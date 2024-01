Hakan Yeşilyurt

İki Aşkın götürdüğü yere yürüyecek halim mi var Aşkın götürdüğü yere yürüyecek halim mi var İki kelam zülfü yare söyleyecek dilimmi var İki kelam zülfü yare söyleyecek dilimmi var Of ömrüm of, of ömrüm of *** Gönülle düşersin bana geldiğin yer değil bura At aşkına iki lira verilecek malımmı var Gönülle düşersin bana geldiğin yer değil bura At aşkına iki lira verilecek malımmı var At aşkına iki lira verilecek malımmı var At aşkına iki lira verilecek malımmı var *** Yedi behen gülünmü var taze bahar dalınmı var Yedi behen gülünmü var taze bahar dalınmı var Arı olsan bir peteğe iki dirhem balınmı var Arı olsan bir peteğe iki dirhem balınmı var Of ömrüm of, of ömrüm of *** Gecede kar ile bora savurur uzak bir yere Benim gibi iki çıra yakacak bir kulunmu var Gecede kar ile bora savurur uzak bir yere Benim gibi iki çıra yakacak bir kulunmu var Benim gibi iki çıra yakacak bir kulunmu var Benim gibi iki çıra yakacak bir kulunmu var

Düşünecektin Nasıl yalvarmıştım dur gitme diye Bana son vedayı etmeyecektin Gün gelip pişmanlık duyacağını Ayrılıp giderken düşünecektin *** Kalbinin bu aşkla yanacağını Bitmeyen dertlere dalacağını Başını taşlara vuracağını Ayrılıp giderken düşünecektin düşünecektin *** Sevginin zamanla ölmediğini Sevda ateşinin sönmediğini Hasrete düşenin gülmediğini Ayrılıp giderken düşünecektin

Olmaz Ki Olmaz ki bu kadarda olmaz ki Yalnızlık yaşayamam ki Bir ömür böylemi geçecek Tanrım Kimsesiz yaşayamam ki *** Uykusuz gecelerim Yüreğimde hasretin Hiç dinmiyor gittin gideli *** Yokluğun öyle zor ki Zaman duruyor sanki Hiç geçmiyor gittin gideli Of, of, of *** Vurdun gittin severken durma yeter geri gel Gülerken ağlattın beni giderken Vurdun gittin severken durma yeter geri gel Yaşarken öldürdün canım giderken Of, of, of, of *** Yetmez ki buna gücüm yetmez ki zamanla yarışamam ki Hep beni beni mi bulacak Tanrım hasrete alışamam ki *** Sorgusuz sualsizce gözlerimde gizlice Yaş dinmiyor gittin gideli Özlemek öyle zor ki dünya küçüldü sanki Dar geliyor gittin gideli Of, of, of *** Vurdun gittin severken Durma yeter geri gel Gülerken ağlattın beni giderken Vurdun gittin severken Durma yeter geri gel Yaşarken öldürdün canım giderken Of, of, of, of *** Vurdun gittin severken Durma yeter geri gel Gülerken ağlattın beni giderken Vurdun gittin severken Durma yeter geri gel Gülerken ağlattın beni giderken

Git Yoluna Utanır da geri dönmezsin sanmıştım Hayret ne yüzle çıktın karşıma Değeri kalmadı şimdi gözyaşlarının Yok yok ağlayıp durma boşuna Hesabı çok ağır çaldığın yıllarımın Yok yok yalvarıp durma boşuna *** Git git yoluna Allah aşkına Bir dünya kurdum kendi adıma Yanarım şimdi senli yıllara Senin olsun aşkın Ben böylede mutluyum Artık yarınımdan umutluyum *** Ne deli sevdalar Ne kendimle kavgalar Yok yok böyle daha mutluyum Git git yoluna Allah aşkına Bir dünya kurdum kendi adıma Yanarım şimdi senli yıllara Yanarım şimdi senli yıllara

Benim Ol Kalbinin sesine kulak ver dinle Çok mutlu oluruz inan seninle Bu eşsiz sevdayı paylaş benimle Ben senin olayım sen de benim ol Bu eşsiz sevdayı paylaş benimle Ben senin olayım sen de benim ol *** Sen de seviyorsun gel de naz yapma Bir gurur uğruna bu aşkı yıkma Canımı veririm yeter ki bıkma Ben senin olayım sen de benim ol *** Sen de seviyorsun gel de naz yapma Bir gurur uğruna bu aşkı yıkma Canımı veririm yeter ki bıkma Ben senin olayım sen de benim ol *** Dilimden düşmeyen dua gibisin Hem de gerçeksin hem de rüya gibisin İçimde ölümsüz sevda gibisin Ben senin olayım sen de benim ol İçimde ölümsüz sevda gibisin Ben senin olayım sen de benim ol *** Sen de seviyorsun gel de naz yapma Bir gurur uğruna bu aşkı yıkma Canımı veririm yeter ki bıkma Ben senin olayım sen de benim ol *** Sen de seviyorsun gel de naz yapma Bir gurur uğruna bu aşkı yıkma Canımı veririm yeter ki bıkma Ben senin olayım sen de benim ol Ben senin olayım sen de benim ol Ben senin olayım sen de benim ol

