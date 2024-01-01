Hakan Yeşilyurt

-
Gökyüzüne çizilmiş resimlere benzerdik
Rüzgârın peşine takılan bir nefes gibiydik
Kırdı dallarımızı fırtınalar, boranlar
Kaldı bahar çiçekleri üzerinde sevdamız
***
Gökyüzüne çizilmiş resimlere benzerdik
Rüzgârın peşine takılan bir nefes gibiydik
Kırdı dallarımızı fırtınalar, boranlar
Kaldı bahar çiçekleri üzerinde sevdamız
***
Gözlerimiz sevgiyi, yüreğimiz sevdayı
Ellerimiz emeği anlatırdı usanmadan
Kırdı dallarımızı fırtınalar, boranlar
Kaldı bahar çiçekleri üzerinde sevgimiz
***
Gözlerimiz sevgiyi, yüreğimiz sevdayı
Ellerimiz emeği anlatırdı usanmadan
Kırdı dallarımızı fırtınalar, boranlar
Kaldı bahar çiçekleri üzerinde sevgimiz
***
Uzak dağ başlarında yanan ateşlerdeydik
Kentin sokaklarında dalga dalga özgürlük
Direndik, teslim olmadık, binlerce kardelendik
Kaldı çocuk gülüşleri ışığında kavgamız
***
Uzak dağ başlarında yanan ateşlerdeydik
Kentin sokaklarında dalga dalga özgürlük
Direndik, teslim olmadık, binlerce kardelendik
Kaldı çocuk gülüşleri ışığında kavgamız
-
Sanma ki bu hayat soluğum tüketir
Sanma ki bu keder sonsuza uzanır
Zamana açılan bu deli yürek
Götürür aşkı sonsuza
Zamana açılan bu deli yürek
Götürür aşkı sonsuza
***
Ben adını soluğuma
Ben adını rüzgârıma
Ben adını denizime
Sevdana yazdım
***
Ben adını soluğuma
Ben adını rüzgârıma
Ben adını denizime
Sevdana yazdım
***
Elimiz dokunur göçmen buluta
Sesimiz ulaşır engin ovaya
Beraber çıktık biz bu yollara
Çağlayan ırmak gibiyiz
Beraber çıktık biz bu yollara
Çağlayan ırmak gibiyiz
***
Ben adını soluğuma
Ben adını rüzgârıma
Ben adını denizime
Sevdana yazdım
***
Ben adını soluğuma
Ben adını rüzgârıma
Ben adını denizime
Sevdana yazdım
***
Ben adını rüzgârıma
Ben adını denizime
Sevdana yazdım
***
Ben adını soluğuma
Ben adını rüzgârıma
Ben adını denizime
Sevdana yazdım
-
Bu yarayı ta ezelden tanırdım
Bir kaşı karaya kul etti beni
Ben bu derdi yere çaldım sanırdım
Bir kuru çalıya del etti beni
***
Ben bu derdi yere çaldım sanırdım
Bir kuru çalıya del etti beni
***
Mendilinde kimin ismi oyalı?
Bilemedim senin aslın nereli?
Söyle güzel ben de olam oralı
O kömür gözlerin del etti beni
***
Söyle güzel ben de olam oralı
O kömür gözlerin del etti beni
***
Yüce dağlar gibi başım kar idi
Bir incecik yer vurdu da eridi
Dilim dönse bir kelamım var idi
Yüreğime bastı, yol etti beni
***
Dilim dönse bir kelamım var idi
Yüreğime bastı, yol etti beni
***
Mendilinde kimin ismi oyalı?
Bilemedim senin aslın nereli?
