Haluk Levent

Bu Ateş Sönmez Öyle büyük bir ateş düştü içime Aylar geçse yıllar geçse bu ateş sönmez Meşaleler gibi canım bu ateş sönmez Eritip de bulutları sarsam yüreğime *** Kor bir ışık gibi canım bu ateş sönmez Umutları sırtlasam Çıplak ayak yürüsem kutuplarda Dolaşsam buzullarda bu ateş sönmez *** Denizleri içsem canım bu ateş sönmez Yağmurları yutsam canım bu ateş sönmez Meşaleler gibi canım bu ateş sönmez

Alışamadım Zaman akar, zaman gider Bir sıkıntı biner bedenime Her dakika ve her saniye Çırpınır yüreğim hasretine *** Şu insanlar arasında yapayanlızım Yanlızlığım sensin Uzaktan da olsa konuş Konuş benimle bak gelecek sesin *** Alışamadım ben bu kente Alışamadım sensizliğe Alışamadım ben bu kente Alışamadım sensizliğe *** Soluduğum bu şehir Artık benim değil O gölge veren ağaç Artık burada değil *** Bildiğim güzellikler Yabancılaştı bana Göklerde parıldayan Benim yıldızım değil *** Şu insanlar arasında yapayanlızım Yanlızlığım sensin Uzaktan da olsa konuş Konuş benimle bak gelecek sesin *** Alışamadım ben bu kente Alışamadım sensizliğe Alışamadım ben bu kente Alışamadım sensizliğe *** Alışamadım ben bu kente Alışamadım sensizliğe Alışamadım ben bu kente Alışamadım sensizliğe *** Alışamadım ben bu kente Alışamadım sensizliğe Alışamadım ben bu kente

Ankara Sen ellerimde Sen gözlerimde Issız geçen her gecemde Her şeyinle yanımdasın *** En zor bu gerçekten Sevdiğimi söylemeden Ayrıldım yine senden Ayrıldım yine senden *** Yoksun sen aslında Yalnızım bu kumsalda Neler neler yapıyorsun Bensizken Ankara'da Bensizken Ankara'da *** Yoksun sen aslında Yalnızım bu kumsalda Neler neler yapıyorsun Bensizken Ankara'da Bensizken Ankara'da *** Sen ellerimde Sen gözlerimde Issız geçen her gecemde Her şeyinle yanımdasın *** En zor bu gerçekten Sevdiğimi söylemeden Ayrıldım yine senden Ayrıldım yine senden *** Yoksun sen aslında Yalnızım bu kumsalda Neler neler yapıyorsun Bensizken Ankara'da Bensizken Ankara'da *** Yoksun sen aslında Yalnızım bu kumsalda Neler neler yapıyorsun Bensizken Ankara'da Bensizken Ankara'da *** Yoksun sen aslında Yalnızım bu kumsalda Neler neler yapıyorsun Bensizken Ankara'da Bensizken Ankara'da *** Yoksun sen aslında Yalnızım bu kumsalda Neler neler yapıyorsun Bensizken Ankara'da Bensizken Ankara'da *** Yoksun sen aslında Yalnızım bu kumsalda Neler neler yapıyorsun Bensizken Ankara'da Bensizken Ankara'da

Yollarda Bulurum Seni Olmasan da yanımda Olmasan da birlikte Hiç istemezsen bile Yaşarım ben seni Olmasan da yanımda Olmasan da birlikte Hiç istemezsen bile Yaşarım ben seni *** Yollarda bulurum seni Takvimlerden çalarım seni Dans ederim hayalinle Yine de yaşarım seni Yollarda bulurum seni Takvimlerden çalarım seni Dans ederim hayalinle Yine de yaşarım seni *** Yalnız kalırım sanma Mutsuz olurum sanma Yaşarım doya doya Yaşarım ben seni Yalnız kalırım sanma Mutsuz olurum sanma Yaşarım doya doya Yaşarım ben seni *** Yollarda bulurum seni Takvimlerden çalarım seni Dans ederim hayalinle Yine de yaşarım seni Yollarda bulurum seni Takvimlerden çalarım seni Dans ederim hayalinle Yine de yaşarım seni *** Yosun, denizde saklıdır Deniz, mavide Mavi, gözlerinde Seni unutmak mümkün mü *** Yağmur, bulutta saklıdır Bulut, beyazda Beyaz, teninde Seni unutmak mümkün mü *** Buğday, buğday başakta saklıdır Başak, sarıda Sarı, saçlarında Seni unutmak mümkün mü *** Yollarda bulurum seni Takvimlerden çalarım seni Dans ederim hayalinle Yine de yaşarım seni Yollarda bulurum seni Takvimlerden çalarım seni Dans ederim hayalinle Yine de yaşarım seni Yollarda bulurum seni Takvimlerden çalarım seni Dans ederim hayalinle Yine de yaşarım seni

