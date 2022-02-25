Haluk Levent

Bir şarkı yazmak istedim, içinde dostluk olsun Birden sen geldin aklıma, can dostum Bu şarkıda seni ne çok özlediğimi Anlatmak istedim sana bir kere olsun *** Bir sen kaldın bana Sakın bırakma Al yollarına Hisset yanımda *** Dostum Dostum Dostum Can dostum *** Bur'da her şey sahte, dostum Gülümsemeler bile Bur'da her şey sahte, dostum Sevmeler bile *** Bur'da her şey sahte, dostum Gülümsemeler bile Bur'da her şey sahte, dostum Sevmeler bile *** Şimdi yanımda olamasan da Seni yaşamamı engelleyemez hiçbir şey asla Şu anda çok uzakta olsan da Sen aslında benimlesin, yanı başımda *** Sarıl yine bana Al yollarına Hisset yanımda Ağla gözyaşımda *** Dostum Dostum Dostum Can dostum *** Bur'da her şey sahte, dostum Gülümsemeler bile Bur'da her şey sahte, dostum Sevmeler bile *** Bur'da her şey sahte, dostum Gülümsemeler bile Bur'da her şey sahte, dostum Sevmeler bile *** Bur'da her şey sahte, dostum Gülümsemeler bile Bur'da her şey sahte, dostum Sevmeler bile *** Bur'da her şey sahte, dostum Gülümsemeler bile Bur'da her şey sahte, dostum Sevmeler bile *** Bur'da her şey sahte, dostum Gülümsemeler bile Bur'da her şey sahte, dostum Sevmeler bile

Dünyalara değişemem sandığım Bahçelerden çiçekleri çaldığım Dünyalara değişemem sandığım Bahçelerden çiçekleri çaldığım Onun için ateşlere yandığım Bir zalimin ihanetiyle yandım Bir zalimin ihanetiyle yandım *** Dağlar, dağlar geceleri benim için kim ağlar Dağlar, dağlar geceleri benim için kim ağlar *** Ben bu gece ölmezsem, ölmem ölmem hiçbir vakit Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit Ne demeli şu zalime, kal bu gece kal ya da git Azrailim şu canımı al bu gece al yada git ol ** Ben bu gece ölmezsem, ölmem ölmem hiçbir vakit Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit Ne demeli şu zalime, kal bu gece kal yada git Azrailim şu canımı al bu gece al yada git ol *** Güvendiğim şu dağlara kar yağdı Ayrılık pusuda kaldı gün saydı Güvendiğim şu dağlara kar yağdı Ayrılık pusuda kaldı gün saydı Azrailim şu canımı alsaydı *** Bir zalimin ihanatiyle yandım Bir zalimin ihanatiyle yandım *** Dağlar, dağlar geceleri benim için kim ağlar Dağlar, dağlar geceleri benim için kim ağlar *** Ben bu gece ölmezsem, ölmem ölmem hiçbir vakit Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit Ne demeli şu zalime, kal bu gece kal yada git Azrailim şu canımı al bu gece al yada git ol ** Ben bu gece ölmezsem, ölmem ölmem hiçbir vakit Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit Nedemeli şu zalime, kal bu gece kal yada git Azrailim şu canımı al bu gece al yada git ol *** Ben bu gece ölmezsem, ölmem ölmem hiçbir vakit Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit Ne demeli şu zalime, kal bu gece kal yada git Azrailim şu canımı al bu gece al yada git ol *** Ben bu gece ölmezsem, ölmem ölmem hiçbir vakit Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit Ne demeli şu zalime, kal bu gece kal yada git Azrailim şu canımı al bu gece al yada git ol