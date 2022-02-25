Yeni Şarkı Sözleri
Haluk Levent Yeni şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Haluk Levent Yeni şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yeni sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Sabahın yedisi okulumdayım
Yine yarışıyoruz birbirimizle
Mutsuzuz biliyoruz
Peki buna alışmak neden
Alışmak neden
Geç olmadan güç olmadan
Çözüm istiyorum çözüm
İş işten geçmeden bu dünyadan göçmeden
Ben ölmeden
Ben ölmeden
Her şey kendine kilitlenmiş
Aç kurtlar gibi acılarımız
Hey hocam sende gelme bu gün derslere
Anlamıyom
Geç olmadan güç olmadan
Çözüm istiyorum çözüm
İş işten geçmeden bu dünyadan göçmeden
Ben ölmeden
Ben ölmeden
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Tam yılın aşk aylarında
İstiklal barlarında
Her gece coşarken
***
Tüm sıkı dostlar yanımda
Boş kadehler masamda
Dolarken, taşarken
***
Onu gördüm karşımda
Bir edepsiz merhaba
Geldi ve ansızın oturdu inadına
***
Bir of çekip Allah dedim
Böylesini ben hiç görmedim
Diğerleri sadece sevebilir ama
Bense uğruna ölebilirim
***
Bir ah çekip dünya dedim
Bu gece bana dar mı her yerin
Gözlerime baksan
İnanacaksan
Söyle rakı rakı rakı rakı büyük
-
Uzanıp geçmişe tozlu sayfaları çevirdim
İçine aşk yazılmış sözlerin üstünü çizdim
Dokunur her sarı sayfa
O benim olmadı asla
Anlamadan yazılmış bir roman oldu sevda
***
O benim olmadı, olmasın unuturum
Adımı bile anmasa önemi yok
O beni sormadı, sormasın
Yolumu bulmadı
Kimse karışmasın, dönüşü yok
***
O benim olmadı, olmasın unuturum
Adımı bile anmasa önemi yok
O beni sormadı, sormasın
Yolumu bulmadı
Kimse karışmasın, dönüşü yok
***
Uzanıp geçmişe tozlu sayfaları çevirdim
İçine adı yazılmış sözlerin altını çizdim
Dokunur her sarı sayfa
O beni bilmedi asla
Anlamadan okunmuş bir roman oldu sevda
***
O benim olmadı, olmasın unuturum
Adımı bile anmasa önemi yok
O beni sormadı, sormasın
Yolumu bulmadı
Kimse karışmasın, dönüşü yok
***
O benim olmadı, olmasın unuturum
Adımı bile anmasa önemi yok
O beni sormadı, sormasın
Yolumu bulmadı
Kimse karışmasın, dönüşü yok
-
-
-
Tam yılın aşk aylarında
İstiklal barlarında
Her gece coşarken
***
Tüm sıkı dostlar yanımda
Boş kadehler masamda
Dolarken, taşarken
***
Onu gördüm karşımda
Bir edepsiz merhaba
Geldi ve ansızın oturdu inadına
***
Bir of çekip Allah dedim
Böylesini ben hiç görmedim
Diğerleri sadece sevebilir ama
Bense uğruna ölebilirim
***
Bir ah çekip dünya dedim
Bu gece bana dar mı her yerin
Gözlerime baksan
İnanacaksan
Söyle rakı rakı rakı rakı büyük
***
Tam yılın aşk aylarında
İstiklal barlarında
Her gece coşarken
***
Tüm sıkı dostlar yanımda
Boş kadehler masamda
Dolarken, taşarken
***
Onu gördüm karşımda
Bir edepsiz merhaba
Geldi ve ansızın oturdu inadına
***
Bir of çekip Allah dedim
Böylesini ben hiç görmedim
Diğerleri sadece sevebilir ama
Bense uğruna ölebilirim
***
Bir ah çekip dünya dedim
Bu gece bana dar mı her yerin
Gözlerime baksan
İnanacaksan
Söyle rakı rakı rakı rakı büyük
***
Bir of çekip Allah dedim
Böylesini ben hiç görmedim
Diğerleri sadece sevebilir ama
Bense uğruna ölebilirim
***
Bir ah çekip dünya dedim
Bu gece bana dar mı her yerin
Gözlerime baksan
İnanacaksan
Söyle rakı rakı rakı rakı büyük