Hakan Yeşilyurt

Mektebin Bacaları Mektebin bacaları Ay, le-le-le-le-le-le, vay, le-le-le-le-le-le Vay, le-le, vay *** Ders verir hocaları Uy amman, can kurban Kim yârimi sorarsa Ay, le-le-le-le-le-le, vay, le-le-le-le-le-le Vay, le-le, vay *** Odur birincileri Uy amman, can kurban Odur birincileri Uy amman, can kurban *** Aşağıdan gelir mektep uşağı Aman, yâr beline bağlamış Aman aman, Acem kuşağı *** Ay doğar, bedir Allah Ay, le-le-le-le-le-le, vay, le-le-le-le-le-le Vay, le-le, vay *** Bu sevda nedir, Allah? Uy amman, can kurban Ya benim muradım ver Ay, le-le-le-le-le-le, vay, le-le-le-le-le-le Vay, le-le, vay *** Ya beni öldür, Allah Uy amman, can kurban Ya beni öldür, Allah Uy amman, can kurban

Eftelya Bir el uzanır bana Sınırların ardında *** Bir el uzanır bana Sınırların ardında *** Büyümeli sevdamız Kardeşlik toprağında *** Büyümeli sevdamız Kardeşlik toprağında *** Ver elini ver bana Eftelya Uzansın elimiz Eftelya Benim divane gönlüm Seni ister Eftelya *** Benim divane gönlüm Seni ister Eftelya *** Ver elini ver bana Eftelya Uzansın elimiz Eftelya Benim divane gönlüm Seni ister Eftelya *** Benim divane gönlüm Seni ister Eftelya *** Aynı topraktan geldik Biz bize benzeriz Aynı topraktan geldik Biz bize benzeriz *** Sevdayla dururken Neden kavga ederiz Sevdayla dururken Neden kavga ederiz *** Ver elini ver bana Eftelya Uzansın elimiz Eftelya Benim divane gönlüm Seni ister Eftelya *** Benim divane gönlüm Seni ister Eftelya *** Ver elini ver bana Eftelya Uzansın elimiz Eftelya Benim divane gönlüm Seni ister Eftelya *** Benim divane gönlüm Seni ister Eftelya

Dağlar Selam Duruyor Kuşak kuşak çığlıklar geliyor Kurumuş topraklar çiçek açıyor Ovalar yeşillenmiş bekliyor Karanlığı bir korku sarıyor Karanlığı bir korku sarıyor *** Dağlar selam duruyor Umut alev tutuyor Yürek şâha kalkıyor Karlar sıcak yağıyor *** Dağlar selam duruyor Umut alev tutuyor Yürek şâha kalkıyor Karlar sıcak yağıyor *** Düşme zamanıdır artık yollara Sevdanı sarmala, al koynuna Uslanmaz inadının yanında Kim durur artık senin karşında Kim durur artık senin karşında *** Dağlar selam duruyor Umut alev tutuyor Yürek şâha kalkıyor Karlar sıcak yağıyor *** Dağlar selam duruyor Umut alev tutuyor Yürek şâha kalkıyor Karlar sıcak yağıyor *** Dağlar selam duruyor Umut alev tutuyor Yürek şâha kalkıyor Karlar sıcak yağıyor *** Dağlar selam duruyor Umut alev tutuyor Yürek şâha kalkıyor Karlar sıcak yağıyor

Fişeklik Fişekliğin düzüm düzüm Karda belli olmuş izin Kara yasla dolaşıyor O sevgili iki kızın Kara yasla dolaşıyor O sevgili iki kızın *** Öle öle, kızların öle Ölmiye ne günler göre Öle öle, kızların öle Ölmiye ne günler göre *** Halep'ten malı kaldırır Tokat, Zile'de sattırır Nâmı büyük benim babam Eve misafir kondurur *** Nâmı büyük benim babam Eve misafir kondurur Öle öle, kızların öle Ölmiye ne günler göre Öle öle, kızların öle Ölmiye ne günler göre *** Öle öle, kızların öle Ölmiye ne günler göre Öle öle, kızların öle Ölmiye ne günler göre

Ali Sevilmez mi Gitme turnam gitme Dağlar salında dağlar salında Hakkın kelamını hey dost kesme dilinden Hakkın kelamını hey dost kesme dilinden *** Sevdiceğim kalmış Kenan elinde kenan elinde Turnalar o şahı şahı görmediniz mi Turnalar o dostu dostu görmediniz mi *** Aman turnam aman aman Ali misin sen Yoksa Hünkar Hacı Bektaş Veli misin sen Ali sevilmez mi hey dost deli misin sen Ali sevilmez mi hey dost deli misin sen *** Gitme turnam gitme Dağlar dumandır dağlar dumandır Bizim güttüğümüz hey dost ikrar imandır Bizim güttüğümüz hey dost ikrar imandır *** Dosttan ayrı düştüm Halım yamandır halım yamandır Turnalar o şahı şahı görmediniz mi Turnalar o dostu dostu görmediniz mi *** Aman turnam aman aman Ali misin sen Yoksa Hünkar Hacı Bektaş Veli misin sen Ali sevilmez mi hey dost deli misin sen Ali sevilmez mi hey dost deli misin sen *** Şah atayım kurban Binlerce yaşa binlerce yaşa Daha neler neler gelir hey dost sağ olan başa Daha neler neler gelir hey dost sağ olan başa *** Bizden selam olsun Kavim kardaşa kavim kardaşaa Turnalar o şahı şahı görmediniz mi Turnalar o dostu dostu görmediniz mi *** Aman turnam aman aman Ali misin sen Yoksa Hünkar Hacı Bektaş Veli misin sen Ali sevilmez mi hey dost deli misin sen Ali sevilmez mi hey dost deli misin sen

