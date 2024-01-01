Göğe Selam, Vol. 2 Şarkı Sözleri
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Haluk Bilginer
Göğe Selam, Vol. 2
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Böyle parsel parsel bölünmüş Dünya
Bir dikili daştan gayrı ne'm kaldı?
Dost köyümden ayağımı kestiler
Bir akılsız baştan gayrı ne'm kaldı?
Ne'm kaldı, ne'm kaldı?
Bir akılsız baştan gayrı n'em kaldı?
Ne'm kaldı, ne'm kaldı?
***
Ali geçinenler Osman çıktılar
Şimdi ettiğine pişman çıktılar
Eski dostlar bize düşman çıktılar
Birkaç türlü kuştan gayrı ne'm kaldı?
Ne'm kaldı, ne'm kaldı?
Birkaç türlü kuştan gayrı ne'm kaldı?
Ne'm kaldı, ne'm kaldı?
***
Padişah değilim çekim oturam
Saraylar kurup da asker yetirem
Armağanım yoktur dosta götürem
Gözlerimde yaştan gayrı ne'm kaldı?
Ne'm kaldı, ne'm kaldı?
***
Hediyem yoktur ki dosta götürem
Birkaç damla yaştan gari ne'm kaldı?
Ne'm kaldı, ne'm kaldı?
***
Mahzuni Şerif'im çıksam dağlara
Rast gelsem bir avcı vurmuş merala
Doldur tüfeğini beni yarala
Hayatıma borçtan gayrı ne'm kaldı?
Ne'm kaldı, ne'm kaldı?
Benim bana borçtan gayrı ne'm kaldı?
Ne'm kaldı, ne'm kaldı?
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Bana yolun seç diyorlar
Bozuk yolu seçer miyim
Eğri eğri, doğru doğru
***
Seçemezsen geç diyorlar
Ben yolumdan geçer miyim
Eğri eğri, doğru doğru
Kimi batı, kimi doğu
***
Kuzey güney hepsi doğru
Kim seçer ki bozuk yolu
Eğri eğri, doğru doğru
Benim yolum bana doğru
***
Hiç yolumdan döner miyim
Eğri eğri, doğru doğru
Eğri büğrü ama yine de doğru
***
Bana yarin seç diyorlar
Vefasız yar seçer miyim
Eğri eğri, doğru doğru
***
Seçemezsen geç diyorlar
Geç desen de geçer miyim
Eğri eğri, doğru doğru
***
Kimi tatlı buğday tenli
Kimi mahmur dudu dilli
Kimi esmer nokta benli
Eğri eğri, doğru doğru
***
Ben bulmuşum nazlı yari
Geç desen de geçer miyim
Eğri eğri, doğru doğru
Eğri büğrü ama yine de doğru
***
Eğri eğri, doğru doğru
Eğri büğrü ama yine de doğru
***
Sevdiğini al diyorlar
Alsan bile yar yeter mi
Eğri eğri, doğru doğru
***
Var yoluna git diyorlar
Bir yol ile iş biter mi
Eğri eğri, doğru doğru
***
Bir karış da toprak gerek
Üstüne ev kurulmalı
Yar içinde oturmalı
Eğri eğri, doğru doğru
***
Barış demek toprak demek
Ben kendimi verir miyim
Eğri eğri, doğru doğru
Eğri büğrü ama yine de doğru
***
Barış demek toprak demek
Ben kendimi verir miyim
Eğri eğri, doğru doğru
Eğri büğrü ama yine de doğru
***
Eğri eğri, doğru doğru
Eğri büğrü ama yine de doğru
***
Eğri eğri, doğru doğru
Eğri büğrü ama yine de doğru
***
Eğri eğri, doğru doğru
Eğri büğrü ama yine de doğru
***
Eğri eğri, doğru doğru
Eğri büğrü ama yine de doğru
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