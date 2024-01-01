Hakan Yeşilyurt

-
Kaleden kaleye şahin uçurdum oy
Şahin uçurdum
Ah ilen vah ilen günüm geçirdim
Ah ilen vah ilen günüm geçirdim
***
Yare şeker ezdim şerbet içirdim oy
Şerbet içirdim
Öyl'olur böyl'olur Türkmen güzeli
Edası hoş olur Türkmen gelini
Öyl'olur böyl'olur Türkmen güzeli
Edası hoş olur Türkmen gelini
***
Kaleden kaleye taş ben olaydım oy
Taş ben olaydım
Elâ göz üstüne kaş ben olaydım
Elâ göz üstüne kaş ben olaydım
***
Yalınız kalana eş ben olaydım oy
Eş ben olaydım
Öyl'olur böyl'olur Türkmen güzeli
Edası hoş olur Türkmen gelini
***
Öyl'olur böyl'olur Türkmen güzeli
Edası hoş olur Türkmen gelini
Öyl'olur böyl'olur Türkmen güzeli
Edası hoş olur Türkmen gelini
-
Bir el uzanır bana
Sınırların ardında
***
Bir el uzanır bana
Sınırların ardında
***
Büyümeli sevdamız
Kardeşlik toprağında
***
Büyümeli sevdamız
Kardeşlik toprağında
***
Ver elini ver bana Eftelya
Uzansın elimiz Eftelya
Benim divane gönlüm
Seni ister Eftelya
***
Benim divane gönlüm
Seni ister Eftelya
***
Ver elini ver bana Eftelya
Uzansın elimiz Eftelya
Benim divane gönlüm
Seni ister Eftelya
***
Benim divane gönlüm
Seni ister Eftelya
***
Aynı topraktan geldik
Biz bize benzeriz
Aynı topraktan geldik
Biz bize benzeriz
***
Sevdayla dururken
Neden kavga ederiz
Sevdayla dururken
Neden kavga ederiz
***
Ver elini ver bana Eftelya
Uzansın elimiz Eftelya
Benim divane gönlüm
Seni ister Eftelya
***
Benim divane gönlüm
Seni ister Eftelya
***
Ver elini ver bana Eftelya
Uzansın elimiz Eftelya
Benim divane gönlüm
Seni ister Eftelya
***
Benim divane gönlüm
Seni ister Eftelya
-
Kuşak kuşak çığlıklar geliyor
Kurumuş topraklar çiçek açıyor
Ovalar yeşillenmiş bekliyor
Karanlığı bir korku sarıyor
Karanlığı bir korku sarıyor
***
Dağlar selam duruyor
Umut alev tutuyor
Yürek şâha kalkıyor
Karlar sıcak yağıyor
***
Dağlar selam duruyor
Umut alev tutuyor
Yürek şâha kalkıyor
Karlar sıcak yağıyor
***
Düşme zamanıdır artık yollara
Sevdanı sarmala, al koynuna
Uslanmaz inadının yanında
Kim durur artık senin karşında
Kim durur artık senin karşında
***
Dağlar selam duruyor
Umut alev tutuyor
Yürek şâha kalkıyor
Karlar sıcak yağıyor
***
Dağlar selam duruyor
Umut alev tutuyor
Yürek şâha kalkıyor
Karlar sıcak yağıyor
***
Dağlar selam duruyor
Umut alev tutuyor
Yürek şâha kalkıyor
Karlar sıcak yağıyor
***
Dağlar selam duruyor
Umut alev tutuyor
Yürek şâha kalkıyor
Karlar sıcak yağıyor
-
Fişekliğin düzüm düzüm
Karda belli olmuş izin
Kara yasla dolaşıyor
O sevgili iki kızın
Kara yasla dolaşıyor
O sevgili iki kızın
***
Öle öle, kızların öle
Ölmiye ne günler göre
Öle öle, kızların öle