Söyle güzel ben de olam oralı
O kömür gözlerin del etti beni
***
Söyle güzel ben de olam oralı
O kömür gözlerin del etti beni
-
Ala gözlerini sevdğim dilber
Ala gözlerini sevdiğim dilber
Salınıp geldiğin yollar övünsün
Salınıp geldiğin yollar övunsün
***
Ne güzel yaratmış seni yaradan
Ne güzel yaratmış seni yaradan
İnce belin saran kollar övünsün
İnce belin saran kollar övünsün of
***
Bir melek nesli mi vardır soyunda
Bir melek nesli mi vardır soyunda
Hak nazarım kaldı selvi boyunda
Hak nazarım kaldı selvi boyunda
***
O günlerde bahar bayram ayında
O günlerde bahar bayram ayında
Sana gölge olan dallar övünsün
Sana gölge olan dallar övünsün
***
Gevheri yarının gülleri aktır
Gevheri yarının gülleri aktır
Var yürü yüzüne perdeler döktür
Var yürü yüzüne perdeler döktür
***
Bilemem sevdiğim akranım yoktur
Bilemem sevdiğim akranım yoktur
Zülfüne dokunan yeller övünsün
Zülfüne dokunan yeller övünsün
Zülfüne dokunan yeller övünsün
Zülfüne dokunan yeller övünsün
-
Çalın davulları çaydan aşağıya
Aman aman
Mezarımı kazın bre dostlar
Belden aşağıya
***
Koyun sularımı kazan dolunca
Aman aman
Aman ölüm zalım ölüm
Üç gün ara ver
Al başımdan bu sevdayı
Götür yâre ver
***
Aman ecel canım ecel
Üç gün ara ver
Al başımdan bu sevdayı
Götür yâre ver
***
Selanik Selanik viran olasın
Aman aman
Taşını toprağını seller alasın
***
Sen de benim gibi yarsız kalasın
Aman aman
Aman ölüm zalım ölüm
Üç gün ara ver
***
Al başımdan bu sevdayı
Götür yâre ver
Aman ecel canım ecel
Üç gün ara ver
Al başımdan bu sevdayı
Götür yâre ver
-
Yollarına öldü mü
Bir kerecik güldü mü
Kendin ettin deli gönül
Sen de yandın gördün mü
***
Yollarına öldü mü
Bir kerecik güldü mü
Kendin ettin deli gönül
Sen de yandın gördün mü
***
Nesine yandım bu yârin
Nesine kandım bu yârin
Nesine yandım bu yârin
Nesine kandım
***
Nesine yandım bu yârin
Nesine kandım bu yârin
Nesine yandım bu yârin
Nesine kandım
***
Penceresin açtı mı
Sana mendil attı mı
Avunursun belki gönül
Bir mektubun aldı mı
***
Penceresin açtı mı
Sana mendil attı mı
Avunursun belki gönül
Bir mektubun aldı mı
***
Nesine yandım bu yârin
Nesine kandım bu yârin
Nesine yandım bu yârin
Nesine kandım
***
Nesine yandım bu yârin
Nesine kandım bu yârin
Nesine yandım bu yârin
Nesine kandım
***
Nesine yandım bu yârin
Nesine kandım bu yârin
Nesine yandım bu yârin
Nesine kandım
***
Nesine yandım bu yârin
Nesine kandım bu yârin
Nesine yandım bu yârin
Nesine kandım
-
Adıyaman yolu yaman
Vay vay yavrucağım
Aman aman yavrucağım
Dön gel dayanamam
***
Sesimi duy ver elini
Kalk gidek dağlara
Tütün kokan ovalara
Dön gel dayanamam
***
Sesimi duy ver elini
Kalk gidek dağlara
Tütün kokan ovalara
Dön gel dayanamam
***
Adıyaman yolu duman
Vay vay yavrucağım
Tay tay yavrucağım
Dön gel dayanamam
***
Gözlerin nereye bakar
Gör gör yavrucağım
Sana neler alacağım
Dön gel dayanamam
***
Gözlerin nereye bakar
Gör gör yavrucağım
Sana neler alacağım
Dön gel dayanamam
***
Adıyaman yolu duman
Vay vay yavrucağım
Tay tay yavrucağım
Dön gel dayanamam
***
Gözlerin nereye bakar
Gör gör yavrucağım
Sana neler alacağım
Dön gel dayanamam
Dön gel dayanamam
-
Başımın kavak yelini
Yollasam ıssız denize
Dayanır belki yüreğim
Yaralayan sözlerine
***
Kime yine bu sitem kimedir
Taş değil ezdiğin sinemdir
Kime yine bu sitem kimedir
