×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Halimiz

Halimiz

Takip Et Şarkı Sözleri

Daha Fazla

En Çok Dinlenenler

Süre Paylaş Daha Fazla
01

Şu Karşı Yaylada Göç Kater Kater

Halimiz 03:16
02

Yüce Dağ Başında Yanar Bir Işık

Halimiz 03:20
03

Yeşil Ördek Gibi Daldım Göllere

Halimiz 05:05
04

Urfanın Etrafı Dumanlı Dağlar

Halimiz 05:35
05

Taşa Verdim Yanımı

Halimiz 04:27
... KAPAT
**
Daha Fazla

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı