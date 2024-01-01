Haluk Levent

-
Bülbülün giydiği sarı
Ağla yaram zarı, zarı
Bülbülün giydiği sarı
Ağla yaram zarı, zarı
***
Yitirmişem nazlı yarı
Sen ağlama ben ağlarım
Yitirmişem nazlı yarı
Sen ağlama ben ağlarım
***
Bülbülün giydiği atlas
Atlasa iğneler batmaz
Bülbülün giydiği atlas
Atlasa iğneler batmaz
***
Benim yarım bensiz yatmaz
Sen ağlama ben ağlarım
Benim yarım bensiz yatmaz
Sen ağlama ben ağlarım
***
Bülbülün giydiği sarı
Ağla yaram zarı, zarı
Bülbülün giydiği sarı
Ağla yaram zarı, zarı
***
Yitirmişem nazlı yarı
Sen ağlama ben ağlarım
Yitirmişem nazlı yarı
Sen ağlama ben ağlarım
***
Bülbülün giydiği atlas
Atlasa iğneler batmaz
Bülbülün giydiği atlas
Atlasa iğneler batmaz
***
Benim yarım bensiz yatmaz
Sen ağlama ben ağlarım
Benim yarım bensiz yatmaz
Sen ağlama ben ağlarım
-
Olmadığın her yer gurbet
Gelmediğin evim zindan
Yatağım taştan soğuk
Dayanamaz buna insan
Tükenecek neyim kaldı
***
Uykularım çoktan bitti
Yetmiyor aklım çözmeye
Bu mu sevda dedikleri
***
Bu mu sevda? bu nasıl aşk?
Bu hasret bana belki de tuzak
Ölümü bile göze aldım
Geliyorum sana çırıl çıplak
***
Beni de al sen neredeysen
Nefes almak bana sensiz yasak
Ölümü bile göze aldım
Geliyorum sana çırıl çıplak
***
Utanırım söyleyemem
Yaşadığım yalnızlığı
Kelimeler yetmiyor ki
Bu mu sevda dedikleri
***
Paylaşırım yokluğunu
Gecenin sessizliğiyle
Yetmiyor yalnız hayaller
Bu mu sevda dedikleri
***
Bu mu sevda? bu nasıl aşk?
Bu hasret bana belki de tuzak
Ölümü bile göze aldım
Geliyorum sana çırıl çıplak
***
Beni de al sen neredeysen
Nefes almak bana sensiz yasak
Ölümü bile göze aldım
Geliyorum sana çırıl çıplak
-
Bu kadar kolay değil
Böyle bitmez aşklar
Ellerin hasetinden
Böyle terk edilmez
***
Bu yanlış benim değil
Gözümde yaş durmaz
Yorgunum küskün değil
Aşka göğüs gerdim
***
Gidecek yerim olsaydı giderdim
Kapını aç ne olur
Kapını çalan benim
***
Gidecek yerim olsaydı giderdim
Kapını aç ne olur
Kapını çalan benim
***
Ellere ne oldu
Dert oldu niye
Gururum kirlendi
Kem gözden, kem dilden
Sebebim olanlar
Bayramlar etsinler
Benim bayramlarım şenliğim sensin
***
Yetmedi sevişmeler, yetmedi öpüşmeler
Ruhum huzur bulur yanımda ol yeter
Yetmedi sevişmeler, yetmedi öpüşmeler
Ruhum huzur bulur yanımda ol yeter
***
Bu kadar kolay değil
Böyle bitmez aşklar
Ellerin hasetinden
Böyle terk edilmez
***
Bu yanlış benim değil
Gözümde yaş durmaz
Yorgunum küskün değil
Aşka göğüs gerdim
***
Gidecek yerim olsaydı giderdim
Kapını aç ne olur
Kapını çalan benim
***
Gidecek yerim olsaydı giderdim
Kapını aç ne olur
Kapını çalan benim
***
Ellere ne oldu
Dert oldu niye
Gururum kirlendi
Kem gözden kem dilden
Sebebim olanlar
Bayramlar etsinler
Benim bayramlarım şenliğim sensin
***
Yetmedi sevişmeler, yetmedi öpüşmeler
Ruhum huzur bulur yanımda ol yeter
Yetmedi sevişmeler, yetmedi öpüşmeler
Ruhum huzur bulur yanımda ol yeter
-
Duracağım burada
Gidişini seyredeceğim
Kıpırtısız, sakin gibi görüneceğim
Kavgasız olacak, fırtınasız olacak
Saçma sapan olacak
Organlarım birbirine vuracak
Arkandan sessiz bakacağım
