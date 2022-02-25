Bu Ateş Sönmez Şarkı Sözleri
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Haluk Levent
Bu Ateş Sönmez
-
Sen ellerimde
Sen gözlerimde
Issız geçen her gecemde
Her şeyinle yanımdasın
***
En zor bu gerçekten
Sevdiğimi söylemeden
Ayrıldım yine senden
Ayrıldım yine senden
***
Yoksun sen aslında
Yalnızım bu kumsalda
Neler neler yapıyorsun
Bensizken Ankara'da
Bensizken Ankara'da
***
Yoksun sen aslında
Yalnızım bu kumsalda
Neler neler yapıyorsun
Bensizken Ankara'da
Bensizken Ankara'da
***
Sen ellerimde
Sen gözlerimde
Issız geçen her gecemde
Her şeyinle yanımdasın
***
En zor bu gerçekten
Sevdiğimi söylemeden
Ayrıldım yine senden
Ayrıldım yine senden
***
Yoksun sen aslında
Yalnızım bu kumsalda
Neler neler yapıyorsun
Bensizken Ankara'da
Bensizken Ankara'da
***
Yoksun sen aslında
Yalnızım bu kumsalda
Neler neler yapıyorsun
Bensizken Ankara'da
Bensizken Ankara'da
***
Yoksun sen aslında
Yalnızım bu kumsalda
Neler neler yapıyorsun
Bensizken Ankara'da
Bensizken Ankara'da
***
Yoksun sen aslında
Yalnızım bu kumsalda
Neler neler yapıyorsun
Bensizken Ankara'da
Bensizken Ankara'da
***
Yoksun sen aslında
Yalnızım bu kumsalda
Neler neler yapıyorsun
Bensizken Ankara'da
Bensizken Ankara'da
-
Zaman akar, zaman gider
Bir sıkıntı biner bedenime
Her dakika ve her saniye
Çırpınır yüreğim hasretine
***
Şu insanlar arasında yapayanlızım
Yanlızlığım sensin
Uzaktan da olsa konuş
Konuş benimle bak gelecek sesin
***
Alışamadım ben bu kente
Alışamadım sensizliğe
Alışamadım ben bu kente
Alışamadım sensizliğe
***
Soluduğum bu şehir
Artık benim değil
O gölge veren ağaç
Artık burada değil
***
Bildiğim güzellikler
Yabancılaştı bana
Göklerde parıldayan
Benim yıldızım değil
***
Şu insanlar arasında yapayanlızım
Yanlızlığım sensin
Uzaktan da olsa konuş
Konuş benimle bak gelecek sesin
***
Alışamadım ben bu kente
Alışamadım sensizliğe
Alışamadım ben bu kente
Alışamadım sensizliğe
***
Alışamadım ben bu kente
Alışamadım sensizliğe
Alışamadım ben bu kente
Alışamadım sensizliğe
***
Alışamadım ben bu kente
Alışamadım sensizliğe
Alışamadım ben bu kente
-
Olmasan da yanımda
Olmasan da birlikte
Hiç istemezsen bile
Yaşarım ben seni
Olmasan da yanımda
Olmasan da birlikte
Hiç istemezsen bile
Yaşarım ben seni
***
Yollarda bulurum seni
Takvimlerden çalarım seni
Dans ederim hayalinle
Yine de yaşarım seni
Yollarda bulurum seni
Takvimlerden çalarım seni
Dans ederim hayalinle
Yine de yaşarım seni
***
Yalnız kalırım sanma
Mutsuz olurum sanma
Yaşarım doya doya
Yaşarım ben seni
Yalnız kalırım sanma
Mutsuz olurum sanma
Yaşarım doya doya
Yaşarım ben seni
***
Yollarda bulurum seni
Takvimlerden çalarım seni
Dans ederim hayalinle
Yine de yaşarım seni
Yollarda bulurum seni
Takvimlerden çalarım seni
Dans ederim hayalinle
Yine de yaşarım seni
***
Yosun, denizde saklıdır
Deniz, mavide
Mavi, gözlerinde
Seni unutmak mümkün mü
***
Yağmur, bulutta saklıdır
Bulut, beyazda
Beyaz, teninde
Seni unutmak mümkün mü
***
Buğday, buğday başakta saklıdır
Başak, sarıda
Sarı, saçlarında
Seni unutmak mümkün mü
***
Yollarda bulurum seni
Takvimlerden çalarım seni
Dans ederim hayalinle
Yine de yaşarım seni
Yollarda bulurum seni
Takvimlerden çalarım seni
Dans ederim hayalinle
Yine de yaşarım seni
Yollarda bulurum seni
Takvimlerden çalarım seni
Dans ederim hayalinle
Yine de yaşarım seni
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