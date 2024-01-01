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7/24 Dinle Firuze

Firuze Şarkı Sözleri

Hakan Yeşilyurt Firuze şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hakan Yeşilyurt Firuze şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Firuze sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hakan Yeşilyurt

Hakan Yeşilyurt

Firuze

  • Adıyaman

  • Bir Zamanlar Deli Gönlüm

  • Firuze

  • İkinci Bahar

  • Ayrılıklar Bitmez

  • Neredesiniz

  • Düm Tek

  • Zelzele

  • Bazen

  • Zavallı Bir Gece

  • Şöyle Yürekli Bir Sevda

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