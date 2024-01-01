Uzun Yol Türküleri Şarkı Sözleri
Hakan Yeşilyurt Uzun Yol Türküleri şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hakan Yeşilyurt Uzun Yol Türküleri şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Uzun Yol Türküleri sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hakan Yeşilyurt
Uzun Yol Türküleri
-
Bahçalarda mor meni verem ettin sen beni
Bahçalarda mor meni verem ettin sen beni
***
Nasıl verem olmayım eller sarıyor seni
Eller sarıyor seni
***
Ben san yandım gelin yanağı allı gelin
Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin
***
Ben san yandım gelin yanağı allı gelin
Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin
***
Bahçalarda meleme yar göğsün düğmeleme
Bahçalarda meleme yar göğsün düğmeleme
***
Ölürsem kanlım sensin
Gözlerin sürmeleme
Gözlerin sürmeleme
***
Ben san yandım gelin yanağı allı gelin
Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin
***
Ben san yandım gelin yanağı allı gelin
Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin
***
Ben san yandım gelin yanağı allı gelin
Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin
-
Beyaz giyme toz olur
Siyah giyme söz olur
Gel beraber gezelim
Muradımız tez olur
***
Salına da salına da gel haydi yavrum
Dön dolaş yine bana gel
***
Gel beraber gezelim
Muradımız tez olur
***
Salına da salına da gel haydi yavrum
Dön dolaş yine bana gel
***
Beyaz giyme tanırlar
Seni yolcu sanırlar
Zaten bende talih yok
Seni benden alırlar
***
Salına da salına da gel haydi yavrum
Dön dolaş yine bana gel
***
Zaten bende talih yok
Seni benden alırlar
***
Salına da salına da gel haydi yavrum
Dön dolaş yine bana gel
***
Salına da salına da gel haydi yavrum
Dön dolaş yine bana gel
-
Şu Metris'in önü bir uzun alan
Bir tek seni sevdim, gerisi yalan
Senin hasretindir hücreme dolan
Bir tek seni sevdim, gerisi yalan
Senin hasretindir hücreme dolan
Bir tek seni sevdim, gerisi yalan
Gerisi yalan
***
Hücremdeyim, hasretinle yanarım
Senin için her gün, her gün ağlarım
Kanım hep içime akar, kanarım
Beni anlamadın, ona yanarım
Kanım hep içime akar, kanarım
Beni anlamadın, ona yanarım
Ona yanarım
***
Şu Metris'in önü bir uzun alan
Bir tek seni sevdim, gerisi yalan
Şu Metris'in önü bir uzun alan
Bir tek seni sevdim, gerisi yalan
-