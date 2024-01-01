Haluk Levent

-
Gençlik başımda duman
Şu gurbet eller yaman
Süslü püslü hayaller
Yarimi benden çalan
***
Böyle sevda olmaz olsun
Bu devirde aşk yalan
Sevmek benim derdim olsun
Sen yine bana derman
***
Ne dediysem uslanmıyor
Bu gönül deli divane
Her gidenin peşinde
Her güzele pervane
***
Gülmüyor küskün yüzüm
Bağrımı dеldi sözün
Sensiz bu dünya haram
Kalmadı tersim düzüm
***
Böyle sevda olmaz olsun
Bu devirde aşk yalan
Sevmek benim derdim olsun
Sen yine bana derman
***
Ne dediysem uslanmıyor
Bu gönül deli divane
Her gidenin peşinde
Her güzele pervane
***
Ne dediysem uslanmıyor
Bu gönül deli divane
-
Aşkın sanki sürgün yeri sonsuza kadar
Bir kaçak göçmen misali ruhumu sarar
Şaşırsam çalsam kapını hayalin açar
Damla damla kalbime yokluğun batar.
Bu yaraları ben açmadım ki
Kaybetmekten korkmadım ki
Kendi kendime susmadım ki
Ama bilirim en sonunda
Mülteciyim ben sana
Sığınacak bir yerim yok ellerinden başka
Sana bıraktığım acımı
Kaçtım hasret yollarından
Bir küçük gülüşün için
Düşünmeden geçtim canımdan
-
Eğer anlamı yoksa
Neden beklenir dünya
Doğmayacak günün içinde
***
Kelimeler peşpeşe
Anlatır hiçbir şeyi
Yalancıktan kan ter içinde
***
Bu yollar neden ulaşmaz aşka
Şarkılar yokluğunda başka
Gece kuşları beni de alsa
Kanatlarında uçursa keşke
***
Eğer anlamı yoksa
Neden anlatır insan evvel zaman içinde
***
Sorular hep peşpeşe
Dolaşırlar tepemde
Savaşırlar beynimin içinde
***
Sokaklar yorgun kavgalardan her akşam
Kahramanlar sıkıcıdır yalnızken
Küçük bir dünya olsa da o benim dünyam
Seni düşünmek güzel herşeye rağmen
-
Siyah beyaz günlerimde aklımdaki tek benimsin
Düşlerim kadar masmavisin
Dünümde kısır sancılar duvarlar seni yankılar
Kafesler boyu hasretimsin
***
Hem suyun ekmeğim oldun
Hem derdim dermanım
Sensin benim tek eksik yanım
Bir şarkı dudaklarımda adın gözyaşlarımda
Haykırıyorum duymasanda
Dönmen lazım
***
Kendime kaldım kendime ev soğuk üşüyorum
Televizyonlar söyledi akmayacak sular
Kendimi arıyorum bir kimlik bulamıyorum
Artık yanıt vermiyor sarı sayfalar
-
Bahçemde küçük bir çocuktun
Aklıma salıncaklar kurdun
Solgundum boyandım rengine
Kendimi suretinde buldum
***
Hesapsızca geldin
Bıraktın zehrini
Senden öncesi
Silindi gitti
***
Oysa ben senin en çok sevdiğin kölendim
Seni sevinçli yaz günleri gibi bekledim
Kendime yeminler ettim, direndim
El sürmemeye tenine
***
Ardında ne küller savruldu
Omuzunda melekler suskundu
Hüznüm taze dayandım sihirine
Ruhunda incelikler buldum
-
Gecem soğuk odam sensiz ümitler bitmiş
kadehimde şarap bitmiş hayalin gitmiş
***
Dağlar mı yollar mı denizler mi engel
neden neden gelmez oldun
eller mi diller mi sözlerim mi engel
neden neden gelmez oldun
***
Zaman durdu gökyüzünden
yıldırımlar düşerken
içimdeki yağmur dindi
yoruldum beklemekten
***
Gecem soğuk odam sensiz ümitler bitmiş
kadehimde şarap bitmiş hayalin gitmiş
***
Dağlar mı yollar mı denizler mi engel
neden neden gelmez oldun
eller mi diller mi sözlerim mi engel
neden neden gelmez oldun
-
Güneşin alevden saçları,
Aşınca karşıki tepeden...
Gölgeler sarar yamaçları,
Ürkerim gelecek geceden...x2
***
Bütün dertler beni bekler
Yatağımın başucunda,
Esir kalır tüm dilekler
Kaderimin avucunda...
***
Teselli etmiyor gönlümü
Ne yıldız ne de ay bu gece
Bekledim hasretle gülümü!
Yalvarıp göklere her gece...!
***
Bütün dertler beni bekler
Yatağımın başucunda,
Esir kalır hep dilekler
Kaderimin avucunda...
***
Teselli etmiyor gönlümü
Ne yıldız ne de ay bu gece
Beklerim hasretle gülümü!