Gökova Cennet vatan Türkiye'min kıyısında Rüzgar esmez yağmur yağmaz adı Gökova *** Gökyüzü paramparça orada ağaçlar sessiz Yeşili öldürdük Gökova'da *** Gökyüzü paramparça orada ağaçlar sessiz Yeşili öldürdük Gökova'da *** Yeter ki Gökovalar olmasın Ağaçlar bulutlar bize kalsın *** Yeter ki Gökova'lar olmasın Ağaçlar bulutlar bize kalsın *** Gelin gelin arkadaşlar birlik olalım Zehir saçan santralleri çöpe atalım *** Çevremizi temiz tutalım ülkemizi koruyalım Başka Türkiye yok bu dünyada *** Çevremizi temiz tutalım ülkemizi koruyalım Başka Türkiye yok bu dünyada *** Yeter ki Gökovalar olmasın Ağaçlar bulutlar bize kalsın *** Yeter ki Gökovalar olmasın Ağaçlar bulutlar bize kalsın *** Boğaz faciaları (Gökovalar olmasın) Çarpışan tankerler (Ağaçlar) Güzelim balıkları (Bulutlar bize kalsın) Yunusları yok ettiler *** Bir yanda zehirli atıklar (Gökovalar olmasın) Bir yanda kirli variller (Ağaçlar) Karadeniz'den hemen sonra (Bulutlar bize kalsın) Akdeniz'i de yok ettiler *** Yeter artık yeter yeter (Gökovalar olmasın) Çıldırtmayın bizleri (Ağaçlar) Biz gençliğiz gençlik biziz (Bulutlar bize kalsın) Rahat bırakın çevremizi *** Yetert artık yeter yeter (Gökovalar olmasın) Çıldırtmayın bizleri (Ağaçlar) Yürüyelim arkadaşlar (Bulutlar bize kalsın) Gökova bekler bizi *** Ahh (Gökovalar olmasın) (Ağaçlar) (Bulutlar bize kalsın) *** Yeter ki (Gökovalar olmasın) (Ağaçlar) (Bulutlar bize kalsın)

Kızılcıklar Oldumu Kızılcıklar oldu mu selelere doldu mu? Hey Gönderdiğim çoraplar ayağına oldu mu? Mendili eline, mendil verdim geline Kara kına yollamış yar benim ellerime Mendili eline, mendil verdim geline Kara kına yollamış yar benim ellerime Of, of, of, of *** Fistanı mor dallı şu kızı kaçırmalı Kız pek güzel ama anası olmamalı Mendili eline, mendil verdim geline Kara kına yollamış yar benim ellerime Mendili eline, mendil verdim geline Kara kına yollamış yar benim ellerime Of, of, of, of *** Yaylı gelir Keşan'dan dingil çıkmaz başlıktan Şu köyün oğlanları evlenemez açlıktan Mendili eline, mendil verdim geline Kara kına yollamış yar benim ellerime Mendili eline, mendil verdim geline Kara kına yollamış yar benim ellerime *** Mendili eline, mendil verdim geline Kara kına yollamış yar benim ellerime Mendili eline, mendil verdim geline Kara kına yollamış yar benim ellerime Of, of, of, of

Akdeniz Akşamları (Rock) Akdeniz akşamları bir başka oluyor Hele bir de aylardan Temmuz ise, bam başka Sahilde insanlar kol kola sımsıcak Coşmamak elde mi böyle bir akşamda *** İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum Aşık oldum... *** Akdeniz akşamları bir başka oluyor Hele bir de aylardan Temmuz ise, bam başka Sahilde insanlar kol kola sımsıcak Coşmamak elde mi böyle bir akşamda *** İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum

Bosna Gazetelerde bugün bir çocuk resmi gördüm Uzanmış kanlar içinde Avrupa'nın göbeğinde Uyuyor, uyuyor Hı, hı, hıhı Uyuyor, uyuyor Hı, hı, hıhı Hı, hı, hıhı, hı, hı Hı, hı, hıhı, hı, hı *** Petrol için savaşan Dünya şimdi nerede Amerika Avrupa Almanya hamburger kola Uyuyor, uyuyor Hı, hıhı Uyuyor, uyuyor Hı, hıhı Hı, hı, hıhı, hı, hı Hı, hı, hıhı, hı, hı *** Toplama kamplarında Nazi vahşeti gibi İnsanlık yok ediliyor Sokak ortasında analar kucaklarda çocuklar Kurşuna diziliyor Hani insan hakları hani çağdaş Avrupa Hepsi, hepsi susuyor *** Bosna'nın ortasında petrollerin yerine İnsan kanı fışkırıyor Sam amca torunları Hitler'in tohumları Hepsi, hepsi susuyor Uyuyor, uyuyor *** Uyuyor, uyuyor Uyuyor, uyuyor Uyuyor, uyuyor Uyuyor, uyuyor