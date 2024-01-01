Hakan Yeşilyurt

-
Dalların sevdası düşmüş toprağa
Umutlar sığmıyor meydanlara
Gözlerinde umut yüreğinde aşk
Bağdaş kurar mısın soframa
***
İsterim ki senden isterim ki
İnancıma aşık zindanıma ışık olasın
Yürüyesin gönlümün yollarına
Sarasın beni sarasın
***
Mendilinde öfke çıkınında bilinç
Uykusuz kalır mısın kitaplarıma
Dudağında alev avucunda sevinç
Kulak verir misin çığlığıma
***
İsterim ki senden isterim ki
Yılgınlıkta inanç zulme karşı direnç olasın
Yürüyesin gönlümün yollarına
Sarasın beni sarasın
-
Ateş idim ışık oldum sende ışıdım
Ömrümün son durağıydın duraksız oldum
Sensiz akmayan dilimde bir gazel oldun
***
Dilan, Dilan dağ başında fırtınam
Dilan, Dilan, dilan özgürlüğümsün Dilan
Dilan, Dilan dağ başında fırtınam
Dilan, Dilan, Dilan özgürlüğümsün Dilan
***
Karanlığın ortasında güneşim oldun
Esaretin kuyusunda gökyüzüm oldun
Beton duvarlar içinde gül bahçem oldun
***
Dilan, Dilan ateş hırsızım Dilan
Dilan, Dilan, Dilan gülüm dalım bal Dilan
Dilan, Dilan ateş hırsızım Dilan
Dilan, Dilan, Dilan gülüm dalım bal Dilan
***
Hüzün dolu gözlerinde ülkemi sevdim
Sevdanın hasat zamanı ateşim oldun
Senin deli gözlerinde bir volkan oldum
***
Dilan, Dilan dağ başında fırtınam
Dilan, Dilan, Dilan ateş hırsızım Dilan
Dilan, Dilan dağ başında fırtınam
Dilan, Dilan, Dilan ateş hırsızım Dilan
***
Dilan, Dilan dağ başında fırtınam
Dilan, Dilan, Dilan ateş hırsızım Dilan
Dilan, Dilan dağ başında fırtınam
Dilan, Dilan, Dilan ateş hırsızım Dilan
-
Zifiri sokaklarda
Puslu sabahlarda
Körkütük fırtınada
Sevdan omuzumda
Sevdan omuzumda
***
Savursan da gözlerini
Soğusa da ellerin
Buza çalar yüreğin
Sevdan omuzumda
Sevdan omuzumda
***
Doruğunda dağların
Denizinde baharın
Tohumunda toprağın
Sevdan omuzumda
***
Sevdan omuzumda
Savursan da gözlerini
Soğusa da ellerin
Buza çalar yüreğin
Sevdan omuzumda
Sevdan omuzumda
-
Bak yine karanlıklar gidiyor
Gün doğdu doğacak
Bak yine yeşillendi dünya
Çiçek açtı açacak
Bin yıllık cefa artık bitmeli
İnsanlar gülmeli canım, insanlar gülmeli
***
Açıver kollarını, kollarını yaşama
Yeni yeni sevdalara
Bir adımlık yol uzakta değil
Ölümsüz dünya canım, ölümsüz dünya
***
Açıver kollarını, kollarını yaşama
Yeni yeni sevdalara
Bir adımlık yol uzakta değil
Ölümsüz dünya canım, ölümsüz dünya
***
Ağlayan gözler, sararan yüzler
Gün gelir biter
Bir umut senden, bir umut benden
Birleşsin eller
Yarınlar bizim bizim olacak
Sevdalı yürekler canım, sevdalı yürekler
***
Açıver kollarını, kollarını yaşama
Yeni yeni sevdalara
Bir adımlık yol uzakta değil
Ölümsüz dünya canım, ölümsüz dünya
***
Açıver kollarını, kollarını yaşama
Yeni yeni sevdalara
Bir adımlık yol uzakta değil
Ölümsüz dünya canım, ölümsüz dünya
***
Açıver kollarını, kollarını yaşama
Yeni yeni sevdalara
Bir adımlık yol uzakta değil
Ölümsüz dünya canım, ölümsüz dünya
***
Açıver kollarını, kollarını yaşama
Yeni yeni sevdalara
Bir adımlık yol uzakta değil
Ölümsüz dünya canım, ölümsüz dünya
-
Bahçenin kapısın açtım
Sanırsın cennete düştüm
Bahçenin kapısın açtım
Sanırsın cennete düştüm
***
Yarinen tenha buluştum
Öldüm yalvarı yalvarı
Yarinen tenha buluştum
Öldüm yalvarı yalvarı
***
Aman şimdi yaman şimdi
Dağlar başı duman şimdi
Kavuşmamız ne hoş olur
Ayrılmamız yaman şimdi
***
Aman şimdi yaman şimdi
Dağlar başı duman şimdi
Kavuşmamız ne hoş olur
Ayrılmamız yaman şimdi
***
Turnalar uçar göllerde
İsmin söylenir dillerde
Turnalar uçar göllerde
İsmin söylenir dillerde
***
Garibim gurbet ellerde
Kaldım yalvarı yalvarı
Garibim gurbet ellerde
Kaldım yalvarı yalvarı
***
Aman şimdi yaman şimdi
Dağlar başı duman şimdi
Kavuşmamız ne hoş olur
Ayrılmamız yaman şimdi
***
Aman şimdi yaman şimdi
