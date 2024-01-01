Haluk Levent

-
Gazetelerde bugün bir çocuk resmi gördüm
Uzanmış kanlar içinde Avrupa'nın göbeğinde
Uyuyor, uyuyor
Hı, hı, hıhı
Uyuyor, uyuyor
Hı, hı, hıhı
Hı, hı, hıhı, hı, hı
Hı, hı, hıhı, hı, hı
***
Petrol için savaşan Dünya şimdi nerede
Amerika Avrupa Almanya hamburger kola
Uyuyor, uyuyor
Hı, hıhı
Uyuyor, uyuyor
Hı, hıhı
Hı, hı, hıhı, hı, hı
Hı, hı, hıhı, hı, hı
***
Toplama kamplarında Nazi vahşeti gibi
İnsanlık yok ediliyor
Sokak ortasında analar kucaklarda çocuklar
Kurşuna diziliyor
Hani insan hakları hani çağdaş Avrupa
Hepsi, hepsi susuyor
***
Bosna'nın ortasında petrollerin yerine
İnsan kanı fışkırıyor
Sam amca torunları Hitler'in tohumları
Hepsi, hepsi susuyor
Uyuyor, uyuyor
***
Uyuyor, uyuyor
Uyuyor, uyuyor
Uyuyor, uyuyor
Uyuyor, uyuyor
-
Zaman akar, zaman gider
Bir sıkıntı biner bedenime
Her dakika ve her saniye
Çırpınır yüreğim hasretine
***
Şu insanlar arasında yapayanlızım
Yanlızlığım sensin
Uzaktan da olsa konuş
Konuş benimle bak gelecek sesin
***
Alışamadım ben bu kente
Alışamadım sensizliğe
Alışamadım ben bu kente
Alışamadım sensizliğe
***
Soluduğum bu şehir
Artık benim değil
O gölge veren ağaç
Artık burada değil
***
Bildiğim güzellikler
Yabancılaştı bana
Göklerde parıldayan
Benim yıldızım değil
***
Şu insanlar arasında yapayanlızım
Yanlızlığım sensin
Uzaktan da olsa konuş
Konuş benimle bak gelecek sesin
***
Alışamadım ben bu kente
Alışamadım sensizliğe
Alışamadım ben bu kente
Alışamadım sensizliğe
***
Alışamadım ben bu kente
Alışamadım sensizliğe
Alışamadım ben bu kente
Alışamadım sensizliğe
***
Alışamadım ben bu kente
Alışamadım sensizliğe
Alışamadım ben bu kente
-
Sen ellerimde
Sen gözlerimde
Issız geçen her gecemde
Her şeyinle yanımdasın
***
En zor bu gerçekten
Sevdiğimi söylemeden
Ayrıldım yine senden
Ayrıldım yine senden
***
Yoksun sen aslında
Yalnızım bu kumsalda
Neler neler yapıyorsun
Bensizken Ankara'da
Bensizken Ankara'da
***
Yoksun sen aslında
Yalnızım bu kumsalda
Neler neler yapıyorsun
Bensizken Ankara'da
Bensizken Ankara'da
***
Sen ellerimde
Sen gözlerimde
Issız geçen her gecemde
Her şeyinle yanımdasın
***
En zor bu gerçekten
Sevdiğimi söylemeden
Ayrıldım yine senden
Ayrıldım yine senden
***
Yoksun sen aslında
Yalnızım bu kumsalda
Neler neler yapıyorsun
Bensizken Ankara'da
Bensizken Ankara'da
***
Yoksun sen aslında
Yalnızım bu kumsalda
Neler neler yapıyorsun
Bensizken Ankara'da
Bensizken Ankara'da
***
Yoksun sen aslında
Yalnızım bu kumsalda
Neler neler yapıyorsun
Bensizken Ankara'da
Bensizken Ankara'da
***
Yoksun sen aslında
Yalnızım bu kumsalda
Neler neler yapıyorsun
Bensizken Ankara'da
Bensizken Ankara'da
***
Yoksun sen aslında
Yalnızım bu kumsalda
Neler neler yapıyorsun
Bensizken Ankara'da
Bensizken Ankara'da
-
Olmasan da yanımda
Olmasan da birlikte
Hiç istemezsen bile
Yaşarım ben seni
Olmasan da yanımda
Olmasan da birlikte
Hiç istemezsen bile
Yaşarım ben seni
***
Yollarda bulurum seni
Takvimlerden çalarım seni
Dans ederim hayalinle
Yine de yaşarım seni
Yollarda bulurum seni
Takvimlerden çalarım seni
Dans ederim hayalinle
Yine de yaşarım seni
***
Yalnız kalırım sanma
Mutsuz olurum sanma
Yaşarım doya doya
Yaşarım ben seni
Yalnız kalırım sanma
Mutsuz olurum sanma
Yaşarım doya doya
Yaşarım ben seni
***
Yollarda bulurum seni
Takvimlerden çalarım seni
Dans ederim hayalinle
Yine de yaşarım seni
Yollarda bulurum seni
Takvimlerden çalarım seni
Dans ederim hayalinle
Yine de yaşarım seni
***
Yosun, denizde saklıdır
Deniz, mavide
Mavi, gözlerinde
Seni unutmak mümkün mü
***
Yağmur, bulutta saklıdır
Bulut, beyazda
Beyaz, teninde
Seni unutmak mümkün mü
***
Buğday, buğday başakta saklıdır
Başak, sarıda
Sarı, saçlarında
Seni unutmak mümkün mü
***
Yollarda bulurum seni
Takvimlerden çalarım seni
Dans ederim hayalinle
Yine de yaşarım seni
Yollarda bulurum seni
Takvimlerden çalarım seni
Dans ederim hayalinle
Yine de yaşarım seni
Yollarda bulurum seni
Takvimlerden çalarım seni
Dans ederim hayalinle
