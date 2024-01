Hakan Yeşilyurt

Aşkın götürdüğü yere yürüyecek halim mi var Aşkın götürdüğü yere yürüyecek halim mi var İki kelam zülfü yare söyleyecek dilimmi var İki kelam zülfü yare söyleyecek dilimmi var Of ömrüm of, of ömrüm of *** Gönülle düşersin bana geldiğin yer değil bura At aşkına iki lira verilecek malımmı var Gönülle düşersin bana geldiğin yer değil bura At aşkına iki lira verilecek malımmı var At aşkına iki lira verilecek malımmı var At aşkına iki lira verilecek malımmı var *** Yedi behen gülünmü var taze bahar dalınmı var Yedi behen gülünmü var taze bahar dalınmı var Arı olsan bir peteğe iki dirhem balınmı var Arı olsan bir peteğe iki dirhem balınmı var Of ömrüm of, of ömrüm of *** Gecede kar ile bora savurur uzak bir yere Benim gibi iki çıra yakacak bir kulunmu var Gecede kar ile bora savurur uzak bir yere Benim gibi iki çıra yakacak bir kulunmu var Benim gibi iki çıra yakacak bir kulunmu var Benim gibi iki çıra yakacak bir kulunmu var

Yeniden doğar insan Baharla gelen günde Yeniden doğar insan Baharla gelen günde *** Güneşe hasret toprak Bezenir yeşilliğe Güneşe hasret toprak Bezenir yeşilliğe *** Sevdalıyım dağına Toprağına bağına Sevdalıyım dağına Toprağına bağına *** Söküp at karanlığı El uzat aydınlığa Söküp at karanlığı El uzat aydınlığa *** Baharın aydınlığı Sarsın bizi her yerde Baharın aydınlığı Sarsın bizi her yerde *** Türkümüzü yakalım Gelecek güzel güne Türkümüzü yakalım Gelecek güzel güne *** Sevdalıyım dağına Toprağına bağına Sevdalıyım dağına Toprağına bağına *** Söküp at karanlığı El uzat aydınlığa Söküp at karanlığı El uzat aydınlığa Söküp at karanlığı El uzat aydınlığa Yeniden doğar insan Baharla gelen günde Yeniden doğar insan Baharla gelen günde *** Güneşe hasret toprak Bezenir yeşilliğe Güneşe hasret toprak Bezenir yeşilliğe *** Sevdalıyım dağına Toprağına bağına Sevdalıyım dağına Toprağına bağına *** Söküp at karanlığı El uzat aydınlığa Söküp at karanlığı El uzat aydınlığa *** Baharın aydınlığı Sarsın bizi her yerde Baharın aydınlığı Sarsın bizi her yerde *** Türkümüzü yakalım Gelecek güzel güne Türkümüzü yakalım Gelecek güzel güne *** Sevdalıyım dağına Toprağına bağına Sevdalıyım dağına Toprağına bağına *** Söküp at karanlığı El uzat aydınlığa Söküp at karanlığı El uzat aydınlığa Söküp at karanlığı El uzat aydınlığa Söküp at karanlığı *** El uzat aydınlığa Söküp at karanlığı El uzat aydınlığa Söküp at karanlığı El uzat aydınlığa *** Söküp at karanlığı El uzat aydınlığa Söküp at karanlığı El uzat aydınlığa Söküp at karanlığı El uzat aydınlığa