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7/24 Dinle Bir Erkeğin Günlüğü

Bir Erkeğin Günlüğü Şarkı Sözleri

Haluk Levent Bir Erkeğin Günlüğü şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Haluk Levent Bir Erkeğin Günlüğü şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Bir Erkeğin Günlüğü sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Haluk Levent

Haluk Levent

Bir Erkeğin Günlüğü

  • Bu Aşk Burada Biter

  • Acılara Tutunmak

  • Ben Ölmeden

  • Dağlara Küstüm

  • Deliler

  • Deliveren

  • Dillirga

  • Kaderimin Oyunu

  • Sen Gidince

  • Yalan

  • Zor Aşk

  • Cumartesi

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