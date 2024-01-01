Hakan Yeşilyurt

Kömür Gözlerin Bu yarayı ta ezelden tanırdım Bir kaşı karaya kul etti beni Ben bu derdi yere çaldım sanırdım Bir kuru çalıya del etti beni *** Ben bu derdi yere çaldım sanırdım Bir kuru çalıya del etti beni *** Mendilinde kimin ismi oyalı? Bilemedim senin aslın nereli? Söyle güzel ben de olam oralı O kömür gözlerin del etti beni *** Söyle güzel ben de olam oralı O kömür gözlerin del etti beni *** Yüce dağlar gibi başım kar idi Bir incecik yer vurdu da eridi Dilim dönse bir kelamım var idi Yüreğime bastı, yol etti beni *** Dilim dönse bir kelamım var idi Yüreğime bastı, yol etti beni *** Mendilinde kimin ismi oyalı? Bilemedim senin aslın nereli? Söyle güzel ben de olam oralı O kömür gözlerin del etti beni *** Söyle güzel ben de olam oralı O kömür gözlerin del etti beni

Sanma Ki Sanma ki bu hayat soluğum tüketir Sanma ki bu keder sonsuza uzanır Zamana açılan bu deli yürek Götürür aşkı sonsuza Zamana açılan bu deli yürek Götürür aşkı sonsuza *** Ben adını soluğuma Ben adını rüzgârıma Ben adını denizime Sevdana yazdım *** Ben adını soluğuma Ben adını rüzgârıma Ben adını denizime Sevdana yazdım *** Elimiz dokunur göçmen buluta Sesimiz ulaşır engin ovaya Beraber çıktık biz bu yollara Çağlayan ırmak gibiyiz Beraber çıktık biz bu yollara Çağlayan ırmak gibiyiz *** Ben adını soluğuma Ben adını rüzgârıma Ben adını denizime Sevdana yazdım *** Ben adını soluğuma Ben adını rüzgârıma Ben adını denizime Sevdana yazdım *** Ben adını rüzgârıma Ben adını denizime Sevdana yazdım *** Ben adını soluğuma Ben adını rüzgârıma Ben adını denizime Sevdana yazdım

Ala Gözlerini Sevdiğim Dilber Ala gözlerini sevdğim dilber Ala gözlerini sevdiğim dilber Salınıp geldiğin yollar övünsün Salınıp geldiğin yollar övunsün *** Ne güzel yaratmış seni yaradan Ne güzel yaratmış seni yaradan İnce belin saran kollar övünsün İnce belin saran kollar övünsün of *** Bir melek nesli mi vardır soyunda Bir melek nesli mi vardır soyunda Hak nazarım kaldı selvi boyunda Hak nazarım kaldı selvi boyunda *** O günlerde bahar bayram ayında O günlerde bahar bayram ayında Sana gölge olan dallar övünsün Sana gölge olan dallar övünsün *** Gevheri yarının gülleri aktır Gevheri yarının gülleri aktır Var yürü yüzüne perdeler döktür Var yürü yüzüne perdeler döktür *** Bilemem sevdiğim akranım yoktur Bilemem sevdiğim akranım yoktur Zülfüne dokunan yeller övünsün Zülfüne dokunan yeller övünsün Zülfüne dokunan yeller övünsün Zülfüne dokunan yeller övünsün

Selanik Çalın davulları çaydan aşağıya Aman aman Mezarımı kazın bre dostlar Belden aşağıya *** Koyun sularımı kazan dolunca Aman aman Aman ölüm zalım ölüm Üç gün ara ver Al başımdan bu sevdayı Götür yâre ver *** Aman ecel canım ecel Üç gün ara ver Al başımdan bu sevdayı Götür yâre ver *** Selanik Selanik viran olasın Aman aman Taşını toprağını seller alasın *** Sen de benim gibi yarsız kalasın Aman aman Aman ölüm zalım ölüm Üç gün ara ver *** Al başımdan bu sevdayı Götür yâre ver Aman ecel canım ecel Üç gün ara ver Al başımdan bu sevdayı Götür yâre ver

