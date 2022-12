Haluk Levent

Bir şarkı yazmak istedim, içinde dostluk olsun Birden sen geldin aklıma, can dostum Bu şarkıda seni ne çok özlediğimi Anlatmak istedim sana bir kere olsun *** Bir sen kaldın bana Sakın bırakma Al yollarına Hisset yanımda *** Dostum Dostum Dostum Can dostum *** Bur'da her şey sahte, dostum Gülümsemeler bile Bur'da her şey sahte, dostum Sevmeler bile *** Bur'da her şey sahte, dostum Gülümsemeler bile Bur'da her şey sahte, dostum Sevmeler bile *** Şimdi yanımda olamasan da Seni yaşamamı engelleyemez hiçbir şey asla Şu anda çok uzakta olsan da Sen aslında benimlesin, yanı başımda *** Sarıl yine bana Al yollarına Hisset yanımda Ağla gözyaşımda *** Dostum Dostum Dostum Can dostum *** Bur'da her şey sahte, dostum Gülümsemeler bile Bur'da her şey sahte, dostum Sevmeler bile *** Bur'da her şey sahte, dostum Gülümsemeler bile Bur'da her şey sahte, dostum Sevmeler bile *** Bur'da her şey sahte, dostum Gülümsemeler bile Bur'da her şey sahte, dostum Sevmeler bile *** Bur'da her şey sahte, dostum Gülümsemeler bile Bur'da her şey sahte, dostum Sevmeler bile *** Bur'da her şey sahte, dostum Gülümsemeler bile Bur'da her şey sahte, dostum Sevmeler bile