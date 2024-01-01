Haluk Levent

Allı Turnam Allı turnam ne gezersin havada Allı turnam ne gezersin havada Kanadım kırıldı kaldım burada *** Gülüm gülüm, kırıldı kolum Tutmuyor elim, turnalar hey Ay gülüm gülüm, kırıldı kolum Tutmuyor elim, turnalar hey *** Eğer bizi sual eden olursa Eğer bizi sual eden olursa Şeker söyle kaymak söyle bal söyle *** Gülüm gülüm, kırıldı kolum Tutmuyor elim, turnalar hey Ay gülüm gülüm, kırıldı kolum Tutmuyor elim, turnalar hey *** Baharı hissedemediğim Kaygımı saramadığım dünyam Yorgun gözleri süzüp Elime taş alıp vurduğum sokaklar Elveda *** Yamaçlarında yüzdüğüm Seyhan'ım Kavgasında büyüdüğüm mahallem Elveda *** Okey taşlarının Tavla zarlarının Müzik fonu oluşturduğu Her bir insan Gözlerimi yaşartan şerefsiz Ve dudaklarında dans ettiğim sevgilim Elveda *** Büstünü parçalayıp insanlığın Samimi gülüşleri savuran dudak Ve yol geçen hanına dönüşen Bu sanat bu edebiyat Elveda *** Güneş güneş yakalanacaksa eğer Sana söz veriyorum Kopartıp her bir ışının Her bir rengini sunacağım sana Ve şuna inan ki sevgilim şuna inan Diyeceğim merhaba *** Allı turnam bizim ele varırsan Allı turnam bizim ele varırsan Şeker söyle kaymak söyle bal söyle *** Gülüm gülüm, kırıldı kolum Tutmuyor elim, turnalar hey Ay gülüm gülüm, kırıldı kolum Tutmuyor elim, turnalar hey Ay gülüm gülüm, kırıldı kolum Tutmuyor elim, turnalar hey *** Ay gülüm gülüm, kırıldı kolum Tutmuyor elim, turnalar hey Ay gülüm gülüm, kırıldı kolum Tutmuyor elim, turnalar hey Ay gülüm gülüm, kırıldı kolum Tutmuyor elim, turnalar hey

Bir Gece Vakti Sancı dolu gecelerde bulmuştum seni Sımsıcak ellerin eritti beni Annemin öyküleri gibi masum ve sessiz Kaybettim seni bir gece vakti Masallarda romanlarda aradım bulamadım *** Kaybettim seni bir gece vakti Bilemezdim şarkıların yakınlığını Koklamazdım bir çiceği bir çocuk gibi Yaşamazdım kaldırımları yorulana dek Kaybettim seni bir gece vakti Göremezdim karıncayı bir şahin gibi Kaybettim seni bir gece vakti *** Deli deli yağdı yağmur Gökten kayboldu yıldızlar Fırtınalar çaldı seni Bir gece vakti *** Deli deli yağdı yağmur Gökten kayboldu yıldızlar Fırtınalar çaldı seni Bir gece vakti *** Bilemezdim şarkıların yakınlığını Koklamazdım bir çiceği bir çocuk gibi Yaşamazdım o soğuk o sessiz o çaresiz kaldırımları Kaybettim seni bir gece vakti Göremezdim bir boceği bulamazdım yolumu uçamazdım dağlarda bir şahin gibi *** Kaybettim seni bir gece vakti Deli deli yağdı yağmur Gökten kayboldu yıldızlar Fırtınalar çaldı seni Bir gece vakti *** Deli deli yağdı yağmur Gökten kayboldu yıldızlar Fırtınalar çaldı seni Bir gece vakti *** Deli deli yağdı yağmur Gökten kayboldu yıldızlar Fırtınalar çaldı seni Bir gece vakti *** Deli deli yağdı yağmur Gökten kayboldu yıldızlar Fırtınalar çaldı seni Bir gece vakti *** Deli deli yağdı yağmur Gökten kayboldu yıldızlar Fırtınalar çaldı seni Bir gece vakti *** Deli deli yağdı yağmur Gökten kayboldu yıldızlar Fırtınalar çaldı seni Bir gece vakti *** Deli deli yağdı yağmur Gökten kayboldu yıldızlar Fırtınalar çaldı seni Bir gece vakti *** Deli deli yağdı yağmur Gökten kayboldu yıldızlar Fırtınalar çaldı seni Bir gece vakti