Yine de yaşarım seni
-
Cennet vatan Türkiye'min kıyısında
Rüzgar esmez yağmur yağmaz adı Gökova
***
Gökyüzü paramparça orada ağaçlar sessiz
Yeşili öldürdük Gökova'da
***
Gökyüzü paramparça orada ağaçlar sessiz
Yeşili öldürdük Gökova'da
***
Yeter ki Gökovalar olmasın
Ağaçlar bulutlar bize kalsın
***
Yeter ki Gökova'lar olmasın
Ağaçlar bulutlar bize kalsın
***
Gelin gelin arkadaşlar birlik olalım
Zehir saçan santralleri çöpe atalım
***
Çevremizi temiz tutalım ülkemizi koruyalım
Başka Türkiye yok bu dünyada
***
Çevremizi temiz tutalım ülkemizi koruyalım
Başka Türkiye yok bu dünyada
***
Yeter ki Gökovalar olmasın
Ağaçlar bulutlar bize kalsın
***
Yeter ki Gökovalar olmasın
Ağaçlar bulutlar bize kalsın
***
Boğaz faciaları
(Gökovalar olmasın) Çarpışan tankerler
(Ağaçlar) Güzelim balıkları
(Bulutlar bize kalsın) Yunusları yok ettiler
***
Bir yanda zehirli atıklar
(Gökovalar olmasın) Bir yanda kirli variller
(Ağaçlar) Karadeniz'den hemen sonra
(Bulutlar bize kalsın) Akdeniz'i de yok ettiler
***
Yeter artık yeter yeter
(Gökovalar olmasın) Çıldırtmayın bizleri
(Ağaçlar) Biz gençliğiz gençlik biziz
(Bulutlar bize kalsın) Rahat bırakın çevremizi
***
Yetert artık yeter yeter
(Gökovalar olmasın) Çıldırtmayın bizleri
(Ağaçlar) Yürüyelim arkadaşlar
(Bulutlar bize kalsın) Gökova bekler bizi
***
Ahh
(Gökovalar olmasın)
(Ağaçlar)
(Bulutlar bize kalsın)
***
Yeter ki
(Gökovalar olmasın)
(Ağaçlar)
(Bulutlar bize kalsın)
-
Kızılcıklar oldu mu selelere doldu mu? Hey
Gönderdiğim çoraplar ayağına oldu mu?
Mendili eline, mendil verdim geline
Kara kına yollamış yar benim ellerime
Mendili eline, mendil verdim geline
Kara kına yollamış yar benim ellerime
Of, of, of, of
***
Fistanı mor dallı şu kızı kaçırmalı
Kız pek güzel ama anası olmamalı
Mendili eline, mendil verdim geline
Kara kına yollamış yar benim ellerime
Mendili eline, mendil verdim geline
Kara kına yollamış yar benim ellerime
Of, of, of, of
***
Yaylı gelir Keşan'dan dingil çıkmaz başlıktan
Şu köyün oğlanları evlenemez açlıktan
Mendili eline, mendil verdim geline
Kara kına yollamış yar benim ellerime
Mendili eline, mendil verdim geline
Kara kına yollamış yar benim ellerime
***
Mendili eline, mendil verdim geline
Kara kına yollamış yar benim ellerime
Mendili eline, mendil verdim geline
Kara kına yollamış yar benim ellerime
Of, of, of, of
-
Akdeniz akşamları bir başka oluyor
Hele bir de aylardan Temmuz ise, bam başka
Sahilde insanlar kol kola sımsıcak
Coşmamak elde mi böyle bir akşamda
***
İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum
İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum
Aşık oldum...
***
Akdeniz akşamları bir başka oluyor
Hele bir de aylardan Temmuz ise, bam başka
Sahilde insanlar kol kola sımsıcak
Coşmamak elde mi böyle bir akşamda
***
İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum
İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum
İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum
İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum
İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum
İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum
-
Öyle büyük bir ateş düştü içime
Aylar geçse yıllar geçse bu ateş sönmez
Meşaleler gibi canım bu ateş sönmez
Eritip de bulutları sarsam yüreğime
***
Kor bir ışık gibi canım bu ateş sönmez
Umutları sırtlasam
Çıplak ayak yürüsem kutuplarda
Dolaşsam buzullarda bu ateş sönmez
***
Denizleri içsem canım bu ateş sönmez
Yağmurları yutsam canım bu ateş sönmez
Meşaleler gibi canım bu ateş sönmez
-
Denız ustu kopurur
Hey canım rınna nay
Kayaga da bınsen goturur
Hey canım hey
***
Benım de su dunyaya gelısım
Hey canım rınna nay
Bır esmerden oturu
Hey canım hey
***
Denızın ortasında
Hey canım rınna nay
Mum yanar sofrasında
Hey canım hey
***
Benım de su dunyaya gelısım
Hey canım rınna nay
Bır guzelın ugruna
Hey canım hey
***
Denız ustu yelkenden
Hey canım rınna nay
Ecel gelmıs erkenden
Hey canım hey
***
Benım de su dunyaya gelısım
Hey canım rınna nay
Memleket sevdasından
Hey canım hey