Taş değil ezdiğin sinemdir
***
Bir aşka eğdim boynumu
Güne bakan yanım senindir
Güne bakan yanım senindir
Güne bakan yanım senindir
***
Külde közüm senindir
İki gözüm senindir
Ver hüznün benim olsun
Gülen yüzüm senindir
Ver hüznün benim olsun
Gülen yüzüm senindir
***
Külde közüm senindir
İki gözüm senindir
Ver hüznün benim olsun
Gülen yüzüm senindir
Ver hüznün benim olsun
Gülen yüzüm senindir
***
Kırda yaban gülüsün
Başımda esen bir yelsin
Rüzgarın savursan da
Arı olsan balımsın
***
Kime yine bu sitem kimedir
Taş değil ezdiğin sinemdir
Kime yine bu sitem kimedir
Taş değil ezdiğin sinemdir
***
Bir aşka eğdim boynumu
Güne bakan yanım senindir
Güne bakan yanım senindir
Güne bakan yanım senindir
***
Külde közüm senindir
İki gözüm senindir
Ver hüznün benim olsun
Gülen yüzüm senindir
Ver hüznün benim olsun
Gülen yüzüm senindir
***
Külde közüm senindir
İki gözüm senindir
Ver hüznün benim olsun
Gülen yüzüm senindir
Ver hüznün benim olsun
Gülen yüzüm senindir
-
Çökertme'den çıktım da Halilim
Aman başım selamet
Çökertme'den çıktım da Halilim
Aman başım selamet
***
Bitez de yalısına varmadan Halilim
Aman koptu kıyamet
Bitez de yalısına varmadan Halilim
Aman koptu kıyamet
***
Arkadaşım İbra'm Çavuş
Allahına emanet
Arkadaşım İbra'm Çavuş
Allahına emanet
***
Burası da Asbat değil Halilim
Aman Bitez yalısı
Ciğerime ateş saldı
Dostlar kurşun yarası
***
Burası da Asbat değil Halilim
Aman Bitez yalısı
Ciğerime ateş saldı
Dostlar kurşun yarası
***
Gidelim, gidelim Halilim
Çökertme'ye varalım
Gidelim, gidelim Halilim
Çökertme'ye varalım
***
Kolcular gelince Halilim
Nerelere kaçalım
Kolcular gelince Halilim
Nerelere kaçalım
***
Teslim olmayalım Halilim
Aman kurşun saçalım
Teslim olmayalım Halilim
Aman kurşun saçalım
***
Burası da Asbat değil Halilim
Aman Bitez yalısı
Ciğerime ateş saldı
Dostlar kurşun yarası
***
Burası da Asbat değil Halilim
Aman Bitez yalısı
Ciğerime ateş saldı
Dostlar kurşun yarası
***
Güvertede gezer iken
Aman kunduram kaydı
Güvertede gezer iken
Aman kunduram kaydı
***
Çakır da gözlü Gülsümümü
Çerkes kaymakam aldı
Çakır da gözlü Gülsümümü
Çerkes kaymakam aldı
***
Kaymakam baskısı a canım
Aman aldı yürüdü
Kaymakam baskısı a canım
Aman aldı yürüdü
***
Burası da Asbat değil Halilim
Aman Bitez yalısı
Yüreğime ateş saldı
Dostlar kurşun yarası
***
Burası da Asbat değil Halilim
Aman Bitez yalısı
Yüreğime ateş saldı
Dostlar kurşun yarası
-
Şu tarlanın düzüne yandım oy, oy, oy
Öldüm oy, oy, oy
Buğday ektim düzüne, tez gel oy, oy, oy
Buğday ektim düzüne, tez gel oy, oy, oy
***
Bilmedim, gönül verdim, yandım oy, oy oy
Öldüm oy, oy, oy
Bir zalımın kızına di gel oy, oy oy
Bir zalımın kızına di gel oy, oy oy
***
Ekinler ekiliyor yandım oy, oy oy
Öldüm oy, oy, oy
Dibine dökülüyor tez gel oy, oy oy
Dibine dökülüyor tez gel oy, oy oy
***
Eller yar yar dedikçe yandım oy, oy oy
Öldüm oy, oy, oy
Ciğerim sökülüyor, tez gel oy, oy oy
Ciğerim sökülüyor, tez gel oy, oy oy
***
Çeşmenin başındasın yandım oy, oy oy
Öldüm oy, oy, oy
Söyle kaç yaşındasın, di gel oy, oy oy
Söyle kaç yaşındasın, tez gel oy, oy oy
***
Ben senin derdindeyim yandım oy, oy oy
Öldüm oy, oy, oy
Sen kimin derdindesin, di gel oy, oy oy
Sen kimin derdindesin, di gel oy, oy oy
-
Aşkın götürdüğü yere yürüyecek halim mi var