Sevenler Ağlarmış Bir yarim olsun isterdim gözleri yeşil Bir yarim olsun isterdim gülyüzü gülen Onu çok sevmek isterdim delice sevmek Peşinden koşup koşup sonunda almak Ben sevmek sevmek isterdim Nerden bilirdim Sevenler ağlarmış Bir yarim oldu sonunda gözleri yeşil Bir yarim oldu sonunda gülyüzü gülen Onu çok sevdim sonunda delice sevdim Fakat bu aşkın sonunu ben hiç bilmezdim Ben sevmek sevmek isterdim Nerden bilirdim Sevenler ağlarmış

Nerdesin Yine resmin duvarda Geceler yine sensiz Gönlüme üç kurşun sevdalı Saatler yine sessiz *** Eski bir şarkı bu Tarihin kaleminde Ne güzel aşk yaşamıştık Akdeniz'de, Ege'de *** Ah, ner'desin ner'desin? Seni unutamıyorum Ah, ner'desin ner'desin? Seni unutamıyorum *** Yine resmin duvarda Geceler yine sensiz Gönlüme üç kurşun sevdalı Saatler yine sessiz *** Eski bir şarkı bu Tarihin kaleminde Ne güzel aşk yaşamıştık Akdeniz'de, Ege'de *** Ah, ner'desin ner'desin? Seni unutamıyorum Ah, ner'desin ner'desin? Seni unutamıyorum *** Ah, ner'desin ner'desin? Seni unutamıyorum Ah, ner'desin ner'desin? Seni unutamıyorum *** Ah, ner'desin ner'desin? Seni unutamıyorum Ah, ner'desin ner'desin? Seni...

Nereye Saklarsın Nereye saklarsın yıkılmış bir aşkı Nasıl gizlersin yüreğini gözlerin seni seni ele verir Utanır sevişemezsin *** Nereye saklarsın yıkılmış bir aşkı Nasıl gizlersin yüreğini Ellerin seni seni ele verir utanır sevişemezsin Deli gönlüm aşık oldu al kendini durma git *** Sonbahar biter kış yine gelir Beni kendime bırak öyle git Sonbahar biter kış yine gelir Beni kendime bırak öyle git *** Nereye saklarsın yıkılmış bir aşkı Nasıl gizlersin yüreğini Gözlerin seni seni ele verir Utanır sevişemezsin *** Nereye saklarsın yıkılmış bir aşkı Nasıl gizlersin yüreğini Ellerin seni seni ele verir utanır sevişemezsin Deli gönlüm aşık oldu al kendini durma git *** Sonbahar biter kış yine gelir Beni kendime bırak öyle git Sonbahar biter kış yine gelir Beni kendime bırak öyle git

Köprü Köprüden geçemedim Az doldur içemedim Az doldur içemedim Sen benden vazgeçtiysen Ben senden geçemedim Senden vazgeçemedim *** Ay doğar mavi mavi Rüyamda gördüm seni yar Ay doğar mavi mavi Rüyamda gördüm seni yar *** Dağlarda meşelerde Gülyağım şişelerde Gülyağım şişelerde Yarimi eller aldı Ben galdım köşelerde Bеn galdım köşelerde

