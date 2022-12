Haluk Levent

Sen ellerimde Sen gözlerimde Issız geçen her gecemde Her şeyinle yanımdasın *** En zor bu gerçekten Sevdiğimi söylemeden Ayrıldım yine senden Ayrıldım yine senden *** Yoksun sen aslında Yalnızım bu kumsalda Neler neler yapıyorsun Bensizken Ankara'da Bensizken Ankara'da *** Yoksun sen aslında Yalnızım bu kumsalda Neler neler yapıyorsun Bensizken Ankara'da Bensizken Ankara'da *** Sen ellerimde Sen gözlerimde Issız geçen her gecemde Her şeyinle yanımdasın *** En zor bu gerçekten Sevdiğimi söylemeden Ayrıldım yine senden Ayrıldım yine senden *** Yoksun sen aslında Yalnızım bu kumsalda Neler neler yapıyorsun Bensizken Ankara'da Bensizken Ankara'da *** Yoksun sen aslında Yalnızım bu kumsalda Neler neler yapıyorsun Bensizken Ankara'da Bensizken Ankara'da *** Yoksun sen aslında Yalnızım bu kumsalda Neler neler yapıyorsun Bensizken Ankara'da Bensizken Ankara'da *** Yoksun sen aslında Yalnızım bu kumsalda Neler neler yapıyorsun Bensizken Ankara'da Bensizken Ankara'da *** Yoksun sen aslında Yalnızım bu kumsalda Neler neler yapıyorsun Bensizken Ankara'da Bensizken Ankara'da