Haluk Levent

Anadolu Diyarında Anadolu diyarında dumansız kaldım Anadolu diyarında dumansız kaldım Sardım dört bir yanıma umut dert sardım Sesini duymak için yollara kaldım Sesini duymak için yollara kaldım *** Dağlar beni nice nice eylesin Dostum gelmez dağlar nice eylesin *** Anadolu diyarında ağaçlı yollar Anadolu diyarında ağaçlı yollar Dökülür sevdasız kalan yapraklar Göçtürür kuşları soğuk rüzgarları Göçtürür kuşları soğuk rüzgarları *** Dağlar beni nice nice eylesin Dostum gelmez dağlar nice eylesin *** Bir çıra yandı bir mum daha söndü gündüzden Halen bardak dolu mu hayır boşalmış arkadaş Yaptığımız bu deney güneşin kendi ışığından Hayret suyumuzu buharlaştırıp eksiltmişiz arkadaş *** Gelin dedim gelin birlik olalım Bunu daha aydın güne kavuşturalım Ayna yapalım ne bilim su ısıtalım Su buharlaşırsa depolar satarız arkadaş *** O zamanlar gökten yağmur yerine kan damlardı anaların gözbebeklerin Çocuklar babasız anneler kocasızdı arkadaş Ne bilgisayarların dünyası Ne otoyolların grafiği Ne sokak ortasında mafya hesaplaşması Hiçbiri, hiçbiri çözemezdi bu sırrı arkadaş Kadınlarımız kadınlarımız vardı bin dokuz yüz yirmilerde Kadınlarımız yirmi birler de Yürürlerdi yekpare meşalelerinden tekerlekleriyle Yürürlerdi Kocatepe'ye Yürürlerdi Çanakkale'ye Arşın arşın yükselirdi Mustafa Kemal'in gölgesi Aşardı aşardı aşardı aşardı (dağlar beni nice nice eylesin) Dostum gelmez dağlar nice eylesin *** Dağlar beni nice nice eylesin Dostum gelmez dağlar nice eylesin Dağlar beni nice nice eylesin Dostum gelmez dağlar nice eylesin

Çok Uzaklarda Caddelerde rüzgar, aklımda aşk var Gece yarısında, eski yağmurlar Şarkı söylüyorlar, sesiz usulca Özlediğim şimdi çok uzaklarda *** Deli dolu günler, hayat güzeldi Kahkahalarıyla günler geçerdi Ellerim uzanmaz, dokunamam ki Özlediğim şimdi çok uzaklarda *** O da özlüyormuş, benim bir tanem Çok üşüyormuş, ben olmayınca Öyle yazıyor, son mektubunda *** O da özlüyormuş, benim bir tanem Hep ağlıyormuş, ben olmayınca Öyle yazıyor, son mektubunda

Değişir Dünya Neler çektik, neler gördük Sanki kimin umrunda Tek doğrucu biz mi kaldık? Yalan dolu dünyada *** Bitmeyen, tükenmeyen kavgaları Kim kazandı sonunda aman aman? Kim bilir kaç kere başa döndük Sebepsiz yarışlarda *** Düzen böyle, hiç söylenme Üzülme asla aman aman Böyle gelmiş böyle gitmez Değişir dünya *** Düzen böyle, hiç söylenme Üzülme asla aman aman Böyle gelmiş böyle gitmez Değişir dünya *** Sevgilerden iz kalmamış Geçip giden zamanda Sevdaların bütün yükü Sevenlerin omzunda *** Ayrılıklar demirden birer Halkadır boynumuzda aman aman Ömrümüz acılarda demlenir Yılanlar koynumuzda *** Düzen böyle, hiç söylenme Üzülme asla aman aman Böyle gelmiş böyle gitmez Değişir dünya *** Düzen böyle, hiç söylenme Üzülme asla aman aman Böyle gelmiş böyle gitmez Değişir dünya *** Düzen böyle, hiç söylenme Üzülme asla aman aman Böyle gelmiş böyle gitmez Değişir dünya *** Düzen böyle, hiç söylenme Üzülme asla aman aman Böyle gelmiş böyle gitmez Değişir dünya

Mavilim Sabah oldu mumları söndürdüm Yine benim uykumu öldürdün Yağdı yağdı üstüme hatıralar *** Sabah oldu gözleri mavilim Uyan artık sevgili zalimim Seni sevdim sen bana düşman mısın *** Aaaah mavilim aşk yolum sahilim Eşin yok cihanda aşığım ben sana *** Hiç unutma arada bir hatırla Sevişmelerimizi ah sevgilim Beni sakın unutma *** Hiç unutma arada bir hatırla Eski resimlerime bak sevgilim Beni sakın unutma *** Sevgili zalimim gözleri mavilim Seni sevdim sen bana düşman mısın

Namussuz Akşamlar Yalnızlık bize gelir Geldiği gibi gitmez Mutluluk bir çiçektir Bastığın yerde bitmez *** Geceler ferah senle Kapkara sensiz sabah Korkuyorum uyanmaktan Ya yanımda yoksan eyvah *** Ah namussuz akşamlar Seni benden ayırdılar Sana hasret ah buralar Gel de kapansın kor yaralar