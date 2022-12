Haluk Levent

Tozlu yollarına düştüm de geldim Haramiler kesmiş suyun başını Yollarım bacını verdim de geldim Bilmem kim saracak yaralarımı *** Kendime kastım Ali Dağlara küstüm Ali Dar günde dostum Ali Kınama hallarımı Bağlama ellerimi Açık et yollarımı *** Kendime kastım Ali Dağlara küstüm Ali Dar günde dostum Ali Kınama hallarımı Bağlama ellerimi Açık et yollarımı *** Zalimin elinden kapına geldim Kan gölü içinde bunaldım kaldım Yetiş ya erenler imdada geldim Bilmem kim silecek gözüm yaşını *** Kendime kastım Ali Dağlara küstüm Ali Dar günde dostum Ali Kınama hallarımı Bağlama ellerimi Açık et yollarımı *** Kendime kastım Ali Dağlara küstüm Ali Dar günde dostum Ali Kınama hallarımı Bağlama ellerimi Açık et yollarımı *** Kendime kastım Ali Dağlara küstüm Ali Dar günde dostum Ali Kınama hallarımı Bağlama ellerimi Ali, Ali *** Kendime kastım Ali Dağlara küstüm Ali Dar günde dostum Ali Kınama hallarımı Bağlama ellerimi Açık et yollarımı *** Kendime kastım Ali Dağlara küstüm Ali Dar günde dostum Ali