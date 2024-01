Haluk Levent

Aklım ermez gidişine Beni terk edişine Zaman uymaz gün yorulmaz Yüreğim dayanmıyor *** Sensiz gecelerin koynunda Bir tutam anı avucumda İnkar etme biliyorsun Derman senin kollarında *** Bir güldün yar sen Hep elime batanım Seni dalından kopardım Kan doldu avuçlarım *** Bir güldün yar sen Hep elime batanım of Seni dalından kopardım Kan doldu avuçlarım Kan doldu avuçlarım *** Aklım ermez gidişine Beni terk edişine Zaman uymaz gün yorulmaz Yüreğim dayanmıyor *** Sensiz gecelerin koynunda Bir tutam anı avucumda İnkar etme biliyorsun Derman seni kollarında *** Bir güldün yar sen Hep elime batanım Seni dalından kopardım Kan doldu avuçlarım *** Bir güldün yar sen Hep elime batanım of Seni dalından kopardım Kan doldu avuçlarım Kan doldu avuçlarım *** Bir güldün yar sen Hep elime batanım Seni dalından kopardım Kan doldu avuçlarım *** Bir güldün yar sen Hep elime batanım of Seni dalından kopardım Kan doldu avuçlarım Kan doldu avuçlarım