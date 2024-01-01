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7/24 Dinle Eftelya

Eftelya Şarkı Sözleri

Hakan Yeşilyurt Eftelya şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Hakan Yeşilyurt Eftelya şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Eftelya sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Hakan Yeşilyurt

Hakan Yeşilyurt

Eftelya

  • Nare

  • Eftelya

  • Dağlar Selam Duruyor

  • Fişeklik

  • Ali Sevilmez mi

  • Naçaram

  • Reşko

  • Kaleden Kaleye

  • Mektebin Bacaları

  • Kent Yağmurları

  • Sen Benimle Gel

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