Haluk Levent

33 Kurşun Kirvem hallarımı aynı böyle yaz Rivayet sanılır belki Gül memeler değil Domdom kurşunu Paramparça ağzımdaki... *** Bu dağ Mengene dağıdır Tanyeri atanda Van'da Bu dağ Nemrut yavrusudur Tanyeri atanda Nemruda karşı Bir yanın çığ tutar, Kafkas ufkudur Bir yanın seccade Acem mülküdür Doruklarda buzulların salkımı Firari guvercinler su başlarında Ve karaca sürüsü, Keklik takımı... *** Yiğitlik inkar gelinmez Tek'e - tek döğüşte yenilmediler Bin yıllardan bu yan, bura uşağı Gel haberi nerden verek Turna sürüsü değil bu Gökte yıldız burcu değil Otuzüç kurşunlu yürek Otuzuç kan pınarı Akmaz, Göl olmuş bu dağda... *** Yokuşun dibinden bir tavşan kalktı Sırtı alaçakır Karnı sütbeyaz Garip, ikicanlı, bir dağ tavşanı Yüreği ağzında öyle zavallı Tövbeye getirir insanı Tenhaydı, tenhaydı vakitler Kusursuz, çırılçıplak bir şafaktı *** Baktı otuzüçten biri Karnında açlığın ağır boşluğu Saç, sakal bir karış Yakasında bit, Baktı kolları vurulu, Cehennem yürekli bir yiğit, Bir garip tavşana, Bir gerilere. *** Düştü nazlı filintası aklına, Yastığı altında küsmüş, Düştü, Harran ovasından getirdiği tay Perçemi mavi boncuklu, Alnında akıtma Üç topuğu ak, Eşkini hovarda, kıvrak, Doru, seglavi kısrağı. Nasıl uçmuşlardı Hozat önünde! *** Şimdi, böyle çaresiz ve bağlı, Böyle arkasında bir soğuk namlu Bulunmayaydı, Sığınabilirdi yüceltilere... Bu dağlar, kardeş dağlar, kadrini bilir, Evvel Allah bu eller utandırmaz adamı, Yanan cıgaranın külünü, Güneşlerde çatal kıvılcımlanan Engereğin dilini, İlk atımda uçuran Usta elleri... *** Bu gözler, bir kere bile faka basmadı Çığ bekleyen boğazların kıyametini Karlı, yumuşacık hıyanetini Uçurumların, Önceden bilen gözleri... Çaresiz Vurulacaktı, Buyruk kesindi, Gayrı gözlerini kör sürüngenler Yüreğini leş kuşları yesindi... *** Vurulmuşum Dağların kuytuluk bir boğazında Vakitlerden bir sabah namazında Yatarım Kanlı, upuzun... *** Vurulmuşum Düşüm, gecelerden kara Bir hayra yoranım çıkmaz Canım alırlar ecelsiz Sığdıramam kitaplara Şifre buyurmuş bir paşa Vurulmuşum hiç sorgusuz, yargısız *** Kirvem, hallarımı aynı böyle yaz Rivayet sanılır belki Gül memeler değil Domdom kurşunu Paramparça ağzımdaki... *** Ölüm buyruğunu uyguladılar, Mavi dağ dumanını Ve uyur-uyanık seher yelini Kanlara buladılar. Sonra oracıkta tüfek çattılar Koynumuzu usul-usul yoklayıp Aradılar. Didik-didik ettiler Kirmanşah dokuması al kuşağımı Tespihimi, tabakamı alıp gittiler Hepsi de armağandı Acemelinden... *** Kirveyiz, kardeşiz, kanla bağlıyız Karşıyaka köyleri, obalarıyla Kız alıp vermişiz yüzyıllar boyu, Komşuyuz yaka yakaya Birbirine karışır tavuklarımız Bilmezlikten değil, Fıkaralıktan Pasaporta ısınmamış içimiz Budur katlimize sebep suçumuz, Gayrı eşkiyaya çıkar adımız Kaçakçıya Soyguncuya Hayına... *** Kirvem hallarımı aynı böyle yaz Rivayet sanılır belki Gül memeler değil Domdom kurşunu Paramparça ağzımdaki... *** Vurun ulan, Vurun, Ben kolay ölmem. Ocakta küllenmiş közüm, Karnımda sözüm var Haldan bilene. Babam gözlerini verdi Urfa önünde Üç de kardaşını Üç nazlı selvi, Ömrüne doymamış üç dağ parçası. Burçlardan, tepelerden, minarelerden Kirve, hısım, dağların çocukları Fransız Kuşatmasına karşı koyanda *** Bıyıkları yeni terlemiş daha Benim küçük dayım Nazif Yakışıklı, Hafif, İyi süvari Vurun kardaş demiş Namus günüdür Ve şaha kaldırmış atını.

