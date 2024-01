Hakan Yeşilyurt

Yeniden doğar insan Baharla gelen günde Yeniden doğar insan Baharla gelen günde *** Güneşe hasret toprak Bezenir yeşilliğe Güneşe hasret toprak Bezenir yeşilliğe *** Sevdalıyım dağına Toprağına bağına Sevdalıyım dağına Toprağına bağına *** Söküp at karanlığı El uzat aydınlığa Söküp at karanlığı El uzat aydınlığa *** Baharın aydınlığı Sarsın bizi her yerde Baharın aydınlığı Sarsın bizi her yerde *** Türkümüzü yakalım Gelecek güzel güne Türkümüzü yakalım Gelecek güzel güne *** Sevdalıyım dağına Toprağına bağına Sevdalıyım dağına Toprağına bağına *** Söküp at karanlığı El uzat aydınlığa Söküp at karanlığı El uzat aydınlığa Söküp at karanlığı El uzat aydınlığa Yeniden doğar insan Baharla gelen günde Yeniden doğar insan Baharla gelen günde *** Güneşe hasret toprak Bezenir yeşilliğe Güneşe hasret toprak Bezenir yeşilliğe *** Sevdalıyım dağına Toprağına bağına Sevdalıyım dağına Toprağına bağına *** Söküp at karanlığı El uzat aydınlığa Söküp at karanlığı El uzat aydınlığa *** Baharın aydınlığı Sarsın bizi her yerde Baharın aydınlığı Sarsın bizi her yerde *** Türkümüzü yakalım Gelecek güzel güne Türkümüzü yakalım Gelecek güzel güne *** Sevdalıyım dağına Toprağına bağına Sevdalıyım dağına Toprağına bağına *** Söküp at karanlığı El uzat aydınlığa Söküp at karanlığı El uzat aydınlığa Söküp at karanlığı El uzat aydınlığa Söküp at karanlığı *** El uzat aydınlığa Söküp at karanlığı El uzat aydınlığa Söküp at karanlığı El uzat aydınlığa *** Söküp at karanlığı El uzat aydınlığa Söküp at karanlığı El uzat aydınlığa Söküp at karanlığı El uzat aydınlığa