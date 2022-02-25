Haluk Levent

Hasretler ayrılıkla başlar Yanar yürek sessizce ağlar Bütün anılar canlanıverir Sanki hiç bitmemişler gibi Yolu gözlenen giden sevgili Geri dönecekmiş gibi *** İçin için har gibi Kaplar bütün benliğini Bir garip olursun bunun ardından Bazı bir rüzgar gibi Eser ayrılık yeli Giden sevgilinin ardından *** İçin için har gibi Kaplar bütün benliğini Bir garip olursun bunun ardından Bazı bir rüzgâr gibi Eser ayrılık yeli Giden sevgilinin ardından *** Önceleri sessizdir ayrılanlar Mutluluğu başka yerde ararlar Oysa geçen günlere yakınırlar Önceleri sessizdir ayrılanlar Mutluluğu başka yerde ararlar Oysa geçen günlere yakınırlar Ayrılıktır bu çeken anlar *** İçin için har gibi Kaplar bütün benliğini Bir garip olursun bunun ardından Bazı bir rüzgâr gibi Eser ayrılık yeli Giden sevgilinin ardından *** İçin için har gibi Kaplar bütün benliğini Bir garip olursun bunun ardından Bazı bir rüzgar gibi Eser ayrılık yeli Giden sevgilinin ardından Ah ayrılık, ah ayrılık