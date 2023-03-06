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7/24 Dinle Halsey
Colors

Colors

Yabancı Pop

12 Parça | 41:16
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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Colors

Halsey 04:07
02

Eastside feat. Khalid, Benny Blaco

Halsey 02:53
03

Him & I feat. G Eazy

Halsey 04:30
04

Gasoline

Halsey 03:17
05

Bad at Love

Halsey 03:01
06

Control

Halsey 03:33
07

Strangers feat. Lauren Jauregui

Halsey 03:40
08

Walls Could Talk

Halsey 01:42
09

Without Me

Halsey 03:23
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