Ölmiye ne günler göre
***
Halep'ten malı kaldırır
Tokat, Zile'de sattırır
Nâmı büyük benim babam
Eve misafir kondurur
***
Nâmı büyük benim babam
Eve misafir kondurur
Öle öle, kızların öle
Ölmiye ne günler göre
Öle öle, kızların öle
Ölmiye ne günler göre
***
Öle öle, kızların öle
Ölmiye ne günler göre
Öle öle, kızların öle
Ölmiye ne günler göre
-
Gitme turnam gitme
Dağlar salında dağlar salında
Hakkın kelamını hey dost kesme dilinden
Hakkın kelamını hey dost kesme dilinden
***
Sevdiceğim kalmış
Kenan elinde kenan elinde
Turnalar o şahı şahı görmediniz mi
Turnalar o dostu dostu görmediniz mi
***
Aman turnam aman aman Ali misin sen
Yoksa Hünkar Hacı Bektaş Veli misin sen
Ali sevilmez mi hey dost deli misin sen
Ali sevilmez mi hey dost deli misin sen
***
Gitme turnam gitme
Dağlar dumandır dağlar dumandır
Bizim güttüğümüz hey dost ikrar imandır
Bizim güttüğümüz hey dost ikrar imandır
***
Dosttan ayrı düştüm
Halım yamandır halım yamandır
Turnalar o şahı şahı görmediniz mi
Turnalar o dostu dostu görmediniz mi
***
Aman turnam aman aman Ali misin sen
Yoksa Hünkar Hacı Bektaş Veli misin sen
Ali sevilmez mi hey dost deli misin sen
Ali sevilmez mi hey dost deli misin sen
***
Şah atayım kurban
Binlerce yaşa binlerce yaşa
Daha neler neler gelir hey dost sağ olan başa
Daha neler neler gelir hey dost sağ olan başa
***
Bizden selam olsun
Kavim kardaşa kavim kardaşaa
Turnalar o şahı şahı görmediniz mi
Turnalar o dostu dostu görmediniz mi
***
Aman turnam aman aman Ali misin sen
Yoksa Hünkar Hacı Bektaş Veli misin sen
Ali sevilmez mi hey dost deli misin sen
Ali sevilmez mi hey dost deli misin sen
-
Ezizinem dolan gel
Bürün derde dolan gel
Namerde boyun eğme
Get gurbette dolan gel
Namerde boyun eğme
Get gurbette dolan gel
***
Naçaram ben naçaram
Dağı daşı aşaram
Yar gözü yaşlı görsem
Baş götürüp gaçaram
Yar gözü yaşlı görsem
Baş götürüp gaçaram
***
Dolanar geçer zaman
Felek vermir bir aman
Ne dosta itibar var
Ne yarda aht-ü peyman
Ne dosta itibar var
Ne yarda aht-ü peyman
***
Naçaram ben naçaram
Dağı daşı aşaram
Yar gözü yaşlı görsem
Baş götürüp gaçaram
Yar gözü yaşlı görsem
Baş götürüp gaçaram
-
Nare esvap yakıyor (Nare)
Köpük teştten akıyor (Nare)
Nare'nin kaşı gözü (Nare)
Ciğerimi yakıyor (Nare)
***
Dağı duman olanın (Nare)
Hali yaman olanın (Nare)
Gece uykusu gelmez (Nare)
Yâri güzel olanın (Nare)
***
Kebabı köz öldürür (Nare)
Sürmeyi göz öldürür (Nare)
Aşığı kılıç kesmez (Nare)
Bir kötü söz öldürür (Nare)
-
Seni vuran dağlı mıydı
Kurşunları yağlı mıydı
Seni vuran dağlı mıydı
Kurşunları yağlı mıydı
***
Eloğlu seni vururken
Senin kolun bağlı mıydı
Eloğlu seni vururken
Senin kolun bağlı mıydı
***
Tüm Binboğa hanesiydi
