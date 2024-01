Haluk Levent

Hatırlamak zor olsa da Babam gitmiş ya bir sabah Ben uyurken Onun gibi bir eylüldü Sen de gittin babam gibi Bu şehirden *** İnandım, kandım, sevdim belki Her sevda bir adım yalnızlığa Sen su oldun ben balık sanki Medcezir vakti çektin gittin *** Ne gece ne gündüz Akşamüstü sevdim seni Ben yine yersiz yurtsuz Beklerim bir gün dönmeni *** Ne gece ne gündüz Akşamüstü sevdim seni Ben yine yersiz yurtsuz Beklerim bir gün dönmeni *** Eylül gelirken bir düş gibi Son baharı silbaştan dinliyorum Güneş soğuk yağmur kuru Daha dün gibi Geri gelmedi gelmez giden Biliyorum *** İnandım, kandım, sevdim belki Her sevda bir adım yarınlara Hayat bir saklambaç gel bul beni Biter bütün rüyalar uyanınca *** Ne gece ne gündüz Akşamüstü sevdim seni Ben yine yersiz yurtsuz Beklerim bir gün dönmeni *** Ne gece ne gündüz Akşamüstü sevdim seni Ben yine yersiz yurtsuz Beklerim bir gün dönmeni *** Ne gece ne gündüz Akşamüstü sevdim seni Ben yine yersiz yurtsuz Beklerim bir gün dönmeni *** Ne gece ne gündüz Akşamüstü sevdim seni Ben yine yersiz yurtsuz Beklerim bir gün dönmeni

Tut ki çıldırdım Usulca ruhuna binip de gittin Terk eden olmayı sen bilerek seçtin Yalnızlık koynuma düştü her gece Masaldı uyuttun ya da ben kandım *** Sakindi sularım sessiz ağlardım Fırtınayı bu boranı sen içime attın *** Tut ki çıldırdım Tut ki ölüyorum Giderken bile senden Sana dönüyorum *** Tut ki çıldırdım Tut ki ölüyorum Giderken bile senden Sana dönüyorum *** İnanmak uzakta bir ıssız şehir Üstümüzde uçardı hep yemin kuşları Haliç'te mahsur bir geminin hüznü Anlardı belki bizi bir gün kim bilir *** Haliç'te mahsur bir geminin hüznü Anlardı belki bizi bir gün kim bilir *** Tut ki çıldırdım Tut ki ölüyorum Giderken bile senden Sana dönüyorum *** Tut ki çıldırdım Tut ki ölüyorum Giderken bile senden Sana dönüyorum *** Tut ki çıldırdım Tut ki ölüyorum Giderken bile senden Sana dönüyorum *** Tut ki çıldırdım Tut ki ölüyorum Giderken bile senden Sana dönüyorum

Aklım ermez gidişine Beni terk edişine Zaman uymaz gün yorulmaz Yüreğim dayanmıyor *** Sensiz gecelerin koynunda Bir tutam anı avucumda İnkar etme biliyorsun Derman senin kollarında *** Bir güldün yar sen Hep elime batanım Seni dalından kopardım Kan doldu avuçlarım *** Bir güldün yar sen Hep elime batanım of Seni dalından kopardım Kan doldu avuçlarım Kan doldu avuçlarım *** Aklım ermez gidişine Beni terk edişine Zaman uymaz gün yorulmaz Yüreğim dayanmıyor *** Sensiz gecelerin koynunda Bir tutam anı avucumda İnkar etme biliyorsun Derman seni kollarında *** Bir güldün yar sen Hep elime batanım Seni dalından kopardım Kan doldu avuçlarım *** Bir güldün yar sen Hep elime batanım of Seni dalından kopardım Kan doldu avuçlarım Kan doldu avuçlarım *** Bir güldün yar sen Hep elime batanım Seni dalından kopardım Kan doldu avuçlarım *** Bir güldün yar sen Hep elime batanım of Seni dalından kopardım Kan doldu avuçlarım Kan doldu avuçlarım