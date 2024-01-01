Haluk Levent

Dert Olur Şarkı Sözleri
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Düşündürdü yine beni gözlerin
Her bakışın içimde ateş olur
Beni benden alır senin sözlerin,
Biri biter ötekisi dert olur.
***
Düşündürdü yine beni gözlerin
Her bakışın içimde ateş olur
***
Beni benden alır senin sözlerin
Biri biter ötekisi dert olur
***
Beni benden alır senin sözlerin
Biri biter ötekisi dert olur
Geçmişte kaldı artık mutlu günler
Deli gönlüm sana hala vurgundur
Yeter artık yeter gönül feryat et
Bir bakarsın düşlerin gerçek olur
Yeter artık yeter gönül feryat et
Bir bakarsın düşlerin gerçek olur
***
Biliyorum bu iş böyle çözülmez
Düşünüp susmak içine dert olur
Yeter artık yeter gönül feryat et
Bir bakarsın düşlerin gerçek olur
Yeter artık yeter gönül feryat et
Bir bakarsın düşlerin gerçek olur
Yeter artık yeter gönül feryat et
Bir bakarsın düşlerin gerçek olur
Yeter artık yeter gönül feryat et
Bir bakarsın düşlerin gerçek olur