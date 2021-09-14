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Haluk Levent
Alısamadım
Alısamadım
150 Parça | 10:41:11
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01
Alısamadım
Haluk Levent
04:47
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02
Elfida
Haluk Levent
05:33
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03
Sevgi Üşümez
Haluk Levent
04:33
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04
Sevenler Ağlarmış
Haluk Levent
03:43
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05
Zifiri
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05:48
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06
Yollarda Bulurum Seni
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04:29
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07
Cumartesi Bu Şehir (Şiir )
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05:23
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08
Zor Aşk
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04:16
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09
Yeter ki
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02:59
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