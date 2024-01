Haluk Levent

Şen olası Ürgüp, dumanın tütmez Şen olası Ürgüp, dumanın tütmez Kır atıma cemin konağı tutmaz Kır atıma cemin konağı tutmaz *** Oğlum Ahmet küçük, yerini tutmaz Oğlum Ahmet küçük, yerini tutmaz *** Cemal'ım, Cemal'ım, aslan Cemal'ım Al ganlar içinde kaldın Cemal'ım Cemal'ım, Cemal'ım, aslan Cemal'ım Al ganlar içinde kaldın, kaldın be canım *** Ürgüp'ten geçerken yârimi seçtim Ürgüp'ten geçerken yârimi seçtim Dostlar düşman oldu, gardaş, bunu ben bildim Dostlar düşman oldu, gardaş, bunu ben bildim *** Oğlum Ahmet küçük, bunu ben gördüm Oğlum Ahmet küçük, bunu ben gördüm *** Cemal'ım, Cemal'ım, aslan Cemal'ım Al ganlar içinde kaldın Cemal'ım Cemal'ım, Cemal'ım, aslan Cemal'ım Al ganlar içinde kaldın, kaldın be canım *** Cemal'ım, Cemal'ım, aslan Cemal'ım Al ganlar içinde kaldın Cemal'ım Cemal'ım, Cemal'ım, aslan Cemal'ım Al ganlar içinde kaldın, kaldın be canım

Hiçe açılan kapılar önündesin Çaresiz, mutsuz, yapayalnız Nasıl da bezgin bir hâldesin Yaşamak bir düş gibi *** Hiçe açılan kapılar önündesin Çaresiz, mutsuz, yapayalnız Nasıl da bezgin bir hâldesin Yaşamak bir düş gibi *** Ölmek her gün uykudan Uyanmak sanki Ölmek her gün uykudan Uyanmak sanki *** Üzülürsün gecelere Her adımda bir geçmişe Gülmelisin geleceğe Yaşayacaksın, hiç çaren yok *** Vurup vurup kaçanlara Kazma, kürek, sapanlara Gülmelisin insanlara Yaşayacaksın, hiç çaren yok *** Ölmek her gün uykudan Uyanmak sanki Ölmek her gün uykudan Uyanmak sanki *** Hiçe açılan kapılar önündesin Çaresiz, mutsuz, yapayalnız Nasıl da bezgin bir hâldesin Yaşamak bir düş gibi *** Ölmek her gün uykudan Uyanmak sanki Ölmek her gün uykudan Uyanmak sanki *** Hiçe açılan kapılar önündesin