Nesine Yandım Yollarına öldü mü Bir kerecik güldü mü Kendin ettin deli gönül Sen de yandın gördün mü *** Yollarına öldü mü Bir kerecik güldü mü Kendin ettin deli gönül Sen de yandın gördün mü *** Nesine yandım bu yârin Nesine kandım bu yârin Nesine yandım bu yârin Nesine kandım *** Nesine yandım bu yârin Nesine kandım bu yârin Nesine yandım bu yârin Nesine kandım *** Penceresin açtı mı Sana mendil attı mı Avunursun belki gönül Bir mektubun aldı mı *** Penceresin açtı mı Sana mendil attı mı Avunursun belki gönül Bir mektubun aldı mı *** Nesine yandım bu yârin Nesine kandım bu yârin Nesine yandım bu yârin Nesine kandım *** Nesine yandım bu yârin Nesine kandım bu yârin Nesine yandım bu yârin Nesine kandım *** Nesine yandım bu yârin Nesine kandım bu yârin Nesine yandım bu yârin Nesine kandım *** Nesine yandım bu yârin Nesine kandım bu yârin Nesine yandım bu yârin Nesine kandım

Adıyaman Adıyaman yolu yaman Vay vay yavrucağım Aman aman yavrucağım Dön gel dayanamam *** Sesimi duy ver elini Kalk gidek dağlara Tütün kokan ovalara Dön gel dayanamam *** Sesimi duy ver elini Kalk gidek dağlara Tütün kokan ovalara Dön gel dayanamam *** Adıyaman yolu duman Vay vay yavrucağım Tay tay yavrucağım Dön gel dayanamam *** Gözlerin nereye bakar Gör gör yavrucağım Sana neler alacağım Dön gel dayanamam *** Gözlerin nereye bakar Gör gör yavrucağım Sana neler alacağım Dön gel dayanamam *** Adıyaman yolu duman Vay vay yavrucağım Tay tay yavrucağım Dön gel dayanamam *** Gözlerin nereye bakar Gör gör yavrucağım Sana neler alacağım Dön gel dayanamam Dön gel dayanamam

Günebakan Başımın kavak yelini Yollasam ıssız denize Dayanır belki yüreğim Yaralayan sözlerine *** Kime yine bu sitem kimedir Taş değil ezdiğin sinemdir Kime yine bu sitem kimedir Taş değil ezdiğin sinemdir *** Bir aşka eğdim boynumu Güne bakan yanım senindir Güne bakan yanım senindir Güne bakan yanım senindir *** Külde közüm senindir İki gözüm senindir Ver hüznün benim olsun Gülen yüzüm senindir Ver hüznün benim olsun Gülen yüzüm senindir *** Külde közüm senindir İki gözüm senindir Ver hüznün benim olsun Gülen yüzüm senindir Ver hüznün benim olsun Gülen yüzüm senindir *** Kırda yaban gülüsün Başımda esen bir yelsin Rüzgarın savursan da Arı olsan balımsın *** Kime yine bu sitem kimedir Taş değil ezdiğin sinemdir Kime yine bu sitem kimedir Taş değil ezdiğin sinemdir *** Bir aşka eğdim boynumu Güne bakan yanım senindir Güne bakan yanım senindir Güne bakan yanım senindir *** Külde közüm senindir İki gözüm senindir Ver hüznün benim olsun Gülen yüzüm senindir Ver hüznün benim olsun Gülen yüzüm senindir *** Külde közüm senindir İki gözüm senindir Ver hüznün benim olsun Gülen yüzüm senindir Ver hüznün benim olsun Gülen yüzüm senindir

