Haluk Levent

Böyle İnkar İlen Boyle ikrar ilen boyle yolunan Mihnetli yar bana lazim degilsen Deli gonul sevmis vazgelmek olmaz Cefali yar bana lazim degilsen Gonul kalk gidelim silaya dogru Bulbulun sevdasi hep guller ilen Senin sirin dilin yad ellerilen Cik salin sevdigim engellerilen *** Gozunme gozume lazim degilsen Gonul kalk gidleim silaya dogru Bulbul ah eyleyip kanlar agladi Gozum yasi sel oldu cagladi Olum geldi dort yanimi bagladi Kilma cenazemi lazim degilsen Gonul kalk gidelim silaya dogru

Aşk Layık Olanda Kalmalı Meğer ne boş heveslere kapılmışım *** Meğer ne boş heveslere kapılmışım Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım Yarım kalan hayallere aldanmışım Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım *** Gözlerim açık gider sana doğruyu söylemezsem Ben seni artık hiç sevmiyorum Sen beni aşka layık görmedin senin kadar Ben artık aşkı senden çok seviyorum *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Meğer ne boş heveslere kapılmışım Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım Yarım kalan hayallere aldanmışım Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım *** Gözlerim açık gider sana doğruyu söylemezsem Ben seni artık hiç sevmiyorum Sen beni aşka layık görmedin senin kadar Ben artık aşkı senden çok seviyorum *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı ** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sana göre aşk laftan ibaret Bana göre hayatın anlamı Sen bu yolda böyle devam et Aşk layık olanda kalmalı *** Sen neymişsin ben kendimi ne sanmışım

İnadım İnat Bir yanım sarmak ister Bir yanım uzaklarda Bir yanım hasretinle Yanar delice *** Bir yanım sormak ister Bir yanım tuzaklarda Bir yanım hasretinle Bir yanım gurbet *** Bulur beni sonunda aşk Olur ya alır beni Sana boyun eğmeden *** İnadım inat dediğim olacak Bu gece ay inan başka doğacak Denize düşen gölgen olsa Sabaha kadar öyle yanacak *** İnadım inat dediğim olacak Bu gece ay inan başka doğacak Denize düşen gölgen olsa Sabaha kadar öyle yanacak *** Bir yanım sarmak ister Bir yanım tuzaklarda Bir yanım hasretinle Bir yanım gurbet *** Bulur beni sonunda aşk Olur ya alır beni Sana boyun eğmeden *** İnadım inat dediğim olacak Bu gece ay inan başka doğacak Denize düşen gölgen olsa Sabaha kadar öyle yanacak *** İnadım inat dediğim olacak Bu gece ay inan başka doğacak Denize düşen gölgen olsa Sabaha kadar öyle yanacak *** İnadım inat dediğim olacak Bu gece ay inan başka doğacak Denize düşen gölgen olsa Sabaha kadar öyle yanacak *** İnadım inat dediğim olacak Bu gece ay inan başka doğacak Denize düşen gölgen olsa Sabaha kadar öyle yanacak