Bu Aşk Fazla Sana Denize açıldım sevmeye, sevilmeye Anladım sevmek gibisi yok Yağmura soyundum yavaş yavaş yağar diye Damlalarda yüzmek gibisi yok *** Yokluğun varlığın bir Dünüm yok, yarınım sır *** Nasıl inanırım sana? Bu yürek ağır bana Sevgin öyle uzaklarda Nefes alsan da yanımda *** Bu aşk fazla sana

Deli Kızım Uyan Gece geçmez gündüz olmaz Can bu dünyaya dayanmaz neden Haykırdım dağlara duymaz Bekledim günlerce yok ki gelen *** Karlı dağların ardında biri yaşarmış Bulut olur yağmur olur bize bakarmış Hem yakın hem uzakmış, yanakları al almış *** Deli kızım uyan Söylenenler yalan Deli kızım uyan Bir tek sensin duyan *** Yerde oldum gökte oldum Sormayın halim ah başım duman Gönül uslanmayı bilmez Düşlerim gerçek, gerçeğim yalan

Fırtına Niye bana her şey korku, her şey tasa Ne gece ne gündüz kaygısız Neden bütün yollar karanlığa Gecelerim uzun, ışıksız *** Aşk yarı yolda kaldı neyleyim Korkmuyorum, ben buyum böyleyim *** Yarınlar kadar yakın içimde fırtına Bu dalgasız deniz durgun, aldatır, inanma Yaslanıp gururumun kambur sırtına Kendime rağmen durmam, basar giderim *** Nereye gider yollar sır dağlara Denizler uçsuz, bucaksız Gözlerim arkadaş uzaklara Dalar gider ah faydasız

Vazgeçtim Dünyadan Nerde sözler of nerde yüreğim Ben de sevdim of sevmedi bilenim Ver elini sonsuza Al beni dünyadan of kalmadı sevenim *** Yürekler alınmaz pulla parayla Kim yenmiş kaderi duayla *** Gelinlik giymeden ışığı görmeden Bebeğimden önce vazgeçtim dünyadan Kaderi yenmeden utandım kendimden Daha sevilmeden vazgeçtim dünyadan *** Nerden geldim of yolculuk nereye Belki söyler of sorarsam kadere Yok sevenim arzuyla Mezarlar bile küsmüş of kadınca ölene *** Yürekler alınmaz pulla parayla Kim yenmiş kaderi duayla *** Gelinlik giymeden ışığı görmeden Bebeğimden önce vazgeçtim dünyadan Kaderi yenmeden utandım kendimden Daha sevilmeden vazgeçtim dünyadan

Yağmurlar Sokaklar sakin geceler karabasan Ellerim titrer Kim bu ben kim bu susan Ne soran var ne bilen sebebim yok *** Bana kıyan erkeğim sen gül Vazgeçtim rüyalardan Beni sevmezsen yağmurları sev Bulutlar ağlasın sen gül güneş doğsun yeniden *** Gidiyorum gözüm yaşlı Hatıran har yüreğime Sen sev yağmurları Yağmurlar yağsın üzerime *** Gidiyorum gözüm yaşlı Ah yine yol yol üstüne Sen sev yağmurları Yağmurlar yağsın yüzüme...