Çökertme Çökertme'den çıktım da Halilim Aman başım selamet Çökertme'den çıktım da Halilim Aman başım selamet *** Bitez de yalısına varmadan Halilim Aman koptu kıyamet Bitez de yalısına varmadan Halilim Aman koptu kıyamet *** Arkadaşım İbra'm Çavuş Allahına emanet Arkadaşım İbra'm Çavuş Allahına emanet *** Burası da Asbat değil Halilim Aman Bitez yalısı Ciğerime ateş saldı Dostlar kurşun yarası *** Burası da Asbat değil Halilim Aman Bitez yalısı Ciğerime ateş saldı Dostlar kurşun yarası *** Gidelim, gidelim Halilim Çökertme'ye varalım Gidelim, gidelim Halilim Çökertme'ye varalım *** Kolcular gelince Halilim Nerelere kaçalım Kolcular gelince Halilim Nerelere kaçalım *** Teslim olmayalım Halilim Aman kurşun saçalım Teslim olmayalım Halilim Aman kurşun saçalım *** Burası da Asbat değil Halilim Aman Bitez yalısı Ciğerime ateş saldı Dostlar kurşun yarası *** Burası da Asbat değil Halilim Aman Bitez yalısı Ciğerime ateş saldı Dostlar kurşun yarası *** Güvertede gezer iken Aman kunduram kaydı Güvertede gezer iken Aman kunduram kaydı *** Çakır da gözlü Gülsümümü Çerkes kaymakam aldı Çakır da gözlü Gülsümümü Çerkes kaymakam aldı *** Kaymakam baskısı a canım Aman aldı yürüdü Kaymakam baskısı a canım Aman aldı yürüdü *** Burası da Asbat değil Halilim Aman Bitez yalısı Yüreğime ateş saldı Dostlar kurşun yarası *** Burası da Asbat değil Halilim Aman Bitez yalısı Yüreğime ateş saldı Dostlar kurşun yarası

Akçadağın Düzüne Şu tarlanın düzüne yandım oy, oy, oy Öldüm oy, oy, oy Buğday ektim düzüne, tez gel oy, oy, oy Buğday ektim düzüne, tez gel oy, oy, oy *** Bilmedim, gönül verdim, yandım oy, oy oy Öldüm oy, oy, oy Bir zalımın kızına di gel oy, oy oy Bir zalımın kızına di gel oy, oy oy *** Ekinler ekiliyor yandım oy, oy oy Öldüm oy, oy, oy Dibine dökülüyor tez gel oy, oy oy Dibine dökülüyor tez gel oy, oy oy *** Eller yar yar dedikçe yandım oy, oy oy Öldüm oy, oy, oy Ciğerim sökülüyor, tez gel oy, oy oy Ciğerim sökülüyor, tez gel oy, oy oy *** Çeşmenin başındasın yandım oy, oy oy Öldüm oy, oy, oy Söyle kaç yaşındasın, di gel oy, oy oy Söyle kaç yaşındasın, tez gel oy, oy oy *** Ben senin derdindeyim yandım oy, oy oy Öldüm oy, oy, oy Sen kimin derdindesin, di gel oy, oy oy Sen kimin derdindesin, di gel oy, oy oy

İki Aşkın götürdüğü yere yürüyecek halim mi var Aşkın götürdüğü yere yürüyecek halim mi var İki kelam zülfü yare söyleyecek dilimmi var İki kelam zülfü yare söyleyecek dilimmi var Of ömrüm of, of ömrüm of *** Gönülle düşersin bana geldiğin yer değil bura At aşkına iki lira verilecek malımmı var Gönülle düşersin bana geldiğin yer değil bura At aşkına iki lira verilecek malımmı var At aşkına iki lira verilecek malımmı var At aşkına iki lira verilecek malımmı var *** Yedi behen gülünmü var taze bahar dalınmı var Yedi behen gülünmü var taze bahar dalınmı var Arı olsan bir peteğe iki dirhem balınmı var Arı olsan bir peteğe iki dirhem balınmı var Of ömrüm of, of ömrüm of *** Gecede kar ile bora savurur uzak bir yere Benim gibi iki çıra yakacak bir kulunmu var Gecede kar ile bora savurur uzak bir yere Benim gibi iki çıra yakacak bir kulunmu var Benim gibi iki çıra yakacak bir kulunmu var Benim gibi iki çıra yakacak bir kulunmu var