Yalvarıp göklere her gece...!
2x
-
Dönüşü olmayan yollara girdik ey hayat!
Savurdun bizi uçurumlara...
Mavi düşler kurmak zorunda bıraktın bizi.
Teslim olduk diplomalara...
Aman aman hallerimiz yaman,
Hangimizi daha çabuk tüketti zaman?
Aman aman hallerimiz yaman
Hangimizin daha güzel yüzünde kalan
***
Hey! AÇ PENCERENİ bırak güneş içeri girsin...
Hey! AÇ PENCERENİ bırak güneş içeri girsin...
***
Savaşa gir diyen düşleri gördük ey hayat!
Bir nefes kalsın diye yarınlara,
Anılar yorgun utangaç, yüzünde bir tokat,
Çok geç kaldık pişmanlıklara...
Aman aman hallerimiz yaman
Hangimizi daha çabuk tüketti zaman?
***
Hey! AÇ PENCERENİ bırak güneş içeri girsin...
Hey! AÇ PENCERENİ bırak güneş içeri girsin...
-
Cennetten değilsin, bilirim
Çığlıklara sebepsin, duyarım
İçimde büyür korkum, nefretim
Keşmekeş sancınım
Sen aklıma gelince
***
Kırık dökük kapımdan
Çek ellerini soframdan
Ufacık tefecik dünyamdan
Git bir an önce
***
Vermeden almaya hükmettin
Bedelini kim öder zannettin
Devran dönerse ha bugün, ha yarın
Boğulma sakın
Okyanuslar yükselince
***
Kırık dökük kapımdan
Çek ellerini soframdan
Ufacık tefecik dünyamdan
Git bir an önce
***
Ben düşmanım çünkü sendеn değilim
Kan kusmadım, hiç olmadı petrolüm
Halıya bastın, çamurdun
Oysa ne zor tеmizlemiştim
Def ol!
***
Kırık dökük kapımdan
Çek ellerini soframdan
Ufacık tefecik dünyamdan
Git bir an önce
-
Biri görmez gözü ile
Görmüş dünyayı özü ile
Çalmış söylemiş ölesiye
Hek bildiği dilin gözü ile
***
Onun adı Aşık Veysel
Şatıroğlu yolu uzun ince
Görebilsen gör dünyayı
Görmüş dünyayı sözü ile
***
Biri arar yanlış ile
Bulmuş doğruyu dost dost diye
Varmış yarine toprak ile
Sadık olan dostun yüzü ile
***
Yazdım çizdim görem diye
Gördüm dünyayı veysel ile
Çaldı söyledi görek diye
Hak yolunu sürek diye
-
Her yerinde gozyaslarim var bu sehrin
Korfezinde martilar denize âsik
Guz gelince yalnizlik sarar bu sehri
Yollarinda yapraklar dala hasret
***
Ben onu burda bildim burda yitirdim
Bir cikmazin icinde kalmis gibiydim
Kac kere inandim bosa cikti sevincim
Yirtilmis karakalem resimler gibiydim
***
Ya askimi ver geri ya da denizinde bog beni
Raziyim IZMIR oldur beni
Onu bana ver geri ya da denizinde bog beni
Raziyim IZMIR oldur beni
***
Kis gelince yalnizlik sarar bu sehri
Vedalasan gozler yagmura yolcu
Ben onu burda bildim burda yitirdim
Yirtilmis karakalem resimler gibiydim
***
Ya askimi ver geri ya da denizinde bog beni
Raziyim IZMIR oldur beni
Onu bana ver geri ya da denizinde bog beni
Raziyim IZMIR oldur beni
***
"Ahmet Piristina Anisina..."
-
Bazen düşer düşer ama üstüme
Gölgeler sarar umutları
Bazen döner döner ama tersine
Ali baba masalları
***
Bazen güler güler ama şansıma
Aşkın ürkek fısıltıları
Bazan yanar denizler
Günbatımı zamanları
***
Aldığın nefesin yarısı bende
İşlediğin günahların
Söyle kadınım söyle kimsin sen
***
Terk edip gidişin acısı tende
Bir garip yolcuyum
Böyle yaşadım böyle bildim ben
***
Düştüm yoluna çok uzaklara
Bir yarım nefes uğruna
Sen bir yabancı ürkektin bana
Kaf dağının ardında
-
Değerini bilmez gönlü görmeyen
Her hayalin anı başka başkadır
Pervane misali döner durur da
Elinde kalan her şarkı aşkadır
***
Anlamadan dinlemeden bilmeden
İçinden gelen dilinden gelmeden
Bir avuç ateş elinde yanmadan
Taşıyorsan cesaretin ustadır
***
Ben her kulu kendim bilsem ne olur
Bilmeyene anım versem ne olur
Yarı yardan ayri tutsam ne olur
Atan her yüreğin aşkı aşkadır