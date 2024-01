Haluk Levent

Sen ellerimde Sen gözlerimde Issız geçen her gecemde Her şeyinle yanımdasın *** En zor bu gerçekten Sevdiğimi söylemeden Ayrıldım yine senden Ayrıldım yine senden *** Yoksun sen aslında Yalnızım bu kumsalda Neler neler yapıyorsun Bensizken Ankara'da Bensizken Ankara'da *** Yoksun sen aslında Yalnızım bu kumsalda Neler neler yapıyorsun Bensizken Ankara'da Bensizken Ankara'da *** Sen ellerimde Sen gözlerimde Issız geçen her gecemde Her şeyinle yanımdasın *** En zor bu gerçekten Sevdiğimi söylemeden Ayrıldım yine senden Ayrıldım yine senden *** Yoksun sen aslında Yalnızım bu kumsalda Neler neler yapıyorsun Bensizken Ankara'da Bensizken Ankara'da *** Yoksun sen aslında Yalnızım bu kumsalda Neler neler yapıyorsun Bensizken Ankara'da Bensizken Ankara'da *** Yoksun sen aslında Yalnızım bu kumsalda Neler neler yapıyorsun Bensizken Ankara'da Bensizken Ankara'da *** Yoksun sen aslında Yalnızım bu kumsalda Neler neler yapıyorsun Bensizken Ankara'da Bensizken Ankara'da *** Yoksun sen aslında Yalnızım bu kumsalda Neler neler yapıyorsun Bensizken Ankara'da Bensizken Ankara'da

Kızılcıklar oldu mu selelere doldu mu? Hey Gönderdiğim çoraplar ayağına oldu mu? Mendili eline, mendil verdim geline Kara kına yollamış yar benim ellerime Mendili eline, mendil verdim geline Kara kına yollamış yar benim ellerime Of, of, of, of *** Fistanı mor dallı şu kızı kaçırmalı Kız pek güzel ama anası olmamalı Mendili eline, mendil verdim geline Kara kına yollamış yar benim ellerime Mendili eline, mendil verdim geline Kara kına yollamış yar benim ellerime Of, of, of, of *** Yaylı gelir Keşan'dan dingil çıkmaz başlıktan Şu köyün oğlanları evlenemez açlıktan Mendili eline, mendil verdim geline Kara kına yollamış yar benim ellerime Mendili eline, mendil verdim geline Kara kına yollamış yar benim ellerime *** Mendili eline, mendil verdim geline Kara kına yollamış yar benim ellerime Mendili eline, mendil verdim geline Kara kına yollamış yar benim ellerime Of, of, of, of