Yeri gelmiş acıya da gülmüşsek
Sana olan sevdamdandır bilesin
Yeri gelmiş ayrılığa gülmüşsek
Sana olan sevdamdandır bilesin
***
Biliyorum sen yine
Parmak uçlarında üşüyorsun.
Aramızda kıvrılıp yatan uzaklığa inat, ayaklarınla kasıklarımın kasırgasını,
Ellerinle yüreğimde yaktığın ateşi düşlüyorsun.
Sularımız sızıp karışıyor ay karanlıkta
Ve çırılçıplak bir ırmağa dönüşüyoruz yatağımızda.
Apansız pencerende gülümsüyor güneş, ne güzel!
Bütün parmakların tıkır tıkır işliyor.
Iştahla biliyorsun, yaşamaktır aşk
Geceyle gündüzün sessiz geçişimidir bir uyku boyunda
Delice bir yangın parmaklarının buzulunda
Ah şahrud,
Her yerimiz nasıl da şaşırıp kalmaya istekli!
***
Karşılıksız sevebilmekse sevda
Gerçek seven küle dönmüş her çağda
Elim kolum bağlanmışsa kıyında
Sana olan sevdamdandır bilesin
Seydunayım gebermişsem kıyında
Sana olan sevdamdandır bilesin
-
Gözlerinden kapı açtın
buyur ettin bakışımı
yüreğim ağzımda geldim
inkar etmek yakıştı mı
***
gözlerinden kapı açtın
buyur ettin bakışımı
davete icabet ettik
kırıp gitmek yakıştı mı
***
kolay mı kırmak
***
bir dal gibi bırakmak
bu kadar kolay mı kırmak
kırık dal gibi bırakmak
***
vakti gelmeyince ömrüm
gördün mü sararan yaprak?
(gördün mü ayrılan yaprak?)
***
acı su gibi durulmaz
acıdan medet umulmaz
gözleri hançer olanın
dili ağudan kurtulmaz
(yüreği dertten kurtulmaz)