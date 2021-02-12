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Halit Altunkaynak
Halit Altunkaynak
Seçkin hocalardan aşr-ı şerifler...
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En Çok Dinlenen Halit Altunkaynak Şarkıları
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01
Zümer Suresi 53-63
(53. ila 63. ayetler)
Halit Altunkaynak
09:34
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02
Bakara Suresi 114-117
(114. ila 117. ayetler)
Halit Altunkaynak
06:06
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03
A'lâ Suresi
A'lâ Suresi
Halit Altunkaynak
07:45
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