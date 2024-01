Hakan Yeşilyurt

Ezizinem dolan gel Bürün derde dolan gel Namerde boyun eğme Get gurbette dolan gel Namerde boyun eğme Get gurbette dolan gel *** Naçaram ben naçaram Dağı daşı aşaram Yar gözü yaşlı görsem Baş götürüp gaçaram Yar gözü yaşlı görsem Baş götürüp gaçaram *** Dolanar geçer zaman Felek vermir bir aman Ne dosta itibar var Ne yarda aht-ü peyman Ne dosta itibar var Ne yarda aht-ü peyman *** Naçaram ben naçaram Dağı daşı aşaram Yar gözü yaşlı görsem Baş götürüp gaçaram Yar gözü yaşlı görsem Baş götürüp gaçaram

Seni vuran dağlı mıydı Kurşunları yağlı mıydı Seni vuran dağlı mıydı Kurşunları yağlı mıydı *** Eloğlu seni vururken Senin kolun bağlı mıydı Eloğlu seni vururken Senin kolun bağlı mıydı *** Tüm Binboğa hanesiydi Öfkesi var hanesiydi Reşko teslim mi olurdu Kalleşçe vurulmasaydı Reşko teslim mi olurdu Kalleşçe vurulmasaydı *** Kara çadır is mi tutar Altın kılıç pas mı tutar Kara çadır is mi tutar Altın kılıç pas mı tutar *** Tez gelesin babacığım Elin kızı yas mı tutar Tez gelesin babacığım Elin kızı yas mı tutar *** Tüm Binboğa hanesiydi Öfkesi var hanesiydi Reşko teslim mi olurdu Kalleşçe vurulmasaydı Reşko teslim mi olurdu Kalleşçe vurulmasaydı

Mektebin bacaları Ay, le-le-le-le-le-le, vay, le-le-le-le-le-le Vay, le-le, vay *** Ders verir hocaları Uy amman, can kurban Kim yârimi sorarsa Ay, le-le-le-le-le-le, vay, le-le-le-le-le-le Vay, le-le, vay *** Odur birincileri Uy amman, can kurban Odur birincileri Uy amman, can kurban *** Aşağıdan gelir mektep uşağı Aman, yâr beline bağlamış Aman aman, Acem kuşağı *** Ay doğar, bedir Allah Ay, le-le-le-le-le-le, vay, le-le-le-le-le-le Vay, le-le, vay *** Bu sevda nedir, Allah? Uy amman, can kurban Ya benim muradım ver Ay, le-le-le-le-le-le, vay, le-le-le-le-le-le Vay, le-le, vay *** Ya beni öldür, Allah Uy amman, can kurban Ya beni öldür, Allah Uy amman, can kurban