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7/24 Dinle Hakkari Türküleri

Hakkari Türküleri

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01

Şık Şık Bilezik Kolunda

02

Zeynelim

03

Yar Zeynep

04

O Yana Dönder Beni

05

O Süsem O Sümbül

... KAPAT
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Hakkari Türküleri

Hakkari Türküleri

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