Al Beni Al beni, al beni Götür buradan uzaklara Al beni, al beni Uçur yukarılara *** Biliyorum, sen de farkındasın Çok zor Gözlerin yalan söylemiyor *** Biliyorum, sen de farkındasın Çok zor Gözlerin yalan söylemiyor *** Al beni, al beni Götür buradan uzaklara Al beni, al beni Uçur yukarılara *** Biliyorum, sen de farkındasın Çok zor Gözlerin yalan soylemiyor *** Biliyorum, sen de farkındasın Çok zor Gözlerin yalan soylemiyor *** Biliyorum, sen de farkındasın Çok zor Gözlerin yalan soylemiyor *** Biliyorum, sen de farkındasın Çok zor Gözlerin yalan soylemiyor *** Al beni, al beni Al beni, al beni Al beni, al beni Al beni, al beni

Öpmek İsterdim Öpmek isterdim ellerini Gözlerini canım, göz bebeğini Bakışların dargın, bakışların durgun Bilmek isterdim sebebini *** Bakışların dargın, bakışların durgun Bilmek isterdim sebebini *** Öpmek isterdim ellerini Gözlerini canım, göz bebeğini Bakışların dargın, bakışların durgun Bilmek isterdim sebebini *** Bakışların dargın, bakışların durgun Bilmek isterdim sebebini *** Ne kadar uzaksın öyle Yollar bitmiyor Günler bitti, yıllar bitti Gece, gündüz, ömür bitti seninle *** Öpmek isterdim ellerini Gözlerini canım, göz bebeğini Bakışların dargın, bakışların durgun Bilmek isterdim sebebini *** Bakışların dargın, bakışların durgun Bilmek isterdim sebebini *** Ne kadar uzaksın öyle Yollar bitmiyor Günler bitti, yıllar bitti Gece, gündüz, ömür bitti seninle *** Öpmek isterdim ellerini Gözlerini canım, göz bebeğini Bakışların dargın, bakışların durgun Bilmek isterdim sebebini *** Bakışların dargın, bakışların durgun Bilmek isterdim sebebini Öpmek isterdim ellerini *** Gözlerini canım, göz bebeğini Bakışların dargın, bakışların durgun Bilmek isterdim sebebini

Oyun Arttı harçlar okumak zor Okusanda bitirmek zor Bitirirsen iş bulmak zor İş bulsanda yaşamak zor Ey bakanlar boş bakanlar Son verin artık bu eğitim sistemine *** Sonunda geldik oyuna Sonunda geldik oyuna *** Sandıklara koştururuz Oy vermek için sizlere Kimimiz işçi kimimiz köylü Umutlarımız düştü yere O enflasyon düşmek bilmez Yazık oluyor artık bu güzelim ülkeye *** Sonunda geldik oyuna Sonunda geldik oyuna *** Gazeteler yazıyor Kayıpları kazaları Kaç bin tane can alacak Bu trafik canavarı O santraller bu yangınlar Kirletiyor dünyamızı boşu boşuna *** Sonunda geldik oyuna Sonunda geldik oyuna *** Sabah okula akşam eve Yıllar geçiyor sen ne dersen de Hoca bana takmış yine Dersten kaldım bu senede Yaşlı dedem bana soruyor Oğlum bunca yıl ne okudun Ne yaptın diye *** Sonunda geldik oyuna Sonunda geldik oyuna

Gel Gel Derdime buldum bir çare Boş ver sen, gerisi hikâye Derdime buldum bir çare Boş ver sen, gerisi hikâye *** Gül biraz, öleyim Allah aşkına Gel, gel, gel yanı başıma Gül biraz, öleyim Allah aşkına Gel, gel, gel yanı başıma *** Aylardır hep peşindeyim Cilvelim, canım güzelim Aylardır hep peşindeyim Cilvelim, canım güzelim *** Gül biraz, öleyim Allah aşkına Gel, gel, gel yanı başıma Gül biraz, öleyim Allah aşkına Gel, gel, gel yanı başıma *** Bir varmış bir yokmuş, gerisi boşmuş Gözlerim gözlerini arar dururmuş Ne yaparsan yap kısmetim sensin Samanlığın seyrinde olanlar olmuş *** Bir varmış bir yokmuş, gerisi boşmuş Gözlerim gözlerini arar dururmuş Ne yaparsan yap kısmetim sensin Samanlığın seyrinde olanlar olmuş