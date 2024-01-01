Hakkari Türküleri

O yana dönder beni Bu yana dönder beni *** Sağ yanımda yaram var, oy Sol yana dönder beni Sağ yanımda Sülo'm var, oy Eco'ya dönder beni *** Bu gece uymamışam Uykuma doymamışam Bu gece uymamışam Uykuma doymamışam *** Kirpik seni keserem Dost gelmiş duymamışam *** O yana dönder beni Bu yana dönder beni *** Sağ yanımda yaram var, oy Sol yana dönder beni Sağ yanımda Sülo'm var, oy Eco'ya dönder beni *** Dağları dağlasınlar Görenler ağlasınlar Dağları dağlasınlar Görenler ağlasınlar *** Eco'nun mendiliylen oy Yaramı bağlasınlar Eco'nun mendiliylen oy Yaramı bağlasınlar *** O yana dönder beni Bu yana dönder beni *** Sağ yanımda yaram var, oy Sol yana dönder beni Sağ yanımda Sülo'm var, oy Eco'ya dönder beni *** O yana dönder beni Bu yana dönder beni *** Sağ yanımda yaram var, oy Sol yana dönder beni Sağ yanımda Sülo'm var, oy Eco'ya dönder beni