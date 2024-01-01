Hele Hele Verin Gelini Şarkı Sözleri
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Hakkari Türküleri
Hele Hele Verin Gelini
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Hel Hele Verin Geline,
Deste Gül Verin Geline.
Altın Kemer Bağlamış,
Gelin İnce Beline.
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Elinde Terazi Var,
Cebinde Çerezi Var.
Alêmlen Oynar Güler,
Benimle Garezi Var.
***
(Baba) Kapıdan Geçti Yarim,
Yaramı Deşti Yarim.
Uydu Eller Sözüne,
Menden Vazgeçti Yarim.
***
(Baba) Kapının Ayrığından,
Tanıram Yağlığından.
Günde Yüz Gelin Geçer,
Yüreğim Yandığından.(Baba)