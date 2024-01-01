Hakan Yeşilyurt

Naçaram Ezizinem dolan gel Bürün derde dolan gel Namerde boyun eğme Get gurbette dolan gel Namerde boyun eğme Get gurbette dolan gel *** Naçaram ben naçaram Dağı daşı aşaram Yar gözü yaşlı görsem Baş götürüp gaçaram Yar gözü yaşlı görsem Baş götürüp gaçaram *** Dolanar geçer zaman Felek vermir bir aman Ne dosta itibar var Ne yarda aht-ü peyman Ne dosta itibar var Ne yarda aht-ü peyman *** Naçaram ben naçaram Dağı daşı aşaram Yar gözü yaşlı görsem Baş götürüp gaçaram Yar gözü yaşlı görsem Baş götürüp gaçaram

Adını Anmayacağım Aşkınla Yana Yana Kül Olsa Da Ocağım Bugünün Sayfasını Artık Kapatacağım *** Geçse De Gençlik Çağım Boş Kalsa Da Kucağım Sözümü Tutacağım Adını Anmayacağım *** Kalbimden Ben Seni Söküp Atacağım Bu Gönül Sayfasını Artık Kapatacağım *** Geçse De Gençlik Çağım Boş Kalsa Da Kucağım Sözümü Tutacağım Adını Anmayacağım

Affetmem Asla Seni Ateş olup yaksan da gonca güller taksan da Ahu olup baksan da affetmem asla seni *** Ateş olup yaksan da gonca güller taksan da Ahu olup baksan da affetmem asla seni *** Som altından taç olsan aşkımda muhtaç olsan Derdime ilaç olsan affetmem asla seni *** Som altından taç olsan aşkımda muhtaç olsan Derdime ilaç olsan affetmem asla seni *** Yakut yüklü dal olsan al ipekten şal olsan Peteklerden bal olsan affetmem asla seni *** Yakut yüklü dal olsan al ipekten şal olsan Peteklerden bal olsan affetmem asla seni *** Şarkı olsan dillerde gonca olsan güllerde Leyla olsan çöllerde affetmem asla seni *** Şarkı olsan dillerde gonca olsan güllerde Leyla olsan çöllerde affetmem asla seni *** Som altından taç olsan aşkımda muhtaç olsan Derdime ilaç olsan affetmem asla seni *** Som altından taç olsan aşkımda muhtaç olsan Derdime ilaç olsan affetmem asla seni *** Yakut yüklü dal olsan al ipekten şal olsan Peteklerden bal olsan affetmem asla seni *** Yakut yüklü dal olsan al ipekten şal olsan Peteklerden bal olsan affetmem asla seni

Bir Garip Yolcu (Yalan Dünya) Bir garip yolcuyum hayat yolunda Yolunu kaybetmiş perişanım ben *** Bir garip yolcuyum hayat yolunda Yolunu kaybetmiş perişanım ben *** Mecnun misali gurbet ellerde Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben *** Mecnun misali gurbet ellerde Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben *** Yalan dünya her şey bomboş Hancı sarhoş yolcu sarhoş Yalan dünya her şey bomboş Hancı sarhoş yolcu sarhoş *** Bir gün gibi sanki geçti seneler Ümidim kayboldu perişanım ben *** Bir gün gibi sanki geçti seneler Ümidim kayboldu perişanım ben *** Alın yazımmış hayat yolunda Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben *** Alın yazımmış hayat yolunda Ümitsiz sevginin kurbanıyım ben *** Yalan dünya her şey bomboş Hancı sarhoş yolcu sarhoş Yalan dünya her şey bomboş Hancı sarhoş yolcu sarhoş