Ben yine salağı oynayacağım
***
Gönlüme bir kor düşer
Gitme öyle zamansız
Önce hayaller biter
Yanar külsüz dumansız
***
Baharlar hiç gelmez
Mevsim hep kış olur
Günlerime güneş doğmaz
Hislerim uyur
***
Dilimden hiç düşmez
Adın hasret olur
Yüreğimde sızı dinmez
Gülmek güç olur
***
Ayrılıklar yara açar yara üstüne
Yağmur ağlar sensizliğe iç çekişime
Sensiz olmaz bu yerlerde dünya dar olur
Eğer gidersen bu aşka çok yazık olur
***
Gittin hayaller yandı
Kül yok, duman yok
Hiç, hiç, hiç bir şey yok
***
Baharlar hiç gelmez (o da bahar yok)
Mevsim hep kış olur (burası karışı)
Günlerime güneş doğmaz
Hislerim uyur
***
Dilimden hiç düşmez (adın söyle)
Adın hasret olur (adın hasret)
Yüreğimde sızı dinmez
Gülmek güç olur (gülmek, gülmek)
***
Ayrılıklar yara açar yara üstüne
Yağmur ağlar sensizliğe iç çekişime
Sensiz olmaz bu yerlerde dünya dar olur (ama ne?)
Eğer gidersen bu aşka çok yazık olur (aşk yazık olsak)
-
Yenildim vazgeçtim beni sevmenden
Kalp kırık yoruldum gitmelerinden
Sevmedin belki beni çok yürekten
Bil yeter ben üzüldüm sen giderken
***
Ah ölür müydün beni biraz daha sevsen
Mevsimsiz solmadım mı sararmadım mı ben
Tutmadın ellerimden ben düşerken
Kaçmadın mı, gitmedin mi sen
***
Ah olmadım mı yanında sen çok yalnızken
Sarmadım mı seni kimseler sarmazken
İstedin vermedim mi her şeyimi
En derinden sevmedim mi ben
***
Gitsen de silsen de beni kalbinden
Yer etsen kendine yeni aşklardan
Tek gerçek dönmem ki verdiğim sözden
Tek aşksın hep duracak baş ucumda
***
Ah ölür müydün beni biraz daha sevsen
Mevsimsiz solmadım mı sararmadım mı ben
Tutmadın ellerimden ben düşerken
Kaçmadın mı, gitmedin mi sen
***
Ah olmadım mı yanında sen çok yalnızken
Sarmadım mı seni kimseler sarmazken
İstedin vermedim mi her şeyimi
En derinden sevmedim mi ben
***
Ah olmadım mı yanında sen çok yalnızken
Sarmadım mı seni kimseler sarmazken
İstedin vermedim mi her şeyimi
En derinden sevmedim mi ben
-
Seni güneşten daha fazla ısıtabilirim
Olur olmaz dertlerinden sıyırabilirim
Denizlerden dağlardan uçurabilirim
Nedenim çok çünkü seni çok, çok seviyorum
***
Seni güneşten daha fazla ısıtabilirim
Olur olmaz dertlerinden sıyırabilirim
Denizlerden dağlardan uçurabilirim
Nedenim çok çünkü seni çok, çok seviyorum
***
Bir ömrü bir yastıkta paylaşabilirim
iyi ve kötü günde yanında durabilirim
Bu hayatın sonunu senle bitirebilirim
Nedenim çok çünkü seni çok, çok seviyorum
***
Yolun neyse hesapsızca yürüyebilirim
Senin için bitmez nöbetler tutabilirim
Korktuğun her ne varsa ondan koruyabilirim
Nedenim çok çünkü seni çok, çok seviyorum
***
Bir ömrü bir yastıkta paylaşabilirim
iyi ve kötü günde yanında durabilirim
Bu hayatın sonunu senle bitirebilirim
Nedenim çok çünkü seni çok, çok seviyorum
***
Bir ömrü bir yastıkta paylaşabilirim
iyi ve kötü günde yanında durabilirim
Bu hayatın sonunu senle bitirebilirim
Nedenim çok çünkü seni çok, çok seviyorum
-
Giderken yolumdan döndüremedin
Gel gör ki yangını söndüremedin
Hiç ümit kalmamış, bitmişti zaten
Öyleyken neyin için bekleyecektim?
***
Ne kadri ne kıymeti yoktu sevginin
Neredeyse, "Sen" diye diye ölecektim
Ay-ay-ay
***
Ben yanarken sen
Sen neredeydin?