Dağlar başı duman şimdi
Kavuşmamız ne hoş olur
Ayrılmamız yaman şimdi
***
Aman şimdi yaman şimdi
Dağlar başı duman şimdi
Kavuşmamız ne hoş olur
Ayrılmamız yaman şimdi
-
Kerküğün zindanına attılar beni
Kerküğün zindanına attılar beni
Mazlumlar sürüsüne kattılar beni, kattılar beni
Mazlumlar sürüsüne kattılar beni, kattılar beni
***
Bir yanımı dağladılar ateşle annem
Bir yanımı dağladılar ateşle annem
Ne suçum ne günahım yaktılar beni, yaktılar beni
Ne suçum ne günahım yaktılar beni, yaktılar beni
***
Türkmen obalarından göçen anneler
Türkmen obalarından göçen anneler
Ne yuvaları kalmış ne de haneler, ne de haneler
Ne yuvaları kalmış ne de haneler, ne de haneler
***
Gökkubbeyi sar sar mazlum feryadım
Gökkubbeyi sar sar mazlum feryadım
Elbet bir gün güler bize seneler, bize seneler
Elbet bir gün güler bize seneler, bize seneler
-
Kardelenin beyazı adın dağlara yazılır
Kardeşliğin vaktidir, dünya aşka bezenir
Gözlerin, gözlerin
Çoban yıldızı gibidir
Gözlerin ince sızıdır
***
Denizler kurusa bile
Kutuplar çözülse bile
Tarih yeniden yazılır
Her zaman aşk kazanır
***
Denizler kurusa bile
Kutuplar çözülse bile
Tarih yeniden yazılır
Her zaman aşk kazanır
***
Bir küçük kız çocuğu bebeğine ninni söyler
Avucunda evreni tutar, evcilik oynar öylece
Gülümser, gülümser
Güller açar gül yüzünde
Savaş biter yer yüzünde
***
Denizler kurusa bile
Kutuplar çözülse bile
Tarih yeniden yazılır
Her zaman aşk kazanır
***
Denizler kurusa bile
Kutuplar çözülse bile
Tarih yeniden yazılır
Her zaman aşk kazanır
***
Denizler kurusa bile
Kutuplar çözülse bile
Tarih yeniden yazılır
Her zaman aşk kazanır
***
Denizler kurusa bile
Kutuplar çözülse bile
Tarih yeniden yazılır
Her zaman aşk kazanır
-
-
Bir kıvılcım düşer önce, büyür yavaş yavaş
Bir bakarsın volkan olmuş, yanmışsın arkadaş
Dolduramaz boşluğunu ne ana ne kardaş
Bu en güzel, bu en sıcak duygudur arkadaş
***
Ortak olmak her sevince, her derde, kedere
Ve yürümek ömür boyu, beraberce, el ele
Olmasın hiç o ta içten gülen gözlerde yaş
Bir gün gelip, ayrılsak bile seninle arkadaş
***
Evet arkadaş, kim olduğumu, ne olduğumu
Ner'den gelip, nereye gittiğimi sen öğrettin bana
Elimden tutup, karanlıktan aydınlığa sen çıkardın
***
Bana yürümeyi öğrettin yeniden
El ele ve daima ileriye
Bir gün, bir gün birbirimizden ayrı düşsek bile
Biliyorum, hiçbir zaman ayrı değil yollarımız
Ve aynı yolda yürüdükçe
Gün gelir, ellerimiz yine dostça birleşir
Ayrılsak bile kopamayız
Ayrılsak bile kopamayız
***
Ortak olmak her sevince, her derde, kedere
Ve yürümek ömür boyu, beraberce, el ele
Olmasın hiç o ta içten gülen gözlerde yaş
Bir gün gelip, ayrılsak bile seninle arkadaş
-
Bir Romen kızı göründü Tuna boyunda
Bir Romen kızı göründü Tuna boyunda
Elinde bir deste gül var ve de koynunda
Elinde bir deste gül var ve de koynunda
***
Romen kızı güller takmış ipek saçına
Romen kızı güller takmış ipek saçına
Henüz girmiş Romen kızı 15 yaşına
Henüz girmiş Romen kızı 15 yaşına
***
Söyle, söyle Romen kızı anan var mıdır
Söyle, söyle Romen kızı anan var mıdır
Ne anam var, ne de babam, ben bir öksüzüm
Ne anam var, ne de babam, ben bir öksüzüm
***
Sen bir öksüz, ben bir garip, alayım seni
Sen bir öksüz, ben bir garip, alayım seni
Alayım da, gurbet elde sarayım seni
Alayım da, gurbet elde sarayım seni
***
Alayım da, gurbet elde sarayım seni
Alayım da, gurbet elde sarayım seni
Alayım da, gurbet elde sarayım seni
Alayım da, gurbet elde sarayım seni
-
Hacılar köyünü bastığım oldu
Tütünün de denkleri yastığım oldu
Zalim arkadeşlerim kaçtığım oldu
***
Gelin arkadeşler gelin yanıma
***
Sebebim tütündür basın yaralarıma
***
Hacılar köyüne varamadım
Tütüncü beyinin kızını alamadım
Gelen belalara karşı durmazdım
***
Gelin arkadeşler gelin yanıma
Sebebim tütündür basın yaralarıma...