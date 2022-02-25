Yine Ayrılık Şarkı Sözleri
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Haluk Levent
Yine Ayrılık
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Hasretler ayrılıkla başlar
Yanar yürek sessizce ağlar
Bütün anılar canlanıverir
Sanki hiç bitmemişler gibi
Yolu gözlenen giden sevgili
Geri dönecekmiş gibi
***
İçin için har gibi
Kaplar bütün benliğini
Bir garip olursun bunun ardından
Bazı bir rüzgar gibi
Eser ayrılık yeli
Giden sevgilinin ardından
***
İçin için har gibi
Kaplar bütün benliğini
Bir garip olursun bunun ardından
Bazı bir rüzgâr gibi
Eser ayrılık yeli
Giden sevgilinin ardından
***
Önceleri sessizdir ayrılanlar
Mutluluğu başka yerde ararlar
Oysa geçen günlere yakınırlar
Önceleri sessizdir ayrılanlar
Mutluluğu başka yerde ararlar
Oysa geçen günlere yakınırlar
Ayrılıktır bu çeken anlar
***
İçin için har gibi
Kaplar bütün benliğini
Bir garip olursun bunun ardından
Bazı bir rüzgâr gibi
Eser ayrılık yeli
Giden sevgilinin ardından
***
İçin için har gibi
Kaplar bütün benliğini
Bir garip olursun bunun ardından
Bazı bir rüzgar gibi
Eser ayrılık yeli
Giden sevgilinin ardından
Ah ayrılık, ah ayrılık
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Gözlerinden ötesini
Göremem göremem ben
Sözlerinden ötesini
Duyamam duyamam ben
***
Gümüşyaka köprüsünü
Ezberledim türküsünü
Ben sana hiç doyamadım
Gençlik çağı geldi geçti
Döneceksen dön gel artık
Seni ben unutamadım
***
Ah gülendam can gülendam
Derdim dermanım ölurum ben aman
***
Saçlarından ötesini
Tutamam tutamam ben
Ellerinden ötesini
Saramam saramam ben
***
Gümüşyaka köprüsünü
Ezberledim türküsünü
Ben sana hiç doyamadım
Gençlik çağı geldi geçti
Döneceksen dön gel artık
Seni ben unutamadım
***
Ah gülendam can gülendam
Derdim dermanım ölurum ben aman
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