Ben solarken gölgelerde
Sen hiç bilmedin
***
Ben yanarken sen
Sen neredeydin?
Ben solarken gölgelerde
Sen hiç bilmedin
***
Hiç ümit kalmamış, bitmişti zaten
Öyleyken neyin için bekleyecektim?
***
Ne kadri ne kıymeti yoktu sevginin
Neredeyse, "Sen" diye diye ölecektim
Ay-ay-ay
***
Ben yanarken sen
Sen neredeydin?
Ben solarken gölgelerde
Sen hiç bilmedin
***
Ben yanarken sen
Sen neredeydin?
Ben solarken gölgelerde
Sen hiç bilmedin
***
Bilemezdim, anlamazdım
Ne gerçekti ne sahte
O gün benim aşk gibi bir
Sebebim vardı
***
Olmazmış, boşunaymış
Yetmezmiş bazen aşk
Sen gittin, bağrımda
Hançerin kaldı
***
Olmazmış, boşunaymış
Yetmezmiş bazen aşk
Sen gittin, bağrımda
Hançerin kaldı
-
Kim ilaç olacak olmuyor işte
Biten günün ardında yine yalnızlık
Dokunmak istesem gel geç aşklara
Her son aynı esaret aynı karanlık
***
Bütün bir ömrümü gözden geçirdim
Ufalandım bir yerlerde bazen elendim
Her şeye rağmen yine birini seçseydim
Gidenlerden beni yeniden aşkla saracak sen olurdun
***
Seneler geçse bile üzerinden
Vazgeçmez bu gönül vazgeçmez senden
Yazdım silinmez yazılarla
Silemezler seni yüreğimden
***
Seneler geçse bile üzerinden
Bitmeyen bir sevdasın derinimde
Yazdım silinmez yazılarla
Silinmez bir sevdasın yüreğimde
***
Bütün bir ömrümü gözden geçirdim
Ufalandım bir yerlerde bazen elendim
Her şeye rağmen yine birini seçseydim
Gidenlerden beni yeniden aşkla saracak sen olurdun
***
Seneler geçse bile üzerinden
Vazgeçmez bu gönül vazgeçmez senden
Yazdım silinmez yazılarla
Silemezler seni yüreğimden
***
Seneler geçse bile üzerinden
Bitmeyen bir sevdasın derinimde
Yazdım silinmez yazılarla
Silinmez bir sevdasın yüreğimde
***
Seneler geçse bile üzerinden
Vazgeçmez bu gönül vazgeçmez senden
Yazdım silinmez yazılarla
Silemezler bir sevdasın yüreğimde
-
Giderken yolumdan döndüremedin
Gel gör ki yangını söndüremedin
Hiç ümit kalmamış, bitmişti zaten
Öyleyken neyin için bekleyecektim?
***
Ne kadri ne kıymeti yoktu sevginin
Neredeyse, "Sen" diye diye ölecektim
Ay-ay-ay
***
Ben yanarken sen
Sen neredeydin?
Ben solarken gölgelerde
Sen hiç bilmedin
***
Ben yanarken sen
Sen neredeydin?
Ben solarken gölgelerde
Sen hiç bilmedin
***
Hiç ümit kalmamış, bitmişti zaten
Öyleyken neyin için bekleyecektim?
***
Ne kadri ne kıymeti yoktu sevginin
Neredeyse, "Sen" diye diye ölecektim
Ay-ay-ay
***
Ben yanarken sen
Sen neredeydin?
Ben solarken gölgelerde
Sen hiç bilmedin
***
Ben yanarken sen
Sen neredeydin?