Gidenlerin Ardından Gökyüzüne çizilmiş resimlere benzerdik Rüzgârın peşine takılan bir nefes gibiydik Kırdı dallarımızı fırtınalar, boranlar Kaldı bahar çiçekleri üzerinde sevdamız *** Gökyüzüne çizilmiş resimlere benzerdik Rüzgârın peşine takılan bir nefes gibiydik Kırdı dallarımızı fırtınalar, boranlar Kaldı bahar çiçekleri üzerinde sevdamız *** Gözlerimiz sevgiyi, yüreğimiz sevdayı Ellerimiz emeği anlatırdı usanmadan Kırdı dallarımızı fırtınalar, boranlar Kaldı bahar çiçekleri üzerinde sevgimiz *** Gözlerimiz sevgiyi, yüreğimiz sevdayı Ellerimiz emeği anlatırdı usanmadan Kırdı dallarımızı fırtınalar, boranlar Kaldı bahar çiçekleri üzerinde sevgimiz *** Uzak dağ başlarında yanan ateşlerdeydik Kentin sokaklarında dalga dalga özgürlük Direndik, teslim olmadık, binlerce kardelendik Kaldı çocuk gülüşleri ışığında kavgamız *** Uzak dağ başlarında yanan ateşlerdeydik Kentin sokaklarında dalga dalga özgürlük Direndik, teslim olmadık, binlerce kardelendik Kaldı çocuk gülüşleri ışığında kavgamız

Sevdalıyım Dağına Yeniden doğar insan Baharla gelen günde Yeniden doğar insan Baharla gelen günde *** Güneşe hasret toprak Bezenir yeşilliğe Güneşe hasret toprak Bezenir yeşilliğe *** Sevdalıyım dağına Toprağına bağına Sevdalıyım dağına Toprağına bağına *** Söküp at karanlığı El uzat aydınlığa Söküp at karanlığı El uzat aydınlığa *** Baharın aydınlığı Sarsın bizi her yerde Baharın aydınlığı Sarsın bizi her yerde *** Türkümüzü yakalım Gelecek güzel güne Türkümüzü yakalım Gelecek güzel güne *** Sevdalıyım dağına Toprağına bağına Sevdalıyım dağına Toprağına bağına *** Söküp at karanlığı El uzat aydınlığa Söküp at karanlığı El uzat aydınlığa Söküp at karanlığı El uzat aydınlığa Yeniden doğar insan Baharla gelen günde Yeniden doğar insan Baharla gelen günde *** Güneşe hasret toprak Bezenir yeşilliğe Güneşe hasret toprak Bezenir yeşilliğe *** Sevdalıyım dağına Toprağına bağına Sevdalıyım dağına Toprağına bağına *** Söküp at karanlığı El uzat aydınlığa Söküp at karanlığı El uzat aydınlığa *** Baharın aydınlığı Sarsın bizi her yerde Baharın aydınlığı Sarsın bizi her yerde *** Türkümüzü yakalım Gelecek güzel güne Türkümüzü yakalım Gelecek güzel güne *** Sevdalıyım dağına Toprağına bağına Sevdalıyım dağına Toprağına bağına *** Söküp at karanlığı El uzat aydınlığa Söküp at karanlığı El uzat aydınlığa Söküp at karanlığı El uzat aydınlığa Söküp at karanlığı *** El uzat aydınlığa Söküp at karanlığı El uzat aydınlığa Söküp at karanlığı El uzat aydınlığa *** Söküp at karanlığı El uzat aydınlığa Söküp at karanlığı El uzat aydınlığa Söküp at karanlığı El uzat aydınlığa