Sensiz Kutladım Yokluğun öyle zor geldi ki bana Seni görmeyince inan ağladım Sanki öksüz kalmış bir çocuk gibi Bu doğum günümü sensiz kutladım *** Sevdiğim bu günü bilir diyordum Unutmaz mutlaka gelir diyordum Beraber olmayı çok istiyordum Bu doğum günümü sensiz kutladım *** Mazide kalmıştı tatlı gülüşün Mazide kalmıştı sıcak öpüşün O anki halini şöyle bir düşün Bu doğum günümü sensiz kutladım *** Sevdiğim bu günü bilir diyordum Unutmaz mutlaka gelir diyordum Beraber olmayı çok istiyordum Bu doğum günümü sensiz kutladım

Kırmızı Yanakların Bakmaya doymadım Sevmeye kıymadım *** Kalbimi bağladın Kırımızı yanakların *** Sabah güneşi gibi Sevda ateşi gibi *** Yaktı da geçti beni Kırmızı yanakların *** Yar kırmızı kırmızı kırmızı yanakların Can kırmızı kırmızı kırmızı yanakların Yar kırmızı kırmızı kırmızı yanakların Can kırmızı kırmızı gamzeli yanakların *** Gizli bir şarkı söyler Göreni hayran eder *** Benim aşkımı bekler Kırmızı yanakların *** Sabah güneşi gibi Sevda ateşi gibi *** Yaktı da geçti beni Kırmızı yanakların *** Yar kırmızı kırmızı kırmızı yanakların Can kırmızı kırmızı kırmızı yanakların Yar kırmızı kırmızı kırmızı yanakların Can kırmızı kırmızı gamzeli yanakların

Sanki Ömür Bir Aşklık Ne istiyorsun benden anlamıyorum seni Bitti bu aşk dedim ya bırak artık peşimi Her şeye göğüs gerdim aşkımıza sığındım Görmemezlikten geldim sana nasıl bağlandım *** Dönüşü yok ayrıldık bu sevda bitti artık Ne sen üzül ne de ben sanki ömür bir aşklık *** Olmuşum çaresi yok boşuna hiç uğraşma Kaybedeceğin zaman geri çekil savaşma Çok yalvardım ağladım aşkımıza sığındım Duymadın sen sesimi hep boş yere haykırdım *** Dönüşü yok ayrıldık bu sevda bitti artık Ne sen üzül ne de ben sanki ömür bir aşklık Sanki ömür bir aşklık Sanki ömür bir aşklık

Yalnızlardayım Hasret içimde kördüğüm yüreğimde taş Her gün aynalarda gördüğüm gözlerimde yaş Yokluğun ölümlerden daha zor geliyor bana Al beni bu cehennemden öyle susadım sana *** Yalnızım yalnızlardayım Sensizim uzaklardayım sararmış resmin elimde Her akşam anılardayım Yine yalnızlardayım *** Yalnızım yalnızlardayım Sen gidince dört bir yanıma çöktü karanlık Dön gel artık inan canıma yetti ayrılık Saatler geçmek bilmiyor uykusuz sabahlardayım **** Mevsim hiç değişmiyor ben hep sonbahardayım Yalnızım yalnızlardayım Sensizim uzaklardayım sararmış resmin elimde Her akşam anılardayım *** Yine yangınlardayım Yalnızım yalnızlardayım

Bahse Girerim Boşuna gizleme duygularını Sen bana aşıksın bahse girerim İstediğin kadar uzaklaş benden Bensiz yapamazsın bahse girerim *** Boşuna gizleme duygularını Sen bana aşıksın bahse girerim İstediğin kadar uzaklaş benden Bensiz yapamazsın bahse girerim *** Araya koskoca dağlar girse de Hiç sonu olmayan yollar girse de Bir değil bin aşık seni sevse de Beni seçeceksin bahse girerim *** Araya koskoca dağlar girse de Hiç sonu olmayan yollar girse de Bir değil bin aşık seni sevse de Beni seçeceksin bahse girerim *** Bu aşka elveda ettim desende Bir daha geri dönmem desende Dört kitap üstüne yemin etsen de Bana döneceksin bahse girerim *** Bu aşka elveda ettim desende Bir daha geri dönmem desende Dört kitap üstüne yemin etsen de Bana döneceksin bahse girerim *** Araya koskoca dağlar girse de Hiç sonu olmayan yollar girse de Bir değil bin aşık seni sevse de Beni seçeceksin bahse girerim *** Araya koskoca dağlar girse de Hiç sonu olmayan yollar girse de Bir değil bin aşık seni sevse de Beni seçeceksin bahse girerim *** Araya koskoca dağlar girse de Hiç sonu olmayan yollar girse de Bir değil bin aşık seni sevse de Beni seçeceksin bahse girerim

Düşman Başına Ne aşktan anlarsın ne de sevgiden Duygular göç etmiş sanki kalbinden Çok şükür kurtuldum senin elinden Senin gibi sevgili düşman başına *** İstemem artık senin sevgini Sevdiğime pişman ettin sen beni Al da başına çal güzelliğini Senin gibi sevgili düşman başına *** Ne sevdiğin belli ne de sevmediğin Ne güldüğün belli ne de gülmediğin Mutluluk yerine hep çile verdin Senin gibi sevgili düşman başına