Haluk Levent

Dilinden düşürdün yarınları Gözlerin bir baksa yeterdi bana Saymadan bitirdin hep yılları Sözlerin bir tutsa yeterdi bana Varlığın içimden seni atsa da *** Oof of usandım yardan Oof of çıksan hayatımdan Oof of usandım rakıdan Oof of içsem hayatından *** Dilinden düşürdün yarınları Gözlerin bir baksa yeterdi bana Saymadan bitirdin hep yılları Sözlerin bir tutsa yeterdi bana Varlığın içimden seni atsa da *** Oof of usandım yardan Oof of çıksan hayatımdan Oof of usandım rakıdan Oof of içsem hayatından *** O rakı şişesine bi' balık olsam Şişenin en dibine sen hapis olsan Mezedir yıllarımız, afiyet olsun Dibini görmeyen de senin gibi olsun Senin gibi olsun *** Oof of usandım yardan Oof of çıksan hayatımdan Oof of usandım rakıdan Oof of içsem hayatından