Haluk Levent

Zaman akar, zaman gider Bir sıkıntı biner bedenime Her dakika ve her saniye Çırpınır yüreğim hasretine *** Şu insanlar arasında yapayanlızım Yanlızlığım sensin Uzaktan da olsa konuş Konuş benimle bak gelecek sesin *** Alışamadım ben bu kente Alışamadım sensizliğe Alışamadım ben bu kente Alışamadım sensizliğe *** Soluduğum bu şehir Artık benim değil O gölge veren ağaç Artık burada değil *** Bildiğim güzellikler Yabancılaştı bana Göklerde parıldayan Benim yıldızım değil *** Şu insanlar arasında yapayanlızım Yanlızlığım sensin Uzaktan da olsa konuş Konuş benimle bak gelecek sesin *** Alışamadım ben bu kente Alışamadım sensizliğe Alışamadım ben bu kente Alışamadım sensizliğe *** Alışamadım ben bu kente Alışamadım sensizliğe Alışamadım ben bu kente Alışamadım sensizliğe *** Alışamadım ben bu kente Alışamadım sensizliğe Alışamadım ben bu kente

Sen ellerimde Sen gözlerimde Issız geçen her gecemde Her şeyinle yanımdasın *** En zor bu gerçekten Sevdiğimi söylemeden Ayrıldım yine senden Ayrıldım yine senden *** Yoksun sen aslında Yalnızım bu kumsalda Neler neler yapıyorsun Bensizken Ankara'da Bensizken Ankara'da *** Yoksun sen aslında Yalnızım bu kumsalda Neler neler yapıyorsun Bensizken Ankara'da Bensizken Ankara'da *** Sen ellerimde Sen gözlerimde Issız geçen her gecemde Her şeyinle yanımdasın *** En zor bu gerçekten Sevdiğimi söylemeden Ayrıldım yine senden Ayrıldım yine senden *** Yoksun sen aslında Yalnızım bu kumsalda Neler neler yapıyorsun Bensizken Ankara'da Bensizken Ankara'da *** Yoksun sen aslında Yalnızım bu kumsalda Neler neler yapıyorsun Bensizken Ankara'da Bensizken Ankara'da *** Yoksun sen aslında Yalnızım bu kumsalda Neler neler yapıyorsun Bensizken Ankara'da Bensizken Ankara'da *** Yoksun sen aslında Yalnızım bu kumsalda Neler neler yapıyorsun Bensizken Ankara'da Bensizken Ankara'da *** Yoksun sen aslında Yalnızım bu kumsalda Neler neler yapıyorsun Bensizken Ankara'da Bensizken Ankara'da