Naçaram Ezizinem dolan gel Bürün derde dolan gel Namerde boyun eğme Get gurbette dolan gel Namerde boyun eğme Get gurbette dolan gel *** Naçaram ben naçaram Dağı daşı aşaram Yar gözü yaşlı görsem Baş götürüp gaçaram Yar gözü yaşlı görsem Baş götürüp gaçaram *** Dolanar geçer zaman Felek vermir bir aman Ne dosta itibar var Ne yarda aht-ü peyman Ne dosta itibar var Ne yarda aht-ü peyman *** Naçaram ben naçaram Dağı daşı aşaram Yar gözü yaşlı görsem Baş götürüp gaçaram Yar gözü yaşlı görsem Baş götürüp gaçaram

Nare Nare esvap yakıyor (Nare) Köpük teştten akıyor (Nare) Nare'nin kaşı gözü (Nare) Ciğerimi yakıyor (Nare) *** Dağı duman olanın (Nare) Hali yaman olanın (Nare) Gece uykusu gelmez (Nare) Yâri güzel olanın (Nare) *** Kebabı köz öldürür (Nare) Sürmeyi göz öldürür (Nare) Aşığı kılıç kesmez (Nare) Bir kötü söz öldürür (Nare)

Reşko Seni vuran dağlı mıydı Kurşunları yağlı mıydı Seni vuran dağlı mıydı Kurşunları yağlı mıydı *** Eloğlu seni vururken Senin kolun bağlı mıydı Eloğlu seni vururken Senin kolun bağlı mıydı *** Tüm Binboğa hanesiydi Öfkesi var hanesiydi Reşko teslim mi olurdu Kalleşçe vurulmasaydı Reşko teslim mi olurdu Kalleşçe vurulmasaydı *** Kara çadır is mi tutar Altın kılıç pas mı tutar Kara çadır is mi tutar Altın kılıç pas mı tutar *** Tez gelesin babacığım Elin kızı yas mı tutar Tez gelesin babacığım Elin kızı yas mı tutar *** Tüm Binboğa hanesiydi Öfkesi var hanesiydi Reşko teslim mi olurdu Kalleşçe vurulmasaydı Reşko teslim mi olurdu Kalleşçe vurulmasaydı

Kaleden Kaleye Kaleden kaleye şahin uçurdum oy Şahin uçurdum Ah ilen vah ilen günüm geçirdim Ah ilen vah ilen günüm geçirdim *** Yare şeker ezdim şerbet içirdim oy Şerbet içirdim Öyl'olur böyl'olur Türkmen güzeli Edası hoş olur Türkmen gelini Öyl'olur böyl'olur Türkmen güzeli Edası hoş olur Türkmen gelini *** Kaleden kaleye taş ben olaydım oy Taş ben olaydım Elâ göz üstüne kaş ben olaydım Elâ göz üstüne kaş ben olaydım *** Yalınız kalana eş ben olaydım oy Eş ben olaydım Öyl'olur böyl'olur Türkmen güzeli Edası hoş olur Türkmen gelini *** Öyl'olur böyl'olur Türkmen güzeli Edası hoş olur Türkmen gelini Öyl'olur böyl'olur Türkmen güzeli Edası hoş olur Türkmen gelini

Kent Yağmurları Bugün içim bulut yağdı yağacak Sensiz bir gün daha of yüreğim of Alıp başım gitsem, yok ki çaresi Gözlerin peşime düşüp gelecek Alıp başım gitsem, yok ki çaresi Gözlerin peşime düşüp gelecek *** Bir şarkı söylerim kent yağmurlarında Karanlık odamdan geçip giderim Yüzün uykularda eski bir masal Tütünü kalbime basar giderim Yüzün uykularda eski bir masal Tütünü kalbime basar giderim *** Sığmaz ki zamana tüm kavuşmalar Ateşler kül olur sarılmayınca Kapanan yaramda eski bir çığlık Kendime yaslanıp çekip giderim Kapanan yaramda eski bir çığlık Kendime yaslanıp çekip giderim *** Bir şarkı söylerim kent yağmurlarında Karanlık odamdan geçip giderim Yüzün uykularda eski bir masal Tütünü kalbime basar giderim Yüzün uykularda eski bir masal Tütünü kalbime basar giderim *** Yüzün uykularda eski bir masal Tütünü kalbime basar giderim