Aşkın götürdüğü yere yürüyecek halim mi var
İki kelam zülfü yare söyleyecek dilimmi var
İki kelam zülfü yare söyleyecek dilimmi var
Of ömrüm of, of ömrüm of
***
Gönülle düşersin bana geldiğin yer değil bura
At aşkına iki lira verilecek malımmı var
Gönülle düşersin bana geldiğin yer değil bura
At aşkına iki lira verilecek malımmı var
At aşkına iki lira verilecek malımmı var
At aşkına iki lira verilecek malımmı var
***
Yedi behen gülünmü var taze bahar dalınmı var
Yedi behen gülünmü var taze bahar dalınmı var
Arı olsan bir peteğe iki dirhem balınmı var
Arı olsan bir peteğe iki dirhem balınmı var
Of ömrüm of, of ömrüm of
***
Gecede kar ile bora savurur uzak bir yere
Benim gibi iki çıra yakacak bir kulunmu var
Gecede kar ile bora savurur uzak bir yere
Benim gibi iki çıra yakacak bir kulunmu var
Benim gibi iki çıra yakacak bir kulunmu var
Benim gibi iki çıra yakacak bir kulunmu var
-
Yeniden doğar insan
Baharla gelen günde
Yeniden doğar insan
Baharla gelen günde
***
Güneşe hasret toprak
Bezenir yeşilliğe
Güneşe hasret toprak
Bezenir yeşilliğe
***
Sevdalıyım dağına
Toprağına bağına
Sevdalıyım dağına
Toprağına bağına
***
Söküp at karanlığı
El uzat aydınlığa
Söküp at karanlığı
El uzat aydınlığa
***
Baharın aydınlığı
Sarsın bizi her yerde
Baharın aydınlığı
Sarsın bizi her yerde
***
Türkümüzü yakalım
Gelecek güzel güne
Türkümüzü yakalım
Gelecek güzel güne
***
Sevdalıyım dağına
Toprağına bağına
Sevdalıyım dağına
Toprağına bağına
***
Söküp at karanlığı
El uzat aydınlığa
Söküp at karanlığı
El uzat aydınlığa
Söküp at karanlığı
El uzat aydınlığa
Yeniden doğar insan
Baharla gelen günde
Yeniden doğar insan
Baharla gelen günde
***
Güneşe hasret toprak
Bezenir yeşilliğe
Güneşe hasret toprak
Bezenir yeşilliğe
***
Sevdalıyım dağına
Toprağına bağına
Sevdalıyım dağına
Toprağına bağına
***
Söküp at karanlığı
El uzat aydınlığa
Söküp at karanlığı
El uzat aydınlığa
***
Baharın aydınlığı
Sarsın bizi her yerde
Baharın aydınlığı
Sarsın bizi her yerde
***
Türkümüzü yakalım
Gelecek güzel güne
Türkümüzü yakalım
Gelecek güzel güne
***
Sevdalıyım dağına
Toprağına bağına
Sevdalıyım dağına
Toprağına bağına
***
Söküp at karanlığı
El uzat aydınlığa
Söküp at karanlığı
El uzat aydınlığa
Söküp at karanlığı
El uzat aydınlığa
Söküp at karanlığı
***
El uzat aydınlığa
Söküp at karanlığı
El uzat aydınlığa
Söküp at karanlığı
El uzat aydınlığa
***
Söküp at karanlığı
El uzat aydınlığa
Söküp at karanlığı
El uzat aydınlığa
Söküp at karanlığı
El uzat aydınlığa
-
Kime kin ettin de giydin alları
Yakın iken ırak ettin yolları
Mihnet ile yetirdiğim gülleri
Varıp gittin bir soysuza yoldurdun
Varıp gittin bir soysuza yoldurdun
***
Mihnet ile yetirdiğim gülleri
Varıp gittin bir soysuza yoldurdun
Varıp gittin bir soysuza yoldurdun
***
Sen beni sevseydin arar bulurdun
Zülüfünün teline bağlar dururdun
Madem ayrılmakmış senin muradın
Niye beni ataşlara yandırdın
Niye beni ataşlara yandırdın
***
Madem ayrılmakmış senin muradın
Niye beni ataşlara yandırdın
Niye beni ataşlara yandırdın
***
Hicrani'yem der ki bakın halına
Dağlar dayanmıyor ahu zrıma
Elim ermez oldu oldu kispi karıma
Çünkü gül yüzlümü elden aldırdım
Çünkü gül yüzlümü elden aldırdım
***
Elim ermez oldu oldu kispi karıma
Çünkü gül yüzlümü elden aldırdım
Çünkü gül yüzlümü elden aldırdım