Haluk Levent

Toprağım suya karıştı bugun Yağmurla yağan sensin gönlüme Her sabah adın dolaşır Her güne hüzün karışır Yar seni seni düşününce Dereler çağlar oldu gözlerim ağlar Günlerden pazartesi bomboş sokaklar *** Her gece açar dert çiçekleri Şarkılar seni söyler pazartesi günleri Her gece açar dert çiçekleri Şarkılar seni söyler pazartesi günleri *** Aşkıma ihanet günü bugün Simsiyah sayfalar gönlüme Her sabah adın dolaşır Her güne hüzün karışır Yar seni seni düşününce Dereler çağlar oldu gözlerim ağlar Günlerden pazartesi bomboş sokaklar *** Her gece açar dert çiçekleri Şarkılar seni söyler pazartesi günleri Her gece açar dert çiçekleri Şarkılar seni söyler pazartesi günleri *** Her gece açar dert çiçekleri Şarkılar seni söyler pazartesi günleri Her gece açar dert çiçekleri Şarkılar seni söyler pazartesi günleri *** Her gece açar dert çiçekleri Şarkılar seni söyler pazartesi günleri Her gece açar dert çiçekleri Şarkılar seni söyler pazartesi günleri