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Halit Altunkaynak

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En Çok Dinlenen Halit Altunkaynak Şarkıları

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01

Zümer Suresi 53-63 (53. ila 63. ayetler)

Halit Altunkaynak 09:34
02

Bakara Suresi 114-117 (114. ila 117. ayetler)

Halit Altunkaynak 06:06
03

A'lâ Suresi A'lâ Suresi

Halit Altunkaynak 07:45

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