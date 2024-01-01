Haluk Levent

Akdeniz Akşamları (Rock) Akdeniz akşamları bir başka oluyor Hele bir de aylardan Temmuz ise, bam başka Sahilde insanlar kol kola sımsıcak Coşmamak elde mi böyle bir akşamda *** İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum Aşık oldum... *** Akdeniz akşamları bir başka oluyor Hele bir de aylardan Temmuz ise, bam başka Sahilde insanlar kol kola sımsıcak Coşmamak elde mi böyle bir akşamda *** İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum

Aşk Beklemez Aşk beklemez Ertelenmez Dar vakitlerde Ölür büyümez *** Alışmak yok Karışmak yok Kavga edersek Darılmak yok *** Kendini al gel Gömleğini kazaklarını Kitaplarını al gel Gel bu defa gel evime Gel aşka gel *** Misafir ol gel bana Börekler açarım sana Param pulum yok ama Kalbim vuruktur sana *** Misafir ol gel bana Börekler açarım sana Param pulum yok ama Kalbim vuruktur sana *** Aşk beklemez Aşk beklemez Ertelenmez Dar vakitlerde Ölür büyümez *** Alışmak yok Karışmak yok Kavga edersek Darılmak yok *** Kendini al gel Gömleğini kazaklarını Kitaplarını al gel Gel bu defa gel evime Gel aşka gel *** Misafir ol gel bana Börekler açarım sana Param pulum yok ama Kalbim vuruktur sana *** Misafir ol gel bana Börekler açarım sana Param pulum yok ama Kalbim vuruktur sana *** Aşk beklemez *** Misafir ol gel bana Börekler açarım sana Param pulum yok ama Kalbim vuruktur sana *** Misafir ol gel bana Börekler açarım sana Param pulum yok ama Kalbim vuruktur sana *** Aşk beklemez

Ben Böyle Aşk Görmedim Havada aşk havası var Kanadı kırık kuş yarası var Bana küsmüş gidiyor gibi Benden uzak bir edası var Acep nedendir *** Korkma aşktan ölmez insan Korkma ölmez aşktan insan Korkma aşktan ölmez insan Korkma ölmez aşktan insan Korkma aşktan ölmez insan Korkma ölmez aşktan insan *** Ben böyle aşk görmedim Ben sebepsiz sevmedim Uyma ellerin tuzaklarına Atma beni uzaklarına *** Ben böyle aşk görmedim Ben sebepsiz sevmedim Uyma ellerin tuzaklarına Atma beni uzaklarına *** Eyvah eyvah eyvah eyvah Eyvah eyvah eyvah eyvah Eyvah eyvah eyvah eyvah Aman gecenin leylindeyim Bir ezan sesi böler uykumu Sinende eller yatar Ben asıl bunun derdindeyim *** Ben böyle aşk görmedim Ben sebepsiz sevmedim Uyma ellerin tuzaklarına Atma beni uzaklarına *** Ben böyle aşk görmedim Ben sebepsiz sevmedim Uyma ellerin tuzaklarına Atma beni uzaklarına *** Ben böyle aşk görmedim Ben sebepsiz sevmedim Uyma ellerin tuzaklarına Atma beni uzaklarına

Dillere Düşeceğiz Seninle Dillere düşeceğiz seninle ille de biz düşecek Taze bahar dalları gibi çiçeklenecek Tadım tuzum olacaksın benim tadım tuzum olacak Yatağıma gireceksin benim ille de sen yatacak *** Seni, seni en çok seni Bir tek seni severim hani *** Kör olayım yâr Sürünürüm yâr Her daim yâr Billahi *** Kör olayım yâr Sürünürüm yâr Her daim yâr Billahi *** Bir gemi alacak bizi buralardan bir daha dönmeyecek Her yere gideceğiz seninle ille de biz gidecek Uzak ya da yakın oluruz bazen ah ne fark edecek Tuz kadar severiz biz hani buna kim son verecek? *** Seni, seni en çok seni Bir tek seni severim hani *** Kör olayım yâr Sürünürüm yâr Her daim yâr Billahi *** Kör olayım yâr Sürünürüm yâr Her daim yâr Billahi *** Kör olayım yâr Sürünürüm yâr Her daim yâr Billahi *** Kör olayım yâr Sürünürüm yâr Her daim yâr Billahi *** Kör olayım yâr Sürünürüm yâr Her daim yâr Billahi *** Kör olayım yâr Sürünürüm yâr Her daim yâr Billahi