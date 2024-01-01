O Yana Dönder Beni Şarkı Sözleri
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Hakkari Türküleri
O Yana Dönder Beni
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O yana dönder beni
Bu yana dönder beni
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Sağ yanımda yaram var, oy
Sol yana dönder beni
Sağ yanımda Sülo'm var, oy
Eco'ya dönder beni
***
Bu gece uymamışam
Uykuma doymamışam
Bu gece uymamışam
Uykuma doymamışam
***
Kirpik seni keserem
Dost gelmiş duymamışam
***
O yana dönder beni
Bu yana dönder beni
***
Sağ yanımda yaram var, oy
Sol yana dönder beni
Sağ yanımda Sülo'm var, oy
Eco'ya dönder beni
***
Dağları dağlasınlar
Görenler ağlasınlar
Dağları dağlasınlar
Görenler ağlasınlar
***
Eco'nun mendiliylen oy
Yaramı bağlasınlar
Eco'nun mendiliylen oy
Yaramı bağlasınlar
***
O yana dönder beni
Bu yana dönder beni
***
Sağ yanımda yaram var, oy
Sol yana dönder beni
Sağ yanımda Sülo'm var, oy
Eco'ya dönder beni
***
O yana dönder beni
Bu yana dönder beni
***
Sağ yanımda yaram var, oy
Sol yana dönder beni
Sağ yanımda Sülo'm var, oy
Eco'ya dönder beni