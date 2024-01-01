Corc Buş**** Şarkı Sözleri
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Haluk Levent
Corc Buş****
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Cennetten değilsin, bilirim
Çığlıklara sebepsin, duyarım
İçimde büyür korkum, nefretim
Keşmekeş sancınım
Sen aklıma gelince
***
Kırık dökük kapımdan
Çek ellerini soframdan
Ufacık tefecik dünyamdan
Git bir an önce
***
Vermeden almaya hükmettin
Bedelini kim öder zannettin
Devran dönerse ha bugün, ha yarın
Boğulma sakın
Okyanuslar yükselince
***
Kırık dökük kapımdan
Çek ellerini soframdan
Ufacık tefecik dünyamdan
Git bir an önce
***
Ben düşmanım çünkü sendеn değilim
Kan kusmadım, hiç olmadı petrolüm
Halıya bastın, çamurdun
Oysa ne zor tеmizlemiştim
Def ol!
***
Kırık dökük kapımdan
Çek ellerini soframdan
Ufacık tefecik dünyamdan
Git bir an önce