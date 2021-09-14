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7/24 Dinle Haluk Levent Alısamadım
Alısamadım

Alısamadım

150 Parça | 10:41:11

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Parça Şarkıcı Süre Paylaş Daha Fazla
01

Alısamadım

Haluk Levent 04:47
02

Elfida

Haluk Levent 05:33
03

Sevgi Üşümez

Haluk Levent 04:33
04

Sevenler Ağlarmış

Haluk Levent 03:43
05

Zifiri

Haluk Levent 05:48
06

Yollarda Bulurum Seni

Haluk Levent 04:29
07

Cumartesi Bu Şehir (Şiir )

Haluk Levent 05:23
08

Zor Aşk

Haluk Levent 04:16
09

Yeter ki

Haluk Levent 02:59

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