Yonca Lodi Şarkı Sözleri
Haluk Levent Yonca Lodi şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Haluk Levent Yonca Lodi şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yonca Lodi sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Boyle ikrar ilen boyle yolunan
Mihnetli yar bana lazim degilsen
Deli gonul sevmis vazgelmek olmaz
Cefali yar bana lazim degilsen
Gonul kalk gidelim silaya dogru
Bulbulun sevdasi hep guller ilen
Senin sirin dilin yad ellerilen
Cik salin sevdigim engellerilen
***
Gozunme gozume lazim degilsen
Gonul kalk gidleim silaya dogru
Bulbul ah eyleyip kanlar agladi
Gozum yasi sel oldu cagladi
Olum geldi dort yanimi bagladi
Kilma cenazemi lazim degilsen
Gonul kalk gidelim silaya dogru
-
Meğer ne boş heveslere kapılmışım
***
Meğer ne boş heveslere kapılmışım
Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım
Yarım kalan hayallere aldanmışım
Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım
***
Gözlerim açık gider sana doğruyu söylemezsem
Ben seni artık hiç sevmiyorum
Sen beni aşka layık görmedin senin kadar
Ben artık aşkı senden çok seviyorum
***
Sana göre aşk laftan ibaret
Bana göre hayatın anlamı
Sen bu yolda böyle devam et
Aşk layık olanda kalmalı
***
Sana göre aşk laftan ibaret
Bana göre hayatın anlamı
Sen bu yolda böyle devam et
Aşk layık olanda kalmalı
***
Meğer ne boş heveslere kapılmışım
Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım
Yarım kalan hayallere aldanmışım
Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım
***
Gözlerim açık gider sana doğruyu söylemezsem
Ben seni artık hiç sevmiyorum
Sen beni aşka layık görmedin senin kadar
Ben artık aşkı senden çok seviyorum
***
Sana göre aşk laftan ibaret
Bana göre hayatın anlamı
Sen bu yolda böyle devam et
Aşk layık olanda kalmalı
**
Sana göre aşk laftan ibaret
Bana göre hayatın anlamı
Sen bu yolda böyle devam et
Aşk layık olanda kalmalı
***
Sana göre aşk laftan ibaret
Bana göre hayatın anlamı
Sen bu yolda böyle devam et
Aşk layık olanda kalmalı
***
Sana göre aşk laftan ibaret
Bana göre hayatın anlamı
Sen bu yolda böyle devam et
Aşk layık olanda kalmalı
***
Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım
-
Bir yanım sarmak ister
Bir yanım uzaklarda
Bir yanım hasretinle
Yanar delice
***
Bir yanım sormak ister
Bir yanım tuzaklarda
Bir yanım hasretinle
Bir yanım gurbet
***
Bulur beni sonunda aşk
Olur ya alır beni
Sana boyun eğmeden
***
İnadım inat dediğim olacak
Bu gece ay inan başka doğacak
Denize düşen gölgen olsa
Sabaha kadar öyle yanacak
***
İnadım inat dediğim olacak
Bu gece ay inan başka doğacak
Denize düşen gölgen olsa
Sabaha kadar öyle yanacak
***
Bir yanım sarmak ister
Bir yanım tuzaklarda
Bir yanım hasretinle
Bir yanım gurbet
***
Bulur beni sonunda aşk
Olur ya alır beni
Sana boyun eğmeden
***
İnadım inat dediğim olacak
Bu gece ay inan başka doğacak
Denize düşen gölgen olsa
Sabaha kadar öyle yanacak
***
İnadım inat dediğim olacak
Bu gece ay inan başka doğacak
Denize düşen gölgen olsa
Sabaha kadar öyle yanacak
***
İnadım inat dediğim olacak
Bu gece ay inan başka doğacak
Denize düşen gölgen olsa
Sabaha kadar öyle yanacak
***
İnadım inat dediğim olacak
Bu gece ay inan başka doğacak
Denize düşen gölgen olsa
Sabaha kadar öyle yanacak
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Havasına, suyuna, taşına, toprağına
Bin can feda bir tek dostuma
Her köşesi cennetim, ezilir yanar içim
Bir başkadır benim memleketim
Her köşesi cennetim, ezilir yanar içim
Bir başkadır benim memleketim
***
Anadolu bir yanda, yiğit yaşar koynunda
Aşıklar destan yazar dağlarda
Kuzusuna, kurduna, Yunusuna, Emrah'a
Bütün âlem feda benim yurduma
Kuzusuna, kurduna, Yunusuna, Emrah'a
Bütün âlem feda benim yurduma
***
Mecnuna, Leylasına, erişilmez sırrına
Sen dost ararsan, koş Mevlâna'ya
Yeniden doğdum dersin, derya olur gidersin
Bir başkadır benim memleketim
Yeniden doğdum dersin, derya olur gidersin
Bir başkadır benim memleketim
***
Gözü pek, yanık bağrı, türkü söyler çobanı
Zengin, fakir hepsi de sevdalı
Ben gönlümü eğlerim, gerisi Allah Kerim
Bir başkadır benim memleketim
Ben gönlümü eğlerim, gerisi Allah Kerim
Bir başkadır benim memleketim
***
Bir başkadır benim memleketim
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