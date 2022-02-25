Haluk Levent

Kral Çıplak Şarkı Sözleri
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Bir şarkı yazmak istedim, içinde dostluk olsun
Birden sen geldin aklıma, can dostum
Bu şarkıda seni ne çok özlediğimi
Anlatmak istedim sana bir kere olsun
***
Bir sen kaldın bana
Sakın bırakma
Al yollarına
Hisset yanımda
***
Dostum
Dostum
Dostum
Can dostum
***
Bur'da her şey sahte, dostum
Gülümsemeler bile
Bur'da her şey sahte, dostum
Sevmeler bile
***
Bur'da her şey sahte, dostum
Gülümsemeler bile
Bur'da her şey sahte, dostum
Sevmeler bile
***
Şimdi yanımda olamasan da
Seni yaşamamı engelleyemez hiçbir şey asla
Şu anda çok uzakta olsan da
Sen aslında benimlesin, yanı başımda
***
Sarıl yine bana
Al yollarına
Hisset yanımda
Ağla gözyaşımda
***
Dostum
Dostum
Dostum
Can dostum
***
Bur'da her şey sahte, dostum
Gülümsemeler bile
Bur'da her şey sahte, dostum
Sevmeler bile
***
Bur'da her şey sahte, dostum
Gülümsemeler bile
Bur'da her şey sahte, dostum
Sevmeler bile
***
Bur'da her şey sahte, dostum
Gülümsemeler bile
Bur'da her şey sahte, dostum
Sevmeler bile
***
Bur'da her şey sahte, dostum
Gülümsemeler bile
Bur'da her şey sahte, dostum
Sevmeler bile
***
Bur'da her şey sahte, dostum
Gülümsemeler bile
Bur'da her şey sahte, dostum
Sevmeler bile
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Dünyalara değişemem sandığım
Bahçelerden çiçekleri çaldığım
Dünyalara değişemem sandığım
Bahçelerden çiçekleri çaldığım
Onun için ateşlere yandığım
Bir zalimin ihanetiyle yandım
Bir zalimin ihanetiyle yandım
***
Dağlar, dağlar geceleri benim için kim ağlar
Dağlar, dağlar geceleri benim için kim ağlar
***
Ben bu gece ölmezsem, ölmem ölmem hiçbir vakit
Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit
Ne demeli şu zalime, kal bu gece kal ya da git
Azrailim şu canımı al bu gece al yada git ol
**
Ben bu gece ölmezsem, ölmem ölmem hiçbir vakit
Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit
Ne demeli şu zalime, kal bu gece kal yada git
Azrailim şu canımı al bu gece al yada git ol
***
Güvendiğim şu dağlara kar yağdı
Ayrılık pusuda kaldı gün saydı
Güvendiğim şu dağlara kar yağdı
Ayrılık pusuda kaldı gün saydı
Azrailim şu canımı alsaydı
***
Bir zalimin ihanatiyle yandım
Bir zalimin ihanatiyle yandım
***
Dağlar, dağlar geceleri benim için kim ağlar
Dağlar, dağlar geceleri benim için kim ağlar
***
Ben bu gece ölmezsem, ölmem ölmem hiçbir vakit
Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit
Ne demeli şu zalime, kal bu gece kal yada git
Azrailim şu canımı al bu gece al yada git ol
**
Ben bu gece ölmezsem, ölmem ölmem hiçbir vakit
Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit
Nedemeli şu zalime, kal bu gece kal yada git
Azrailim şu canımı al bu gece al yada git ol
***
Ben bu gece ölmezsem, ölmem ölmem hiçbir vakit
Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit
Ne demeli şu zalime, kal bu gece kal yada git
Azrailim şu canımı al bu gece al yada git ol
***
Ben bu gece ölmezsem, ölmem ölmem hiçbir vakit
Dağ gibi bir yiğide kıydı geçti sanki vakit
Ne demeli şu zalime, kal bu gece kal yada git
Azrailim şu canımı al bu gece al yada git ol
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