Ben solarken gölgelerde
Sen hiç bilmedin
***
Bilemezdim, anlamazdım
Ne gerçekti ne sahte
O gün benim aşk gibi bir
Sebebim vardı
***
Olmazmış, boşunaymış
Yetmezmiş bazen aşk
Sen gittin, bağrımda
Hançerin kaldı
***
Olmazmış, boşunaymış
Yetmezmiş bazen aşk
Sen gittin, bağrımda
Hançerin kaldı
-
Kente yalnızlık gelirdi sen uyuyunca
Yüzümde mevsim değişirdi uyandığında
Bilmezdin gizliden seni sevdiğimi
Aşkın içimde solardı adın bahardı
Bilmezdin gizliden seni sevdiğimi
Aşkın içimde solardı adın bahardı
***
Eteğini koştururdun sokağımızda
Sokak sus pus olur sana bakardı
Bilmezdin gizliden izlediğimi
Gözlerim gözlerinden korkardı
Hatırlıyorum adın Bahar'dı
***
Eteğini koştururdun sokağımızda
Sokak sus pus olur sana bakardı
Bilmezdin gizliden izlediğimi
Gözlerim gözlerinden korkardı
Hatırlıyorum adın Bahar'dı
***
Sokakta bir bayramdı durakta bekleyişin
Sanki sonsuz bir ayrılıktı okula gidişin
Bilmezdin seni her sabah yolcu ettiğimi
Yüreğim yol boyu ardından ağlardı
Hatırlıyorum adın Bahar'dı
***
Kente yalnızlık gelirdi sen uyuyunca
Yüzümde mevsim değişirdi uyandığında
Bilmezdin gizliden seni sevdiğimi
Aşkın içimde solardı adın bahardı
***
Eteğini koştururdun sokağımızda
Sokak sus pus olur sana bakardı
Bilmezdin gizliden izlediğimi
Gözlerim gözlerinden korkardı
Hatırlıyorum adın Bahar'dı
***
Bilmezdin gizliden izlediğimi
Gözlerim gözlerinden korkardı
Hatırlıyorum adın Bahar'dı
-
Git, hadi git, ciğerim yanıyor
Son gece bu, beni sevsen ne olur?
Kim saracak, beni kim sevecek?
Dur, dokunma, yüreğim acıyor
***
Sevme beni, sevdalardan vurgunlar yedim
Bana çok gördüğün aşkı sen ellere ver
Terkedilişim ilk değil, alışır gönlüm
Sevilmeden sevmek var ya, o daha beter
Sevilmeden sevmek var ya, o daha beter
***
Hadi, beni öldür, beni unut
Hadi, beni göm yalnızlığa
Hadi, bana hepsi yalan de
Beni bırakma
***
Hadi, beni öldür, beni unut
Hadi, beni göm yalnızlığa
Hadi, bana hepsi yalan de
Beni bırakma
***
Git, hadi git, ciğerim yanıyor
Son gece bu, beni sevsen ne olur?
Kim saracak, beni kim sevecek?
Dur, dokunma, yüreğim acıyor
***
Sevme beni, sevdalardan vurgunlar yedim
Bana çok gördüğün aşkı sen ellere ver
Terkedilişim ilk değil, alışır gönlüm
Sevilmeden sevmek var ya, o daha beter
Sevilmeden sevmek var ya, o daha beter
***
Hadi, beni öldür, beni unut
Hadi, beni göm yalnızlığa
Hadi, bana hepsi yalan de
Beni bırakma
***
Hadi, beni öldür, beni unut
Hadi, beni göm yalnızlığa
Hadi, bana hepsi yalan de
Beni bırakma
***
Hadi, beni öldür, beni unut
Hadi, beni göm yalnızlığa
Hadi, bana hepsi yalan de
Beni bırakma
***
Hadi, beni öldür, beni unut
Hadi, beni göm yalnızlığa
Hadi, bana hepsi yalan de
Beni bırakma
-
Neye yarar feryat etsem
Gelmez ki bir şey elden
Veda günü sonum oldu
Hüzünde kayboldu ben
***
Bir kez daha ben kal desem
Benimle kalır mıydın
Bilsem yeter içten içe
Sende pişman mısın
***
Haberin var mı, olandan bitenden
Kaç yara aldı beden
Gelenden geçenden
Kapalı yollar
Gelemem peşinden
Kayıp bir şehir yürek
Yoksun güneşten
***
Neye yarar isyan etsem
Dönmez ki gitti giden
Vedalaşmak en zoruydu
İşte o gün kayboldum ben
***
Bir kez daha ben kal desem
Benimle kalır mıydın
Bilsem yeter içten içe
Sende pişman mısın
***
Haberin var mı, olandan bitenden
Kaç yara aldı beden
Gelenden geçenden
Kapalı yollar
Gelemem peşinden
Kayıp bir şehir yürek
Yoksun güneşten
***
Haberin var mı olandan bitenden
Kaç yara aldı beden
Gelenden geçenden
Kapalı yollar
Gelemem peşinden
Kayıp bir şehir yürek
Yoksun güneşten
***
Haberin var mı (haberin var mı) olandan bitenden (olandan bitenden)
Kaç yara aldı beden
Gelenden geçenden
Kapalı yollar (kapalı yollar)
Gelemem peşinden (gelemem peşinden)
Kayıp bir şehir yürek
Yoksun güneşten
-