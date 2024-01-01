Hakan Yeşilyurt

Ben Sana Yandım Gelin Bahçalarda mor meni verem ettin sen beni Bahçalarda mor meni verem ettin sen beni *** Nasıl verem olmayım eller sarıyor seni Eller sarıyor seni *** Ben san yandım gelin yanağı allı gelin Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin *** Ben san yandım gelin yanağı allı gelin Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin *** Bahçalarda meleme yar göğsün düğmeleme Bahçalarda meleme yar göğsün düğmeleme *** Ölürsem kanlım sensin Gözlerin sürmeleme Gözlerin sürmeleme *** Ben san yandım gelin yanağı allı gelin Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin *** Ben san yandım gelin yanağı allı gelin Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin *** Ben san yandım gelin yanağı allı gelin Gaziantep yolunda öldürdün beni gelin

Beyaz Giyme Beyaz giyme toz olur Siyah giyme söz olur Gel beraber gezelim Muradımız tez olur *** Salına da salına da gel haydi yavrum Dön dolaş yine bana gel *** Gel beraber gezelim Muradımız tez olur *** Salına da salına da gel haydi yavrum Dön dolaş yine bana gel *** Beyaz giyme tanırlar Seni yolcu sanırlar Zaten bende talih yok Seni benden alırlar *** Salına da salına da gel haydi yavrum Dön dolaş yine bana gel *** Zaten bende talih yok Seni benden alırlar *** Salına da salına da gel haydi yavrum Dön dolaş yine bana gel *** Salına da salına da gel haydi yavrum Dön dolaş yine bana gel