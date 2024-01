Hakan Yeşilyurt

Kardelenin beyazı adın dağlara yazılır Kardeşliğin vaktidir, dünya aşka bezenir Gözlerin, gözlerin Çoban yıldızı gibidir Gözlerin ince sızıdır *** Denizler kurusa bile Kutuplar çözülse bile Tarih yeniden yazılır Her zaman aşk kazanır *** Denizler kurusa bile Kutuplar çözülse bile Tarih yeniden yazılır Her zaman aşk kazanır *** Bir küçük kız çocuğu bebeğine ninni söyler Avucunda evreni tutar, evcilik oynar öylece Gülümser, gülümser Güller açar gül yüzünde Savaş biter yer yüzünde *** Denizler kurusa bile Kutuplar çözülse bile Tarih yeniden yazılır Her zaman aşk kazanır *** Denizler kurusa bile Kutuplar çözülse bile Tarih yeniden yazılır Her zaman aşk kazanır *** Denizler kurusa bile Kutuplar çözülse bile Tarih yeniden yazılır Her zaman aşk kazanır *** Denizler kurusa bile Kutuplar çözülse bile Tarih yeniden yazılır Her zaman aşk kazanır