Öfkesi var hanesiydi
Reşko teslim mi olurdu
Kalleşçe vurulmasaydı
Reşko teslim mi olurdu
Kalleşçe vurulmasaydı
***
Kara çadır is mi tutar
Altın kılıç pas mı tutar
Kara çadır is mi tutar
Altın kılıç pas mı tutar
***
Tez gelesin babacığım
Elin kızı yas mı tutar
Tez gelesin babacığım
Elin kızı yas mı tutar
***
Tüm Binboğa hanesiydi
Öfkesi var hanesiydi
Reşko teslim mi olurdu
Kalleşçe vurulmasaydı
Reşko teslim mi olurdu
Kalleşçe vurulmasaydı
-
Mektebin bacaları
Ay, le-le-le-le-le-le, vay, le-le-le-le-le-le
Vay, le-le, vay
***
Ders verir hocaları
Uy amman, can kurban
Kim yârimi sorarsa
Ay, le-le-le-le-le-le, vay, le-le-le-le-le-le
Vay, le-le, vay
***
Odur birincileri
Uy amman, can kurban
Odur birincileri
Uy amman, can kurban
***
Aşağıdan gelir mektep uşağı
Aman, yâr beline bağlamış
Aman aman, Acem kuşağı
***
Ay doğar, bedir Allah
Ay, le-le-le-le-le-le, vay, le-le-le-le-le-le
Vay, le-le, vay
***
Bu sevda nedir, Allah?
Uy amman, can kurban
Ya benim muradım ver
Ay, le-le-le-le-le-le, vay, le-le-le-le-le-le
Vay, le-le, vay
***
Ya beni öldür, Allah
Uy amman, can kurban
Ya beni öldür, Allah
Uy amman, can kurban
-
Bugün içim bulut yağdı yağacak
Sensiz bir gün daha of yüreğim of
Alıp başım gitsem, yok ki çaresi
Gözlerin peşime düşüp gelecek
Alıp başım gitsem, yok ki çaresi
Gözlerin peşime düşüp gelecek
***
Bir şarkı söylerim kent yağmurlarında
Karanlık odamdan geçip giderim
Yüzün uykularda eski bir masal
Tütünü kalbime basar giderim
Yüzün uykularda eski bir masal
Tütünü kalbime basar giderim
***
Sığmaz ki zamana tüm kavuşmalar
Ateşler kül olur sarılmayınca
Kapanan yaramda eski bir çığlık
Kendime yaslanıp çekip giderim
Kapanan yaramda eski bir çığlık
Kendime yaslanıp çekip giderim
***
Bir şarkı söylerim kent yağmurlarında
Karanlık odamdan geçip giderim
Yüzün uykularda eski bir masal
Tütünü kalbime basar giderim
Yüzün uykularda eski bir masal
Tütünü kalbime basar giderim
***
Yüzün uykularda eski bir masal
Tütünü kalbime basar giderim
-
Etirli bahçaya, şehri çemene
Çiçekli bulağa sen benimle gel
Çiçekli bulağa sen benimle gel
***
Gezek o bağları, gezek elleri
Yakına, uzağa sen benimle gel
Yakına, uzağa sen benimle gel
***
Arabir denizin dalıp seyrine, dalıp seyrine
***
Arabir denizin dalıp seyrine, dalıp seyrine
En uzak sefere sen benimle gel
En uzak sefere sen benimle gel
***
Gezelim düzleri, geniş çölleri
Her uzak sefere sen benimle gel
Her uzak sefere sen benimle gel
***
Nereyi beğenip gezesi olsam
Oraya, ay çemen sen benimle gel
Oraya, ay çemen sen benimle gel
***
Bir gün şu dünyadan göçesi olsam, göçesi olsam
***
Bir gün şu dünyadan göçesi olsam, göçesi olsam
Men onda demerem, sen benimle gel
Men onda demerem, sen benimle gel